12 ภาพแมวกับคนที่เหมือนกันราวแฝดคนละฝา

หลังจากได้ภาพของเหล่าแมวเหมียว ขั้นตอนต่อไปของเกตธิงส์ก็คือการเสาะหามนุษย์ที่มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับแมวมาเป็นแบบถ่ายภาพชุดนี้ให้แก่เขา ซึ่งผลงานที่ออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมาก และถูกนำไปทำเป็นเกมไพ่จับคู่ทดสอบความจำที่มีชื่อว่า Do you look like your cat?