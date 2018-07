ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กกว่า 100 คน เรียกร้องให้เฟซบุ๊กถอนแอปใหม่

Image copyright Google คำบรรยายภาพ นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฟซบุ๊ก

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กมากกว่า 100 คน เขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้เฟซบุ๊กหยุดให้บริการแอปพลิเคชันส่งข้อความ Messenger Kids ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

พวกเขากล่าวว่า Messenger Kids เป็นความพยายามที่ไร้ความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เด็กเล็กใช้เฟซบุ๊ก ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้ยังอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมจะมีบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง

ด้านเฟซบุ๊กกล่าวว่า แอปดังกล่าวถูกออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ที่ต้องการควบคุมการใช้โซเชียลมีเดียของลูก ๆ

ข้อความส่วนหนึ่งในจดหมายเปิดผนึก ระบุว่า "Messenger Kids จะกลายเป็นโซเชียลมีเดียแรกที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหมู่เด็กชั้นประถมศึกษา [วัย 4-11 ปี] แต่มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย มีผลเสียต่อเด็กและวัยรุ่น"

"เด็กเล็กนั้นไม่พร้อมที่จะมีบัญชีโซเชียลมีเดียของตัวเอง พวกเขายังไม่โตพอที่จะเท่าทันความซับซ้อนของความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ ซึ่งนั่นนำไปสู่การเข้าใจผิดหรือแม้แต่ความขัดแย้งในกลุ่มผู้ใช้งานที่โตกว่าอยู่บ่อยครั้ง"

Image copyright Getty Images

ด้านเฟซบุ๊กแถลงตอบโต้ว่า "ตั้งแต่เราปล่อยแอปนี้เมื่อเดือน ธ.ค. เราได้ยินเสียงตอบรับจากพ่อแม่ทั่วประเทศ ที่ Messenger Kids ได้ช่วยให้พวกเขาได้ใกล้ชิดกับลูก และช่วยให้ลูกได้ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน"

"ยกตัวอย่างเช่น เราได้ยินเรื่องของพ่อแม่ที่ทำงานกะกลางคืน และสามารถอ่านนิทานก่อนนอนให้ลูก ๆ ของพวกเขาฟัง แม่หลายคนที่ต้องเดินทางเพื่อทำงานก็สามารถรับรู้อัพเดตรายวันจากลูก ๆ ได้ เมื่อเธอไม่อยู่"

จดหมายของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเองก็ได้ตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่เฟซบุ๊กต้องเติมเต็มหน้าที่เหล่านี้ว่า "การพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนทางไกลไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีของ Messenger Kids เด็กสามารถใช้ เฟซบุ๊ก สไกป์ หรือบัญชีอื่น ๆ เพื่อแชทกับญาติ ๆ หรือไม่ก็แค่โทรศัพท์หากัน"

จดหมายดังกล่าวอ้างถึงงานวิจัยหลายชิ้นที่เชื่อมโยงการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุ่นกับอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น

"มีรายงานวัยรุ่นที่ใช้เวลาแชทบนโซเชียลมีเดียมากกว่าวันละ 1 ชั่วโมง มีความพึงพอใจเกี่ยวกับชีวิตในหลายเรื่องลดลงอย่างมาก"

"เกือบครึ่งของกลุ่มสำรวจที่เป็นเด็กวัย 13-14 ปีที่ใช้โซเชียลมีเดียระหว่าง 6-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีแนวโน้มจะที่บอกว่ามีความสุขน้อยกว่าเพื่อน ๆ ที่ใช้โซเชียลมีเดียน้อยกว่า"

พวกเขายังอ้างผลการศึกษาเด็กผู้หญิงวัย 10-12 ปี ซึ่งใช้โซเชียลมีเดียเป็นเวลานาน "มีแนวโน้มสูงกว่า ที่จะยึดเอาความผอมเป็นแบบอย่าง มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่าง และเคยอดอาหาร"

Image copyright Getty Images

ผู้เชี่ยวชาญตอบโต้ข้อแถลงของเฟซบุ๊กที่บอกว่า Messenger Kids มอบตัวเลือกที่ปลอดภัยให้กับเด็กที่โกหกว่าตัวเองกว่าความเป็นจริง เพื่อแอบเล่นโซเชียลมีเดียของผู้ใหญ่

"เด็กวัย 11-12 ปี ที่ใช้ สแนปแชท อินสตาแกรม หรือ เฟซบุ๊ก อยู่แล้ว ก็คงจะไม่ย้ายมาใช้แอปที่ดีไซน์มาให้สำหรับเด็ก แอป Messenger Kids ไม่ได้ตอบสนองกับความต้องการของใคร แต่มันเป็นการสร้างความต้องการขึ้นมาใหม่"

ผู้ร่วมลงชื่อครั้งนี้ รวมถึงองค์กรอย่าง Campaign for a Commercial-Free Childhood และ Parents Across America รวมถึง บารอนและนักวิทยาศาสตร์ ซูซาน กรีนฟิลด์ ของอังกฤษ

เฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเจ้าของหนึ่งในแอปส่งข้อความที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง WhatsApp ระบุว่ามีผู้ใช้งาน Messenger บนเฟซบุ๊กทั่วโลกรวมกว่า 1.3 หมื่นล้านคน ต่อเดือนในปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. นายมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฟซบุ๊ก โพสต์ข้อความระบุถึงสิ่งท้าทายของเขาในปี 2018 คือการจะ "แก้ไข" เฟซบุ๊ก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับการปกป้องทั้งจากการถูกล่วงละเมิดและความเกลียดชัง และปกป้องให้พ้นจากการแทรกแซงโดยรัฐ รวมทั้งให้ผู้ใช้มีเวลาที่คุ้มค่ากับเฟซบุ๊กมากขึ้น