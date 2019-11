Image copyright PA Media

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นมายาวนาน และล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพระองค์ทรงตัดสินพระทัยเลิกซื้อหรือตัดฉลองพระองค์ที่ทำจากขนสัตว์เพิ่มอีก

นางแอนเจลา เคลลี ช่างตัดฉลองพระองค์ ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระราชินีนาถฯ มาหลายสิบปี เปิดเผยเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเรื่อง The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe

เธอระบุว่า "หากสมเด็จพระราชินีนาถฯ จะเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศหนาวเย็น นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไปให้ใช้ขนสัตว์เทียมเพื่อให้ความอบอุ่นแด่พระองค์"

ขนสัตว์นับเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ประดับเครื่องแต่งกายสมาชิกราชวงศ์และชนชั้นสูงมาช้านาน

ด้านโฆษกสำนักพระราชวังบักกิงแฮมยืนยันข่าวครั้งนี้ อย่างไรก็ตามได้ชี้แจงกับเว็บไซต์นิตยสารฮาร์เปอร์ส บาซาร์ ว่า นี่ไม่ได้หมายความว่า สมเด็จพระราชินีนาถฯ จะทรงเลิกใช้ฉลองพระองค์ที่ทำจากขนสัตว์อย่างสิ้นเชิง

"สำหรับฉลองพระองค์ที่จะออกแบบขึ้นมาใหม่สำหรับสมเด็จพระราชินีนาถฯ นั้น ขนสัตว์ที่จะใช้จะเป็นของเทียม เราไม่ได้บอกว่าฉลองพระองค์ประดับขนสัตว์ที่มีอยู่เดิมทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยของเทียม หรือสมเด็จพระราชินีนาถฯ จะไม่ฉลองพระองค์ด้วยขนสัตว์จริงอีก พระองค์จะยังทรงใช้ของที่มีอยู่แล้วต่อไป"

สำนักพระราชวังบักกิงแฮมชี้แจงว่า ควีนจะยังทรงใช้ฉลองพระองค์จากขนสัตว์ในพิธีการสำคัญต่าง ๆ ต่อไป

ขนสัตว์นับเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ประดับเครื่องแต่งกายสมาชิกราชวงศ์และชนชั้นสูงมาช้านาน โดยปรากฏในฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงสวมใส่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองพระองค์ในพิธีการสำคัญต่าง ๆ

ข่าวที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ จะไม่เพิ่มฉลองพระองค์จากขนสัตว์อีกจึงสร้างความยินดีให้แก่หลายฝ่ายที่มองว่าสมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงปรับเปลี่ยนพระองค์ไปตามทัศนคติของคนยุคปัจจุบัน โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์ PETA ชี้ว่านี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง 95% ของคนอังกฤษไม่นิยมสวมใส่ขนสัตว์จริงอีกต่อไป

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง กับฉลองพระองค์ขนสัตว์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 1953

