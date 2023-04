วัชรพล ฝึกใจดี นักจัดรายการผีที่เชื่อว่า ยิ่งสังคมไทยพัฒนา “คนยิ่งเจอผีมากขึ้น”

ท้องฟ้าแปรเปลี่ยนเป็นมืดสนิท ในเวลาเที่ยงคืน ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นห้วงเวลาที่เหล่าภูตผีปีศาจออกอาละวาด อย่างน้อยก็ในรายการไลฟ์สดของ “เดอะโกสเรดิโอ” (The Ghost Radio) ผ่านช่องยูทูป

กว่าจะมาเป็นพี่แจ็ค เดอะโกสต์

วัชรพล เริ่มเข้าสู่วงการเล่าเรื่องผี เมื่อ 20 ปีก่อน ในชื่อ “แจ็ค สายสิญจน์” เป็นหนึ่งในทีมงานของรายการ “เดอะช็อค” (The Shock) ของ “ราชาเรื่องผี” ป๋อง-กพล ทองพลับ ก่อนที่เขาจะแยกออกมาทำ “เดอะโกสเรดิโอ” เมื่อหลายปีก่อน ด้วยสไตล์การจัดรายการที่แตกต่างออกไป

เรื่องผีและสิ่งเร้นลับ แม้จะดูขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ แต่ในมุมมองของ แอนดรูว์ อลัน จอห์นสัน นักมานุษยวิทยาด้านวัฒนธรรม และผู้เขียนหนังสือ “ผีในเมืองใหม่” (Ghosts of the New City) มองว่า พัฒนาการทางสังคม ทำให้บทบาทของเรื่องผีและความเชื่อ เปลี่ยนไปในสังคมไทย