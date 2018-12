Image copyright Steve Parsons/PA Wire คำบรรยายภาพ นายริชาร์ด สแตนตัน (ซ้าย) และนายจอห์น โวลันเธน (ขวา) ได้รับเหรียญกล้าหาญสูงสุดอันดับ 2 ที่มอบให้แก่พลเรือนของสหราชอาณาจักร

ทีมนักประดาน้ำจากสหราชอาณาจักร ที่ร่วมปฏิบัติการช่วยชีวิตนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ได้อย่างปลอดภัย จนกลายเป็นข่าวดังระดับโลกในปีนี้ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร

ทีมนักดำน้ำที่ได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้มีด้วยกัน 7 คน ประกอบไปด้วย นายริชาร์ด สแตนตัน และนายจอห์น โวลันเธน ซึ่งเป็นสองคนแรกที่เข้าไปพบสมาชิกทีมหมูป่า ได้รับเหรียญ George Medal ซึ่งเป็นเหรียญกล้าหาญสูงสุดอันดับ 2 ที่มอบให้แก่พลเรือนของสหราชอาณาจักร

ถ้ำหลวง: นายโวลันเธน ให้สัมภาษณ์พิเศษกับบีบีซีว่า 'กลิ่น' นำไปสู่การพบตัวเด็ก

ส่วนนายคริสโตเฟอร์ จีเวลล์ และนายเจสัน มัลลินสัน ได้รับเหรียญ Queen's Gallantry Medal สำหรับการกระทำอันกล้าหาญที่น่ายกย่องเอาเป็นแบบอย่าง

ขณะที่นายโจชัว แบรชลีย์, สิบตรีคอนนอร์ โร และนายเวอร์นอน อันสเวิร์ธ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE (Member of the Order of the British Empire) จากการมีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้

Image copyright Steve Parsons/PA Wire คำบรรยายภาพ (จากซ้าย) นายโจชัว แบรชลีย์,นายเจสัน มัลลินสัน และนายคริสโตเฟอร์ จีเวลล์ คือผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจากบทบาทในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้

นายโวลันเธน ให้สัมภาษณ์กับ บีบีซี นิวส์ ว่า เขามีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครั้งนี้ แต่จากมุมมองในฐานะคนเป็นพ่อ เขามองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เด็ก ๆ ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย

"ผมไม่คิดว่าจะมีใครร้องขอเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่นำสมาชิกทีมหมูป่ากลับคืนสู่ครอบครัวของพวกเขา" นายโวลันเธนกล่าว

Image copyright PA Wire/Steve Parsons คำบรรยายภาพ นายเวอร์นอน อันสเวิร์ธ (ซ้าย) และ สิบตรีคอนนอร์ โร (ขวา) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE (Member of the Order of the British Empire)

ขณะที่นายอันสเวิร์ธซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย บอกว่า ปฏิบัติการครั้งนี้คือ "ความอุตสาหะของทีมงาน" ที่ร่วมภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ และเขารู้สึก "เป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับ" จากการทำงานครั้งนี้

"สำหรับผมแล้ว หลังจากช่วยชีวิตเด็ก ๆ ได้สำเร็จ การได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้เป็นเหมือนโชคสองชั้น"

Image copyright Linh Pham/Getty Images คำบรรยายภาพ นายริชาร์ด สแตนตัน เป็นนักดำน้ำแถวหน้า และเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองโคเวนทรีในอังกฤษ

Image copyright Linh Pham/Getty Images คำบรรยายภาพ จอห์น โวลันเธน เดินออกมาจากถ้ำหลวงในชุดดำน้ำ โดยไม่ยอมตอบคำถามใด ๆ ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ส่วนนายจีเวลล์ วัย 36 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษ ได้กล่าวยกย่อง "การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม" ที่ทำให้ภารกิจกู้ภัยสำเร็จลุล่วงไปได้

"เบื้องหลังเหล่านักดำน้ำในถ้ำทุกคนที่ได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้ คือแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง อาสาสมัครกู้ภัย และนายจ้าง" นายจีเวลล์ กล่าว

ส่วนนายแบรชลีย์ วัย 27 ปี ซึ่งเป็นนักอุตุนิยมวิทยาของสำนักอุตุนิยมวิทยาสหราชอาณาจักร บอกว่า การได้รับการเชิดชูเกียรติครั้งนี้เป็นเรื่อง "เหลือเชื่อ"

ถ้ำหลวง: จะช่วยเด็กออกมาให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

วีรกรรมที่ถ้ำหลวงของทีมนักประดาน้ำและอาสาสมัครจากสหราชอาณาจักรได้รับการชื่นชมจากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศบ้านเกิดซึ่งที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเทรีซา เมย์ ได้กล่าวยกย่องทีมงานกลุ่มนี้ว่าเป็น "วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่"

ส่วนเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองที่พระราชวังบักกิงแฮม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ร่วมช่วยชีวิตสมาชิกทีมหมูป่าเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา