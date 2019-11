โลกออนไลน์โพสต์ภาพแสดงเอกภาพ หลังเหตุร้ายลอนดอน

Image copyright LESCO GRIFFE

ผู้โพสต์เลือกใช้คำขวัญที่เป็นที่รู้จักกันดีมาประกอบภาพเช่น "London Bridge will never fall down" (สะพานลอนดอนไม่มีวันล้ม) และ "I love London" (ฉันรักลอนดอน) พร้อมกับใช้แฮชแท็ก เช่น #prayersforLondon (ภาวนาเพื่อลอนดอน) #LondonBridge (ลอนดอนบริดจ์) #LondonAttacks (โจมตีลอนดอน)

เลสโก กริฟฟ์ นักวาดการ์ตูนทวีตภาพการ์ตูนทหารในชุดสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษกำลังเช็ดน้ำตา พร้อมกับคำว่า Keep Calm & Carry On (ตั้งสติและทำงานต่อไป)

โทนี พาร์สันส์ นักประพันธ์เป็นหนึ่งในชาวโลกออนไลน์ที่นำ "คำคมประจำวัน" ที่เขียนไว้ที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนมาโพสต์ คำคมดังกล่าวมีเนื้อหาว่า "LONDON BRIDGE WILL NEVER FALL DOWN. YOU CAN'T BREAK OUR SPIRIT" (สะพานลอนดอนไม่มีวันล้ม คุณทำลายพลังใจของเราไม่ได้)

เขาเขียนอธิบายถึงภาพที่โพสต์ว่า "สัญลักษณ์นี้เป็นของจริงแท้ รวมถึงเนื้อหาด้วย"

ผู้ใช้สื่อสังคมในสหราชอาณาจักรหลายคนโพสต์ตอบ หลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า "เหตุโจมตีกรุงลอนดอนทำร้ายชาติที่ยังคง 'ซวนเซ' จากอาการช็อกในเหตุระเบิดที่แมนเชสเตอร์เกือบสองสัปดาห์ก่อน"

เจเค โรว์ลิง นักประพันธ์ เป็นผู้หนึ่งที่เขียนโต้ว่า "พวกอันธพาลที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ คงฝันว่าสหราชอาณาจักรกำลัง 'ซวนเซ' แต่ไม่จริง อย่าสับสนระหว่างความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ กับการขาดความกล้าหาญ"

ผู้ใช้สื่อสังคมรายอื่นเลือกภาพหลังเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า เดอะบลิตซ์ (The Blitz) ที่กรุงลอนดอนถูกนาซีเยอรมันโจมตีทางอากาศในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มชาบนซากปรักหักพัง

Andy L ผู้โพสต์ภาพดังกล่าวเขียนอธิบายว่า "นี่คือ "อาการซวนเซ" ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ"

ผู้ใช้สื่อสังคมรายอื่นเลือกภาพที่แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน และความรักที่มีต่อกรุงลอนดอน รวมทั้งกล่าวชื่นชมการทำงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน

หลายคนประกาศว่าจะไม่ยกเลิกแผนเดินทางไปกรุงลอนดอน จิม โครเซียร์เขียนว่า "ผมจะไปงานคอนเสิร์ตในกลางกรุงลอนดอนคืนนี้ ผมไม่กลัว ผมไม่เลื่อน" พร้อมกับแฮชแท็กว่า #staystronglondon #LondonAttacks

ลิซาเขียนว่า "เราจะไปลอนดอนวันนี้พร้อมกับลูก ๆ ฉันอยากบอกวา "ฉันไม่กลัว" แต่การต้องอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ลูก ๆ ฟัง มันเจ็บปวด"

ผู้โพสต์คนหนึ่งเขียนว่า "ลอนดอนเปิดโอกาสให้ทุกคน ไม่ว่าคุณมาจากไหน มันมีโอกาสให้เสมอ ลอนดอนไม่กลัว เราเป็นชาวลอนดอน"