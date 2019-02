การมีความรักกับใครสักคนอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะรักษาความรักให้หวานชื่นอยู่เสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บีบีซีมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเติมเต็มความหวานเพื่อให้ชีวิตคู่ของคุณไม่จืดจางลง

แกรี แชปแมน ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องชีวิตคู่ และผู้เขียนหนังสือชื่อดังเรื่อง The Five Love Languages: How to express heartfelt commitment to your mate บอกว่า เพราะแต่ละคนมีมุมมองความรักที่แตกต่างกัน ทำให้อีกฝ่ายอาจไม่เข้าใจ จนเกิดเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ขึ้น

แชปแมน แนะนำ 5 วิธีในการสัมผัสและแสดงความรักต่อคู่รัก ที่เขาเรียกว่า "ภาษารัก" ซึ่งได้แก่ :

1. คำพูดที่เสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ของคุณ เช่น การกล่าวคำขอบคุณ หรือใช้คำพูดบอกรัก

2. ให้ของขวัญแทนใจที่สื่อว่าคุณคิดถึงผู้รับอยู่

3. ให้บริการ โดยการปรนนิบัติหรือทำสิ่งที่แฟนคุณชอบ เช่น ทำอาหารให้ทาน

4. ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน โดยให้ความสนใจคู่ของคุณอย่างเต็มที่

5. สัมผัสทางกาย เช่น การจับมือ โอบกอด และร่วมรัก ซึ่งล้วนเป็นการสื่อถึงความรักต่อกัน

