ผู้เขียนขอสงวนนาม

คำเตือน: บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ

มันอาจฟังดูแปลก แต่ฉันมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศกับตัวเองมาตลอด และเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ฉันเคยมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนวัยรุ่นทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพหรือรูปลักษณ์ภายนอก

แต่บางครั้งคราว เมื่อฉันส่องกระจกมองเรือนร่างอันเปลือยเปล่าของตัวเอง ตอนที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จหรือตอนกำลังแต่งตัว ฉันจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดทางเพศขึ้นมาในทันที

ฉันไม่ใช่คนที่คุณอาจเรียกว่า คนสวยแบบ "พิมพ์นิยม" ฉันเป็นคนผอม คางใหญ่ และหัวฟู แต่ถึงอย่างนั้น ภาพร่างกายอันเปลือยเปล่าของตัวเองกลับทำให้ฉันมีอารมณ์ทางเพศอย่างมาก การลูบไล้ไปตามส่วนโค้งเว้า ยอดปทุมถัน และผิวที่นุ่มนวลของตัวเองให้ความรู้สึกเสียวซ่านอย่างไม่มีอะไรมาเปรียบได้

ฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือผิดปกติอะไร จนกระทั่งฉันเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังตอนอายุ 17 ปี พวกเราโตมาด้วยกันและยังเป็นเพื่อนเหนียวแน่นกันจนถึงทุกวันนี้

เรามักพูดคุยกันเรื่องประสบการณ์ทางเพศ ดังนั้นตอนที่ฉันเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังจึงหวังว่าพวกเขาจะรู้สึกแบบเดียวกัน และเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไร ทว่าเมื่อฉันเล่าไปกลับไม่มีใครเข้าใจฉันเลย แถมพวกเขายังบอกว่าฉันพูดเรื่องตลกแล้วล้อว่าฉันเป็นพวกหมกมุ่นกับตัวเอง

ตอนนั้นฉันได้แต่หัวเราะไปกับพวกเขา แต่ข้างในฉันเริ่มสงสัยว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่า นั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันเริ่มตระหนักได้ว่าฉันมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศกับตัวเองในแบบที่คนอื่นไม่เป็นกัน

ปัจจุบันฉันชินกับความรู้สึกแบบนี้เสียแล้ว แต่ก็เพิ่งทราบเมื่อไม่นานมานี้ว่ามันมีคำเรียกความรู้สึกที่ฉันมีมานานแบบนี้ ทุกวันนี้ฉันภูมิใจที่จะเรียกตัวเองว่า "ออโตเซ็กชวล" (autosexual) หรือผู้มีรสนิยมทางเพศที่รักใคร่ในตัวของตัวเอง

คำนี้เป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์ยากจะให้คำนิยาม และไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยเกี่ยวกับมันมากนัก แต่เชื่อว่าคำนี้ถูกบัญญัติขึ้นเป็นครั้งแรกโดย ดร.เบอร์นาร์ด อาฟเฟลบาวม์ นักบำบัดทางเพศผู้ล่วงลับ ที่นิยามคำนี้ไว้ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อปี 1989 โดยเขาใช้คำว่า "ออโตเซ็กชวล" กล่าวถึงผู้ที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศจากการกระตุ้นโดยบุคคลอื่น

ในปัจจุบัน คำนี้มีขอบเขตการใช้ที่กว้างขึ้น โดยหมายถึง คนที่มีความรู้สึกเร้าทางเพศกับร่างกายของตัวเองเป็นหลักหรือส่วนใหญ่

ดร.ไมเคิล แอรอน ผู้เขียนหนังสือเพศศึกษาเรื่อง Modern Sexuality: The Truth About Sex And Relationships ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Refinery29 ว่า การรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศกับร่างกายตัวเองเป็นเรื่องที่พบได้ค่อนข้างบ่อย "บางคนมีความรู้สึกลักษณะนี้แบบเดียวกับรสนิยมทางเพศ ที่จะรู้สึกเร้าและตื่นตัวทางเพศกับตัวเองมากกว่าการถูกกระตุ้นโดยผู้อื่น และพวกเขาก็ถูกเรียกว่า ออโตเซ็กชวล"

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บางคนพยายามหาเหตุผลมาทำให้ฉันเลิกมีความรู้สึกแบบนี้ และฉันก็จำไม่ได้แล้วว่าเพื่อนฝูงบอกว่าบางทีฉันอาจเป็นแค่คนหลงตัวเอง (narcissist)

แต่ ดร.เจนนิเฟอร์ แมคโกแวน จากยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน (ยูซีแอล) บอกว่าอาจไม่ใช่แบบเดียวกัน โดย "โรคหลงตัวเอง" (Narcissistic Personality Disorder) เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง ที่ผู้ป่วยมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการการยกยอชื่นชม หมกมุ่นอยู่กับการโอ้อวดตัวเอง และขาดความเห็นใจผู้อื่น แต่ออโตเซ็กชวลนั้นต่างออกไป

ดร.แมคโกแวน อธิบายว่า "ผู้เป็นออโตเซ็กชวลมักรู้สึกสบายใจและพึงพอใจทางเพศเมื่ออยู่กับตัวเอง ในขณะที่ผู้เป็นโรคหลงตัวเองมักต้องการความสนใจจากผู้อื่น

นอกจากนี้ ออโตเซ็กชวลมักไม่เกี่ยวข้องกับการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือความต้องการให้ความสุขทางเพศแก่ผู้อื่น แต่สนใจความสุขและประสบการณ์ทางเพศเป็นการส่วนตัวมากกว่า

หลายปีที่ผ่านมานี้ ฉันมักสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองโดยจินตนาการถึงตัวเอง ฉันมักคิดถึงภาพตัวเองนอนเปลือยเปล่าบนชายหาด หรือตอนที่ฉันช่วยตัวเองในอ่างอาบน้ำตอนที่เพื่อนร่วมบ้านอยู่ชั้นล่าง การสัมผัสจากคนอื่นไม่ทำให้ฉันตื่นเต้นเร้าใจได้เท่านี้

สำหรับผู้มีรสนิยมทางเพศแบบอื่น ๆ ก็มีอาจมีความรู้สึกแบบออโตเซ็กชวลได้เช่นกัน ยกตัวอย่างแบบฉัน หากคุณนึกภาพของตัวเองเวลาช่วยตัวเอง หรือแม้แต่จินตนาการว่ามีเซ็กส์กับตัวเอง คุณก็อาจเป็นออโตเซ็กชวลแบบเต็มขั้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณแค่มีอารมณ์ทางเพศจากการเห็นภาพตัวเองมีเซ็กส์ หรือโพสต์ท่าในชุดชั้นใน คุณก็อาจไม่ใช่ออโตเซ็กชวลแบบเต็มขั้น

สำหรับฉันแล้ว มันไปไกลกว่าการสำเร็จความใคร่ให้ตัวเอง มันเป็นความรู้สึกดึงดูดที่ลึกซึ้งจากสัญชาตญาณที่มีต่อตัวฉันเอง ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฉันอยู่ตามลำพังหรืออยู่กับแฟนหนุ่ม ฉันรู้ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ของฉันมักเกิดอารมณ์ทางเพศเวลาที่คิดถึงคู่นอนของพวกเขา โดยหากไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็อาจเป็นการจินตนาการถึงพวกเขาแทน

แต่สำหรับฉันมันต่างออกไป แม้ว่าฉันจะมีความสุขกับการมีเซ็กส์กับคนอื่น แต่ฉันจำเป็นต้องจินตนาการถึงตัวเอง และสัมผัสตัวเองเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดทางเพศ

คนที่เป็นออโตเซ็กชวลมักเป็นคนที่มีอารมณ์รักโรแมนติกกับตัวเองด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงความคิดเรื่องการออกเดทกับตัวเอง

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ เจีย วิทาเล เขียนเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์กับตัวเองเอาไว้ว่า "ฉันพาตัวเองออกไปดื่มกาแฟ ไปเดินสำรวจธรรมชาติ สวมชุดชั้นใน และโอบกอดตัวเอง หรือไม่ก็นั่งอยู่ในความมืดและมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเอง"

"บางครั้งฉันจะจุดเทียน แล้วเต้นรำอย่างรัญจวนใจเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเอง เวลาที่ฉันรู้สึกดีกับชีวิต ฉันจะทำเรื่องโรแมนติกต่าง ๆ ให้กับตัวเอง ฉันเรียนรู้ที่จะออกเดทกับตัวเองโดยที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้า บางครั้งการทาโลชั่นให้ตัวเองก็อาจกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความดื่มด่ำทางเพศได้..."

ฉันเข้าใจสิ่งที่เจียบอก และฉันมีชีวิตทางเพศที่แสนวิเศษได้ตามลำพัง แต่ขณะเดียวกันก็รู้ว่ามันอาจสนุกได้พอ ๆ กัน หากเป็นการมีเซ็กส์กับคนที่ใช่ที่เข้าใจความต้องการของฉัน

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กส์เพียงอย่างเดียว ฉันชอบคิดเรื่องการแต่งงานมีครอบครัวในสักวันหนึ่ง ฉันไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมฉันจะแต่งงานมีครอบครัวไม่ได้ เพียงเพราะว่าฉันรู้สึก "ใคร่กับตัวเอง"

ถึงแม้ปัจจุบันฉันจะเปิดเผยและภูมิใจกับการเป็นออโตเซ็กชวลของตัวเอง แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนี้มาตลอด เพราะหลังจากประสบความล้มเหลวในการอธิบายให้เพื่อน ๆ เข้าใจ ฉันก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกอับอายเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเป็น ฉันหยุดพูดเกี่ยวกับมันอยู่นานและมักปิดบังมันจากบรรดาแฟนหนุ่ม จนมันแทบจะเป็นเหมือน "ความลับที่สกปรก" ของฉัน

ครั้งหนึ่ง ตอนที่ฉันมีเซ็กส์กับแฟนเก่าที่หน้ากระจกบานใหญ่ ฉันเอาแต่จ้องมองตัวเองแทนที่จะมองเขา และแม้เขาจะมีหุ่นที่แสนเซ็กซี่ แต่ผิวที่ขาวซีดและหุ่นผอมแห้งของฉันกลับเร้าอารมณ์ฉันได้มากกว่า

พอฉันเล่าความจริงให้เขาฟัง แฟนเก่าของฉันก็เสียใจ เพราะรู้สึกว่าฉันไม่เสน่หาในตัวเขา สิ่งที่ฉันทำได้คือพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองเลิศเลอ ฉันรู้ดีว่าฉันไม่ได้สวยตามมาตรฐานความงามของสังคม ฉันยังคงรู้สึกไม่มั่นใจกับความรู้สึกว่าตัวเองอ้วนและขี้เหร่ แต่พอฉันมีอารมณ์ทางเพศ ฉันกลับมองว่าตัวเองเซ็กซี่มาก

ผู้ชายอีกคนที่ฉันเคยเดทดูเหมือนจะรับได้ขึ้นมาหน่อย และเขามองว่ามันเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าฉันมีความภูมิใจในตัวเอง เขาทำให้ออโตเซ็กชวลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทางเพศของพวกเรา เขาชอบดูฉันโลมเล้าตัวเอง และช่วยให้ฉันเลิกรู้สึกอับอายกับมัน เราถึงขนาดพูดตลกว่าฉันมีความเสน่หาในตัวเองมากกว่าในตัวเขาอย่างไร แต่ฉันเพิ่งรู้ว่าการพูดตลกเกี่ยวกับเรื่องที่ส่วนตัวมาก ๆ นั้นมันไม่ใช่แบบเดียวกับการยอมรับและรู้สึกสบายใจเกี่ยวกับมัน

ในขณะที่ฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับการเป็นออโตเซ็กชวล แต่ก็มีบางครั้งที่ฉันอยากจะเป็น "ปกติ" มันทำให้ฉันหงุดหงิดใจเวลาที่เพื่อนไม่เข้าใจว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้าง และบางครั้งเวลาที่อยู่กับแฟน ฉันก็จะรู้สึกแย่ที่มีความสุขทางเพศในรูปแบบอื่นซึ่งต่างไปจากที่เขาได้ระหว่างที่เรามีเซ็กส์กัน ในช่วงนั้นฉันอยากจะหยุดเป็นออโตเซ็กชวลลงชั่วคราว แล้วลองสำรวจการมีรสนิยมทางเพศแบบคนปกติให้มากขึ้น

แต่ฉันก็ฉุกคิดได้ว่าไม่มีอะไรที่ "ปกติ" เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ และเราแต่ละคนล้วนต่างกันออกไป โลกเรามีคนที่มีรสนิยมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชอบคนเพศเดียวกัน ชอบคนทั้งสองเพศ หรือผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ในเรื่องทางเพศ

การที่สังคมเราเปิดกว้างขึ้น ผู้คนก็เริ่มซื่อสัตย์กับความรู้สึกและรสนิยมทางเพศของตัวเองมากขึ้น ฉันรู้สึกว่าเราเริ่มจะเห็นว่ารสนิยมทางเพศมีการเคลื่อนตัวและไหลลื่นไปได้มากเพียงใด

ฉันหวังว่าสักวันหนึ่ง ออโตเซ็กชวล จะเป็นเรื่องที่ผู้คนเข้าใจมากขึ้นเพราะฉันอยากจะบอกเรื่องนี้ให้ครอบครัวทราบ แต่ตอนนี้พวกเขาคงไม่เข้าใจ ฉันเคยจะอธิบายให้แม่ฟังครั้งหนึ่ง แต่ท่านทำท่าตกใจฉันเลยหยุดพูด

ฉันเพิ่งได้รู้จักกับผู้หญิงที่เป็นออโตเซ็กชวลทางออนไลน์ และสารภาพกับเธอว่าฉันน่าจะเป็นเหมือนกัน มันรู้สึกดีที่ได้รับการตอบสนองด้วยความเข้าอกเข้าใจ ไม่ใช่การหัวเราะเยาะหรือความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ

เราเป็นคนกลุ่มใหม่ที่กำลังหาว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่ในวิถีทางเพศ แต่ฉันก็ดีใจที่ยังมีหนทางอธิบายถึงสิ่งที่ฉันรู้สึกได้

หากมีโอกาสได้คบหากับคนที่เป็นออโตเซ็กชวลเหมือนกันก็คงเป็นเรื่องวิเศษมาก เพราะมันจะหมายความว่าฉันจะได้มีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปหาคนแบบนี้ที่ไหน และมันก็ไม่มีช่องระบุข้อมูลแบบนี้ในแอปพลิเคชันหาคู่ที่ไหนเลยในปัจจุบัน

หลายคนอาจไม่เข้าใจ และเป็นเรื่องที่จะถูกล้อเลียน หรือถูกตัดสินได้ง่าย แต่หากคุณไม่ใช่คนที่เป็นออโตเซ็กชวลอย่างแท้จริงก็จะไม่มีวันได้รู้ว่ามันให้ความรู้สึกดีเพียงใด ฉันได้มีเพศสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับคนอื่น แต่ที่สุดแล้วฉันได้มีความสุขสมทางเพศที่ยอดเยี่ยมกับตัวเอง และไม่ว่าฉันจะโสดหรือมีคู่รัก ฉันก็จะอยู่เคียงให้ความสุขกับตัวเองได้เสมอ แล้วจะไม่ให้ฉันชอบการเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกัน