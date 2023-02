5 ประเทศที่คนย้ายประเทศยกให้ดีที่สุดในการเลี้ยงลูก

ญี่ปุ่น

ในเรื่องการศึกษา จาก โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ญี่ปุ่น มีการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 12 ของโลก จากทั้งสิ้น 76 ประเทศ