ความจริงอยู่ที่ปลายฟ้า? ภาพยูเอฟโอของ บิลลี ไมเออร์

ในช่วงทศวรรศที่ 1970 บิลลี ไมเออร์ ชาวสวิสได้อ้างว่าเขาสามารถติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวที่มาจากกระจุกดาวลูกไก่ หรือ กระจุกดาวไพลยาดีส (Pleiades star cluster) และถ่ายรูปมาเป็นหลักฐานพิสูจน์คำกล่าวอ้างของตนเอง

ภาพเหล่านี้ถูก เวนเดลล์ ซี สตีเวนส์ อดีตนักบินกองทัพอากาศสหรัฐฯ นำไปตีพิมพ์ในหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อปี 1979 จากนั้นภาพถ่ายได้ไปปรากฏอยู่ในสื่อประชาสัมพันธ์ของซีรีส์เรื่อง The X-Files หรือ แฟ้มลับคดีพิศวง ที่โด่งดังของสหรัฐฯ

ล่าสุดภาพถ่ายชุดนี้ได้ถูกนำออกประมูลทึ่สำนักประมูลซัทเทบีส์ ในสหรัฐฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประมูลภาพถ่ายเกี่ยวกับอวกาศ

เอ็ดเวิร์ด อัลเบิร์ต "บิลลี" ไมเออร์ อ้างว่าเขามีการติดต่อครั้งแรกกับมนุษย์ต่างดาว เมื่อปี 1942 ขณะมีอายุ 5 ขวบ และมีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยมาตลอดชั่วชีวิต

ภาพถ่ายชุดนี้ถ่ายขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในฤดูใบไม้ผลิปี 1976

ภาพนี้ถูกนำไปทำเป็นภาพโปสเตอร์วัตถุบินได้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนชัดเจน หรือ ยูเอฟโอ (Unidentified Flying Objects - UFO) ที่มีข้อความว่า "I want to believe" ซึ่งปรากฏอยู่ในห้องทำงานของ เจ้าหน้าที่พิเศษของเอฟบีไอ "ฟอกซ์ มัลเดอร์" ในเรื่อง The X-Files ซึ่งรับบทโดย เดวิด ดูคอฟนี

ภาพที่ถ่ายขึ้นเองอย่างไม่ชำนิชำนาญและดูเลือนรางนี้ แสดงให้เห็นวัตถุคล้ายโลหะลอยอยู่เหนือเขตเทือกเขาในชนบทของสวิตเซอร์แลนด์

แม้สตีเวนส์ จะยืนยันว่าภาพถ่ายเหล่านี้ไม่ได้ถูกตัดต่อหรือตกแต่งขึ้น แต่เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าวัตถุที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในภาพนั้นเป็นของปลอมหรือไม่ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านยูเอฟโอคนอื่น ๆ ต่างแสดงความเคลือบแคลงอย่างมากต่อภาพชุดนี้

ทุกภาพเป็นลิขสิทธิ์ของ บิลลี ไมเออร์ และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่จากซัทเทบีส์