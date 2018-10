ปีเตอร์ แจ็คสัน ชุบชีวิตหนังขาวดำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

ภาพหนังเงียบขาวดำที่ถูกถ่ายขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกนำมาบูรณะให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยชีวิตและสีสันอีกครั้งโดยฝีมือของ ปีเตอร์ แจ็คสัน ผู้กำกับชาวนิวซีแลนด์เจ้าของรางวัลออสการ์จากหนังมหากาพย์ Lord of the Rings

They Shall Not Grow Old เป็นหนังสารคดีความยาว 90 นาที ที่เป็นการนำเอาภาพหนังเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปีจากพิพิธภัณฑ์สงคราม Imperial War Museum มารวมกับบทสัมภาษณ์ต้นฉบับดั้งเดิมของเหล่าทหารที่เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ 1 และมีกำหนดลงโรงฉายทั่วสหราชอาณาจักรวันที่ 16 ต.ค.นี้ เพื่อร่วมรำลึกวาระครบรอบ 100 ปี การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1

แจ็คสัน บอกว่า เขาสนใจเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 1 มาโดยตลอด เพราะปู่ของเขาเคยเป็นทหารที่ร่วมรบในสงครามครั้งนี้ และการทำหนังสารคดีเรื่องนี้ก็เป็นการทำโดยไม่มีค่าตอบแทน ถือเป็นการทำงานด้วยพลังแห่งความรักจากเขา ซึ่งได้รับฟังเรื่องราวที่พ่อเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับวีรกรรมของปู่มาตั้งแต่เด็ก

สงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ค.1914 - 11 พ.ย. 1918 สงครามนี้เป็นผลให้มีทหารและพลเรือนเสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหาย รวมกันไม่ต่ำกว่า 40 ล้านคน โดยยอดผู้เสียชีวิตคาดว่าอยู่ที่ 15-19 ล้านคน และบาดเจ็บราว 23 ล้านคน นับเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บ สูญหาย และล้มตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ