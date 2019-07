อิตาลีตามล่า ‘โจรขโมยอัญมณี’ ของราชวงศ์กาตาร์

Image copyright EPA คำบรรยายภาพ นิทรรศการที่เมืองเวนิส จัดแสดงอัญมณีอินเดีย จากศตวรรษที่ 16-20

เครื่องประดับโบราณหลายชิ้นของราชวงศ์กาตาร์ ถูกขโมยไปจากกล่องจัดแสดงในนิทรรศการที่พระราชวังดอดจ์ เมืองเวนิส

ตำรวจอิตาลีระบุเมื่อช่วงเช้าวันพุธว่า เครื่องประดับที่ถูกขโมยไป คาดว่าจะมีมูลค่าหลายล้านยูโร แต่อาจจะนำไปขายต่อในตลาดมืดได้ยากเนื่องจากเป็นชุดอัญมณีที่มีชื่อเสียง และคาดว่าขณะนี้อัญมณี น่าจะถูกแกะออกเพื่อขายแยกเป็นเม็ด โดยทางตำรวจได้เปิดการสอบสวนเหตุโจรกรรมแล้ว

นิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า Treasures of the Mughals and the Maharajahs รวบรวมเครื่องประดับและอัญมณีอินเดียจากศตวรรษที่ 16- 20 มีกำหนดปิดงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ ซึ่งเครื่องประดับที่ถูกขโมยไป อยู่ในชุดอัลทานี ซึ่งเป็นของราชวงศ์กาตาร์

สำนักข่าวอันซา รายงานอ้างคำให้สัมภาษณ์ของวีโต กากลีอาร์ดิ ผู้บัญชาการตำรวจเมืองเวนิสว่า ระบบรักษาความปลอดภัยของนิทรรศการเกิดข้อขัดข้องในขณะที่ถูกขโมย "กล่องแก้วที่บรรจุอัญมณีถูกเปิดออกอย่างกับเป็นกระป๋องสังกะสี โดยหากสัญญาณเตือนภัยทำงาน ก็น่าจะดังขึ้นช้าเกินไป"

ตำรวจอิตาลีระบุด้วยว่า ได้ส่งภาพอัญมณีที่ถูกขโมยไปให้กับสมาชิกราชวงศ์กาตาร์ที่เป็นเจ้าของ ซึ่งขณะนี้พักอยู่ในกรุงลอนดอน เพื่อขอคำยืนยันและราคาประเมินแล้ว