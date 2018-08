โจลี ชวนลูกเปิบเมนู “แมลงทอด”

ดาราสาว แอนเจลินา โจลี ที่เดินทางไปประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง First They killed my Father ในประเทศกัมพูชา ชวนลูก ๆ ของเธอ และ ยัลดา ฮาคิม ผู้สื่อข่าวบีบีซีให้ลิ้มลอง "แมลงทอด" เมนูเด็ดของประเทศนี้

โอกาสนี้ โจลี สอนลูก ๆ และผู้สื่อข่าวบีบีซีปรุงอาหารจานเด็ดจากแมลงหลากชนิด อาทิ จิ้งหรีด แมงมุมทารันทูล่า และแมงป่อง โดยโจลี เล่าให้ฟังว่าได้ลิ้มรสแมลงครั้งแรกตอนเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ในกัมพูชาครั้งแรก ซึ่งตอนนั้นเธอได้ลองทานจิ้งหรีดแกล้มกับเบียร์ จากนั้นก็ทดลองเมนูแมลงชนิดต่าง ๆ เรื่อยมาจนถึงแมงมุมทารันทูล่า

โจลี มองว่าแมลงเป็นอาหารอย่างหนึ่ง และเป็นแหล่งอาหารสำคัญที่ช่วยให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากมีชีวิตรอดในช่วงเวลาแห่งความแร้นแค้นสมัยสงครามกลางเมืองของกัมพูชาเมื่อกว่า 40 ปีก่อน