ซอฟต์พาวเวอร์(เพื่อ)ไทย นโยบายที่ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี การันตีว่า “คิดครบ ทำได้”

นิยามซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทย

ก่อนออกนโยบาย “1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์” (One Family One Soft Power – OFOS) รัฐบาลภายใต้การนำของพรรค พท. แบรนดิ้งประเทศไทยเป็น “ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรม” ซึ่ง นพ.สุรพงษ์มองว่าเป็นขุมทรัพย์และภูมิปัญญาที่เรามีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้บริหารจัดการให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วโลก

20 ล้านคนมาจากไหน

OFOS = OTOP จำแลง?

นโยบาย OFOS ของรัฐบาลเศรษฐาที่กำลังจะเดินหน้า น่าจะทำให้หลายคนหวนนึกถึงโครงการ “1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” (One Tambol One Product - OTOP) ของรัฐบาลทักษิณ และโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand - CPOT) ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า OFOS คือการจำแลงแปลงร่างของ OTOP+CPOT หรือไม่อย่างไร