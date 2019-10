ดาวค้างฟ้าฮอลลีวูด "ซา ซา กาบอร์" เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 99 ปี

Image copyright AFP คำบรรยายภาพ ภาพถ่ายของซา ซา กาบอร์ จากช่วงทศวรรษ 1950 เผยให้เห็นถึงความงามและสไตล์การแต่งตัวที่หรูหราตามแบบฉบับของเธอที่รู้จักกันดี

ซา ซา กาบอร์ ดาราดังรุ่นอาวุโสของแวดวงฮอลลีวูด เสียชีวิตลงแล้วด้วยอาการหัวใจวายที่บ้านพักในวัย 99 ปี ปิดตำนานดาราผู้เลื่องชื่อเรื่องชีวิตรักที่โลดโผนและการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟู่ฟ่าในแวดวงสังคมชั้นสูง

ซา ซา กาบอร์ นั้นเดิมมีชื่อว่า ซารี กาบอร์ และเป็นชาวฮังการี โดยกำเนิด เธอเกิดที่กรุงบูดาเปสต์เมื่อปี 1917 ได้ครองตำแหน่งนางงามฮังการีเมื่อมีอายุได้ 19 ปี ก่อนจะอพยพมายังสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และเข้าสู่วงการบันเทิงในเวลาต่อมา โดยได้แสดงในภาพยนตร์กว่า 70 เรื่อง เช่น Moulin Rouge (1952) Lili (1953) และ Queen of Outer Space (1958) ล่าสุดเธอยังปรากฏตัวในซีรีส์ The Nightmare on Elm Street อีกด้วย

ซา ซา กาบอร์ แต่งงานถึง 9 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายสมรสกับนายเฟรเดริก ฟอน อันฮัลท์ ขณะที่เธอมีอายุได้ 70 ปี เธอเคยบอกว่าจะแต่งงานกับผู้ชายทุกคนที่เธอมีสัมพันธ์ด้วย เพราะเธอเป็นชาวคาทอลิกที่เคร่งครัด

Image copyright AFP/Getty Images คำบรรยายภาพ ซา ซา กาบอร์ และเฟรเดริก ฟอน อันฮัลท์ สามีคนสุดท้าย เมื่อปี 1989

หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี 2002 ซา ซา กาบอร์ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา และยังล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบถึงสองครั้งเมื่อปี 2005 และ 2007 เธอต้องตัดขาขวาทิ้งในปี 2011 เนื่องจากอาการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต และต้องอาศัยสามีเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้าย

กล่าวกันว่า ซา ซา กาบอร์ มีชื่อเสียงโด่งดังจากบุคลิกที่ไม่เหมือนใครและข่าวอื้อฉาวของตัวเอง มากกว่าจากการเป็นนักแสดงเสียอีก โดยไมเคิล วินเนอร์ นักแสดงชาวอังกฤษ ซึ่งเคยร่วมงานกับเธอกล่าวว่า บทบาทการแสดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดของซา ซา กาบอร์ คือการรับบทบาทเป็นตัวของเธอเอง