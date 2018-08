มลพิษทางอากาศอาจทำลายสติปัญญา

Image copyright Getty Images

งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ทำขึ้นในประเทศจีนพบหลักฐานบ่งชี้ว่ามลพิษทางอากาศอาจสร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของคนเรา

ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences โดยเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน และมหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐฯ ซึ่งทำการประเมินทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะด้านการพูดของอาสาสมัครในจีนอายุ 10 ปีขึ้นไปจำนวน 20,000 คน เป็นระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างปี 2010-2014)

นอกจากการประเมินดังกล่าว นักวิจัยได้วัดระดับสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบริเวณที่กลุ่มอาสาสมัครอาศัยอยู่ด้วย และพบว่ามลพิษทางอากาศอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของอาสาสมัคร โดยพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าใดก็จะส่งผลเสียต่อทักษะด้านการพูดมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลเสียต่อชายที่มีการศึกษาต่ำมากที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้มักเป็นผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งและสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพบว่า มลพิษทางอากาศจะเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคความเสื่อมถอยต่าง ๆ (Degenerative disease) เช่น โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม ด้วย

ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้ที่พบหลักฐานว่ามลพิษทางอากาศส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการคิดและสติปัญญาของนักเรียน

อย่างไรก็ตาม แม้การศึกษาครั้งนี้จะพบความสัมพันธ์กันระหว่างมลพิษทางอากาศกับผู้ที่ได้คะแนนทดสอบด้านสติปัญญาต่ำ แต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ได้ และยังไม่ชัดเจนว่าสารมลพิษทั้ง 3 ชนิดนี้ส่งผลเสียได้มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยเชื่อว่าผลการศึกษาที่ได้ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับคนทั้งโลก เพราะมีข้อมูลที่ระบุว่า กว่า 80% ของประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองกำลังหายใจเอามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายเข้าไป

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกชี้ว่า มลพิษทางอากาศหรือที่หลายคนเรียกว่าเพชฌฆาตที่มองไม่เห็นนั้น ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า สารมลพิษสามารถส่งผลโดยตรงต่อสารเคมีในสมอง ยกตัวอย่างเช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถนำสารพิษผ่านช่องทางต่าง ๆ ในร่างกายเข้าไปยังสมองได้โดยตรง นอกจากนี้มลพิษยังอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจได้ เช่น เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า

สถิติเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทั่วโลก - ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก

แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการได้รับมลพิษทางอากาศราว 7 ล้านคน

เมื่อปี 2016 มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศราว 4.2 ล้านคนทั่วโลก

91% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเขตที่คุณภาพอากาศเลวร้ายกว่าเกณฑ์ปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้

14 เมืองของอินเดียถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 20 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดในโลก โดยเมืองคานปูร์ ทางภาคเหนือของอินเดียถูกจัดให้อยู่ในอันดับแรก