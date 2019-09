แม่ของแคร์รี ฟิชเชอร์เสียชีวิต หลังบุตรสาวจากไปเพียงวันเดียว

Image copyright AP คำบรรยายภาพ เด็บบี้ เรย์โนลด์ส (ซ้าย) กับแคร์รี ฟิชเชอร์ บุตรสาว

เด็บบี้ เรย์โนลด์ส ดาราอาวุโสของวงการฮอลลีวูดวัย 84 ปี ได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลในนครลอสแอนเจลิสด้วยโรคเส้นเลือดในสมอง หลังจากบุตรสาวของเธอคือ แคร์รี ฟิชเชอร์ ดารานำจากภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอร์ ได้เสียชีวิตไปก่อนล่วงหน้าเพียงวันเดียว

ทอดด์ ฟิชเชอร์ บุตรชายของเรย์โนลด์ส แถลงว่ามารดาของเขาเสียชีวิตลงหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และเขาเชื่อว่า เธอต้องการตามไปอยู่ร่วมกับบุตรสาวที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้

เด็บบี้ เรย์โนลด์ส เป็นนักแสดงที่รู้จักกันดีจากภาพยนตร์เพลง Singin' in the Rain ที่ออกฉายเมื่อปี 1952 และเคยได้รับรางวัลออสการ์ในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เพลง The Unsinkable Molly Brown เมื่อปี 1964 ล่าสุดในปี 2015 เธอได้รับรางวัลความสำเร็จแห่งชีวิตจากสมาคมนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Screen Actors Guild Awards) โดยผู้เชิญรางวัลมามอบให้คือแคร์รี ฟิชเชอร์ บุตรสาวของเธอเอง

เรย์โนลด์ส สมรสกับนักร้องดัง เอ็ดดี้ ฟิชเชอร์ เมื่อปี 1955 มีบุตรสองคนคือทอดด์และแคร์รี ก่อนที่ทั้งคู่จะหย่าร้างกัน และในเวลาต่อมาเรย์โนลด์สได้สมรสใหม่อีกสองครั้ง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ เด็บบี้ เรย์โนลด์ส (ซ้าย) กับแคร์รี ฟิชเชอร์ บุตรสาว เมื่อปี 1972

ความสัมพันธ์ระหว่างเรย์โนลด์สและบุตรสาวไม่สู้ดีนักในช่วงหนึ่ง โดยในนวนิยายเรื่อง Postcards from the Edge ที่ฟิชเชอร์เป็นผู้ประพันธ์และได้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ บรรยายถึงเรื่องจริงจากชีวิตของฟิชเชอร์ที่เคยมีปัญหายาเสพติดและไม่ลงรอยกันกับแม่ จนทั้งคู่ไม่พูดจากันเป็นเวลานานหลายปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังของชีวิตทั้งสองได้กลับมาคืนดีกันและมีความใกล้ชิดกันอย่างมาก โดยในการให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุเอ็นพีอาร์ของสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว ฟิชเชอร์กล่าวถึงเรย์โนลด์สว่า "แม่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและทรงอิทธิพลอย่างมาก ฉันชื่นชมเธอเหลือเกิน"