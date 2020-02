“พ่อแม่เราเปิดอาณาจักรหนังโป๊เกย์อย่างลับ ๆ”

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ เมื่อมองจากภายนอก คาเรนและแบร์รี เป็นครอบครัวที่ดูแสนธรรมดา

มันไม่ใช่อาชีพในฝันของทั้งคาเรน และแบร์รี เมสัน และไม่ใช่อาชีพที่พวกเขาสามารถพูดถึงได้อย่างเปิดเผย แต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา สามีภรรยาคู่นี้ได้ยึดธุรกิจร้านขายหนังสือและหนังปลุกใจชาวเกย์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในนครลอสแอนเจลิส (แอลเอ) รวมทั้งจัดจำหน่ายสื่อสำหรับผู้ใหญ่ไปทั่วสหรัฐฯ

เมื่อมองจากภายนอก คาเรนและแบร์รี เป็นครอบครัวที่มีผู้คนนับหน้าถือตา คาเรนเป็นนักข่าวที่ทำงานให้หนังสือพิมพ์ชื่อดังหลายฉบับในนครชิคาโก และเมืองซินซินนาติ ส่วนแบร์รีทำงานเป็นวิศวกรด้านเทคนิคพิเศษในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวูด เช่น ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ชื่อดังเรื่อง Star Trek และ Space Odyssey ในปี 2001

ทั้งสองได้รู้จักกันในงาน "คืนคนโสด" ของชาวยิว และลูกทั้ง 3 คนของพวกเขาก็เข้าโบสถ์ประกอบศาสนกิจของชาวยิวไม่เคยขาด อีกทั้งยังตั้งใจเรียนหนังสือกันอย่างขะมักเขม้น

ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1970 แบร์รีเคยทำงานเป็นนักประดิษฐ์ และได้พัฒนาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องไตเทียม แต่บริษัทที่เขากำลังจะขายสิ่งประดิษฐ์นี้ให้ได้ขอกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งแบร์รีไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะจ่าย ทำให้โครงการนี้ต้องล้มพับไปอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในฐานะที่ยากลำบากทางด้านการเงิน

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ แบร์รีขณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์เรื่อง Star Trek

ตอนนั้นเองที่คาเรนเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์แอลเอไทมส์ ซึ่งประกาศหาตัวแทนจำหน่ายนิตยสารปลุกใจเสือป่า "ฮัสต์เลอร์" และสินค้าอื่น ๆ ที่ผลิตโดย แลร์รี ฟลินต์ เจ้าพ่อหนังสำหรับผู้ใหญ่ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวเมสันก้าวเข้าสู่แวดวงอุตสาหกรรมหนังโป๊

คาเรนและแบร์รีพบว่าพวกเขามีความสามารถทางด้านธุรกิจเกินคาด โดยภายในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกและแทบจะไม่ได้ลงแรงมากมาย พวกเขาก็ได้รับยอดสั่งซื้อสินค้าถึง 5,000 ราย และต้องตระเวนขับรถส่งสินค้าไปทั่วแอลเอ

แม้ ฮัสต์เลอร์ จะเป็นหนังสือโป๊สำหรับผู้ชายที่ชอบผู้หญิง แต่ตอนนั้น ฟลินต์ ก็ซื้อธุรกิจนิตยสารสำหรับชาวเกย์ด้วย และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในสินค้าที่ครอบครัวเมสันจำหน่ายและทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในแวดวงนี้

ไม่กี่ปีต่อมา เมื่อเจ้าของ Book Circus ร้านขายหนังสือโป๊ชาวเกย์ที่โด่งดังที่สุดในแอลเอ ตั้งอยู่ในย่านเวสต์ฮอลลีวูด ประสบปัญหาด้านการเงิน แบร์รีและคาเรนจึงเข้าไปซื้อกิจการในปี 1982 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Circus of Books ที่นี่ไม่เพียงจะเป็นร้านขายหนังโป๊แบบฮาร์ดคอร์ แต่ยังกลายเป็นที่หลบลี้จากโลกภายนอก และเป็นแหล่งนัดพบของกลุ่มชายรักชายในแอลเอ

ลูกทั้งสามคนของครอบครัวเมสันคือ มิคาห์ เรเชล และจอช จะได้รับคำสั่งที่เข้มงวดเวลาไปที่ร้าน นั่นคือ ห้ามมอง หรือแตะต้องสินค้าใด ๆ นอกจากนี้ยังถูกกำชับว่าห้ามบอกชื่อร้านนี้ให้เพื่อน ๆ รู้อย่างเด็ดขาด

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ แบร์รีและคาเรนที่ร้าน Circus of Books ธุรกิจที่สร้างฐานะให้พวกเขา

"เราไม่อยากให้ลูกรู้ว่าเราทำอะไรเลย เราไม่คุยกันเรื่องธุรกิจของครอบครัว เราเปิดร้านหนังสือ นี่คือสิ่งที่เราบอกผู้คน" คาเรน กล่าว

แต่มาตรการเหล่านี้ก็ใช่ว่าจะได้ผลเสียทีเดียว

วันหนึ่ง มิคาห์ ลูกชายคนโตบังเอิญไปเจอวิดีโอโป๊ที่กระโปรงหลังรถของคาเรน (ตอนนั้นเขาต้องผิดหวังที่พบว่าเทปเบต้าแม็กซ์ที่พบไม่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นวิดีโอระบบวีเอชเอสที่บ้าน)

ส่วนเรเชล รู้เรื่อง "ธุรกิจลับ" ของครอบครัวตัวเองจากเพื่อน ๆ ตอนอายุ 14 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่ประสีประสาว่าหนังโป๊คืออะไร ตอนนั้นเธอช็อกมาก เพราะแบร์รี พ่อของเธอเป็นคนง่าย ๆ สบาย ๆ ส่วนแม่เป็นคนเคร่งศาสนาและตั้งอยู่ในศีลในธรรมมาก

ด้วยเหตุนี้เรเชลจึงคิดว่าพ่อแม่ของเธอเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจธรรมดาเล็ก ๆ รายหนึ่งเท่านั้น แค่ครอบครัวหนึ่งที่เปิดร้านขายของ

"ความคิดที่ว่าพวกท่านทำอะไรที่ขัดกับกระแสวัฒนธรรมหลักมันตรงกันข้ามกับความคิดที่ฉันเคยมีต่อพ่อแม่" เรเชลกล่าว

Image copyright Rachel Mason

"ครอบครัวเราเป็นไปตามธรรมเนียมนิยมในระดับหนึ่งเลยทีเดียว" จอช เสริม "เราพยายามเป็นครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบ"

ภายใต้การบริหารงานของคาเรนและแบร์รี ร้าน Circus of Books ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ จากนั้นไม่นานพวกเขาก็เปิดร้านสาขาสองในย่านซิลเวอร์เลคของแอลเอ

นอกจากนี้ พวกเขายังเริ่มผลิตวิดีโอหนังโป๊ของชาวเกย์ ซึ่งนำแสดงโดย เจฟฟ์ สไตรเกอร์ หรือที่ได้รับการขนานนามว่า "แครี แกรนท์ แห่งวงการหนังโป๊" ขณะเดียวกันพวกเขายังคงทำธุรกิจจัดจำหน่ายหนังโป๊ควบคู่ไปด้วย ซึ่งมันเกือบจะนำไปสู่หายนะทางธุรกิจ

ในสมัยของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศจุดยืนต่อต้านสื่อลามก โดยชี้ว่าเป็น "มลพิษ" รูปแบบหนึ่ง เขาสั่งการให้ เอ็ดวิน มีส อัยการสูงสุดในขณะนั้น ตรวจสอบอุตสาหกรรมนี้ และมีการจัดทำรายงาน "มีส รีพอร์ต" เนื้อหา 2,000 หน้า ในปี 1986 ขณะเดียวกันก็มีการใช้วิธีใหม่ในการดำเนินคดีเอาผิดผู้ทำธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้ธุรกิจของครอบครัวเมสันต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภาครัฐ

แม้ผู้จัดจำหน่ายจะยังสามารถขายสื่อลามกให้ลูกค้าที่พวกเขารู้จักได้อย่างปลอดภัยสักระยะ แต่แล้ววันหนึ่งพนักงานที่ทำงานให้ครอบครัวเมสันได้ทำผิดพลาด โดยรับคำสั่งซื้อหนัง 3 เรื่องให้ไปส่งยัง "ร้านวิดีโอของโจ" โดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือแผนล่อซื้อของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือเอฟบีไอ

ส่งผลให้ทางการบุกเข้าตรวจร้านในลักษณะที่ไม่ต่างไปจากฉากในหนังฮอลลีวูด เจ้าหน้าที่เอฟบีไอบุกเข้าไปในร้านพร้อมอาวุธครบมือ คาเรนและแบร์รีถูกตั้งข้อหาขนส่งสื่อลามกอนาจารข้ามรัฐโดยผิดกฎหมาย

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ ภาพตอนที่ตำรวจบุกทะลายร้านของครอบครัวเมสัน

เด็ก ๆ ไม่ทราบเรื่องนี้ แต่แบร์รีเสี่ยงเผชิญโทษจำคุก 5 ปี และโทษปรับที่รุนแรง ตอนนั้นดูเหมือนว่าถึงคราวที่ร้านจะต้องปิดตัวลง

อย่างไรก็ตาม ทนายความของครอบครัวเมสันไม่ยอมแพ้ และอ้างบทแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐฯ (First Amendment) ที่คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน พร้อมเน้นย้ำถึงผลกระทบรุนแรงที่ครอบครัวจะได้รับจากโทษปรับที่รุนแรงนี้

ในที่สุดแบร์รีก็ยอมรับสารภาพผิด แล้วได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องรับโทษจำคุก และทำให้ร้านยังเปิดกิจการต่อไปได้

ในช่วงที่โรคเอดส์กำลังแพร่ระบาด คาเรนและแบร์รีเป็นนายจ้างที่เป็นแบบอย่างให้ใครหลายคน

แบร์รีมักไปเยี่ยมลูกจ้างที่ล้มป่วย หรือผู้ที่ถูกนำตัวไปไว้ที่สถานดูแลผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้าย ซึ่งขณะนั้นยังถือโรคร้ายแรง

พนักงานที่ป่วยเป็นเอดส์มักถูกห้ามทำงาน เพราะหากทำก็จะส่งผลให้พวกเขาถูกตัดสิทธิ์ประกันสุขภาพ แต่คาเรนมักยอมให้พวกเขาทำงานในวันที่รู้สึกแข็งแรงพอ และเธอจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ

"ฉันให้พวกเขามาทำงานแล้วจ่ายค่าจ้างเป็นเงินสด ซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่พวกเขาจะสูญเสียความเป็นตัวเองไป ฉันรู้สึกเสมอว่างานเป็นสิ่งสำคัญ" คาเรนกล่าว

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ คาเรนและแบร์รี ด้านนอกร้าน Circus of Books สาขาเวสต์ฮอลลีวูด

พนักงานหลายคนไม่มีครอบครัวคอยช่วยเหลือ และครอบครัวของพวกเขามักจะโทรหาคาเรนและแบร์รีหลังจากที่ลูกเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับลูกที่จากไปของพวกเขา

แม้จะอยู่ในแวดวงชาวเกย์ของแอลเอมายาวนาน แต่การพูดคุยเรื่องรสนิยมทางเพศกลับไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเมสัน

เรเชล ลูกสาวคนกลางของครอบครัว ใช้ชีวิตแบบคนรักเพศเดียวกันอย่างลับ ๆ โดยที่พ่อแม่ไม่เคยล่วงรู้

"ฉันไปเที่ยวคลับคนรักเพศเดียวกัน ฉันมีบัตรประชาชนปลอม เพื่อให้ทำงานแดร็กโชว์ได้ ตอนนั้นฉันตื่นเต้นไปกับทุกอย่างของงานนี้" เรเชลเล่า

แม้เธอจะไม่เคยเปิดตัวอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่เรเชลก็มีความเป็นศิลปินและเป็นพวกหัวขบถมาตลอด ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจครั้งใหญ่ตอนที่เธอควงผู้หญิงด้วยกันไปงานพรอมช่วงมัธยม

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ เรเชลมีความเป็นศิลปินและเป็นพวกหัวขบถมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น

แต่จอช ลูกชายคนเล็กที่ประสบความสำเร็จสูง และแบกรับความคาดหวังทั้งหมดของแม่ไว้ กลับต้องต่อสู้กับความลับของตัวเองอย่างเงียบ ๆ

"ผมซึมซับเอาความทะเยอทะยานสู่ความสมบูรณ์แบบของแม่มามากที่สุด ผมอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ" จอชกล่าว

คืนหนึ่งก่อนที่จอชจะกลับไปที่วิทยาลัย ความรู้สึกกดดันได้ถาโถมเข้ามาเกินกว่าจะทนทานได้ "ผมเริ่มเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทว่า 'ผมเป็นเกย์' แล้วผมก็ขว้างปากกาและกระดาษลงไปบนโต๊ะ"

ก่อนจะเกิดเรื่องนี้ จอชกำลังเตรียมตัวจะย้ายออกจากบ้าน เพราะกลัวว่าจะถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านในที่สุด

ปฏิกิริยาของคาเรนคือสิ่งที่จะอยู่กับทั้งสองตลอดไป

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ ภาพจอชในวัยเด็กกับแม่

"ฉันถามว่า ลูกแน่ใจเหรอ ทำไมลูกทำแบบนี้ พระเจ้าจะต้องลงโทษแม่!" คาเรนย้อนนึกถึงตอนนั้น "ฉันรับได้กับทุกคนที่เป็นเกย์ แต่ฉันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมีลูกเป็นเกย์"

ในเวลาต่อมาคาเรนสำนึกได้ว่าปฏิกิริยาของเธอทำร้ายจิตใจจอช แต่เธอก็พบว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะพูดเรื่องเพศสภาพของลูก และตัดสินใจว่าเธอต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเอง

"ฉันต้องการจะเข้าใจว่าการเป็นพ่อแม่ของคนที่เป็นเกย์นั้นเป็นอย่างไร" คาเรนกล่าว

"ฉันเข้าร่วมองค์กรที่เรียกว่า PFLAG (Parents and Friends of Lesbians and Gays) ฉันจะต้องรับมันให้ได้ และทำใจยอมรับว่าพ่อแม่มักมีความคาดหวังต่อลูกโดยที่ยึดตนเองเป็นหลักและไม่คำนึกถึงตัวลูก"

"เวลาที่เป็นลูกชายของฉันเอง ฉันตระหนักว่าตัวเองมีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับคนเป็นเกย์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง"

ในเวลาต่อมาทั้งแบร์รีและคาเรนได้กลายเป็นทูตขององค์กร PFLAG ที่ช่วยให้พ่อแม่คนอื่น ๆ เข้าใจเรื่องเพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศของลูกตน

เมื่ออินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลายขึ้น ประมาณปี 2000 ร้าน Circus of Books ซึ่งเป็นทั้งสถานที่นัดพบและหาซื้อสื่อของชาวเกย์ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงทางธุรกิจ

ร้านสาขาซิลเวอร์เลค ปิดตัวลงในปี 2016 ส่วนร้านในเวสต์ฮอลลีวูดปิดตัวลงไปเมื่อเดือน ก.พ. 2019

Image copyright Rachel Mason คำบรรยายภาพ ร้าน Circus of Books สาขาซิลเวอร์เลค ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนซันเซ็ต บูเลอวาร์ด

"ตอนที่ร้านนั้นปิดตัวลงมันน่าเหลือเชื่อมาก ผู้คนเดินเข้ามาในร้านแล้วร้องไห้โฮ และเมื่อเห็นลูกค้าเดินเข้าประตูร้านเราก็ร้องไห้" เรเชลเล่า

ลูกค้าเก่าแก่และอดีตพนักงานต่างเสียใจกับการสูญเสียสถานที่ปลอดภัยเพียงแห่งเดียวของพวกเขา และส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาวเกย์ในแอลเอ

คาเรนบอกว่าในช่วงสุดท้าย เธอไม่ใช่นายจ้างแบบที่ตัวเองต้องการอีกต่อไป เมื่อธุรกิจเริ่มถดถอยเธอไม่สามารถให้ผลประโยชน์แก่ลูกจ้างอย่างที่พวกเขาเคยได้รับในอดีตได้

"ฉันทำงานกับคนเหล่านี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะได้เห็นพวกเขาเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม หรืออย่างน้อยได้งานพาร์ทไทม์อื่นทำ และฉันก็สามารถปิดร้านได้อย่างสบายใจ" คาเรน เล่า

สารคดีเรื่อง Circus of Books กำกับโดย เรเชล เมสัน และผลิตโดย ไรอัน เมอร์ฟีย์ จะฉายทาง Netflix ฤดูใบไม้ผลิปี 2020 นี้