ความหิวช่วยชะลอวัย ท้องร้องโครกครากทำให้อายุยืนยาวขึ้น

เมื่อ 1 ชั่วโมงที่แล้ว

แมลงหวี่ที่ได้รับอาหารพลังงานสูงในปริมาณมาก กลับมีอายุยืนยาวกว่าเพื่อน หากพวกมันถูกทำให้รู้สึกหิวเป็นครั้งคราวระหว่างการทดลอง ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการอดอาหารในช่วงเวลาที่จำกัดเป็นระยะ (Intermittent Fasting – IF) ต่อการชะลอวัย

แม้การอดอาหารแบบ IF จะได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพ แต่ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของ IF ส่วนใหญ่เป็นการทดลองในสัตว์มากกว่าในคน ทั้งให้ผลการทดลองที่ไม่แน่นอนและขัดแย้งกันหลายครั้ง โดยผลการศึกษาในบางกรณีชี้ว่า IF ไม่ได้มีประโยชน์มากมายดังที่กล่าวอ้างและอาจมีโทษด้วย