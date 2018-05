เหตุใดดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงสวนกระแสชุดดำในงานบาฟต้า 2018

Image copyright Reuters คำบรรยายภาพ ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในฉลองพระองค์เดรสยาวสีเขียวเข้ม ผลงานการออกแบบโดยเจนนี แพ็คแฮม ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ

ฉลองพระองค์ของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ กลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองในงานแจกรางวัลแวดวงบันเทิงรายการใหญ่ของอังกฤษอย่าง บาฟต้า 2018 หลังจากพระองค์ไม่ทรงฉลองพระองค์สีดำ เช่นเดียวกับผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ที่พากันใส่ชุดสีดำเพื่อแสดงพลังสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม Time's Up และ Me Too ที่ต่อต้านปัญหาการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศสตรี

แม้จุดสนใจหลักของเวทีบาฟต้าประจำปี้นี้จะตกเป็นของภาพยนตร์แนวดราม่าเรื่อง Three Billboards Outside Ebbing, Missouri หรือ 3 บิลบอร์ด ทวงแค้นไม่เลิก ซึ่งกวาดรางวัลใหญ่ในงานมาครอง 5 รางวัล อาทิ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ภาพยนตร์อังกฤษยอดเยี่ยม และนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากฝีมือการแสดงของนักแสดงเจ้าบทบาทชาวอเมริกัน ฟรานเซส แม็คดอร์มานด์ แต่เรื่องการแต่งกายของแขกในงานก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน

Image copyright Reuters คำบรรยายภาพ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์

พรมแดงในงานแจกรางวัลบาฟต้าปีนี้ เต็มไปด้วยเหล่าคนดังที่พร้อมใจกันสวมชุดสีดำและติดเครื่องหมาย Time's Up เพื่อแสดงจุดยืนการต่อต้านปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสตรี แบบเดียวกับในงานมอบรางวัลลูกโลกทองคำเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา หลังมีการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวที่นายฮาร์วีย์ ไวน์สตีน ผู้อำนวยการผลิตชื่อดังในฮอลลีวูดที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงเกินทางเพศนักแสดงหญิงหลายคน จนก่อให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวทางสังคม Me Too

Image copyright EPA คำบรรยายภาพ แอนเจลินา โจลี

ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนอังกฤษต่างมุ่งความสนใจไปที่ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ที่เสด็จร่วมงานพร้อมเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ในฉลองพระองค์เดรสยาวสีเขียวเข้มคาดด้วยริบบิ้นสีดำ ผลงานการออกแบบโดยเจนนี แพ็คแฮม ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษ ซึ่งดูจะไม่สอดคล้องกับสีเสื้อผ้าของแขกในงานเท่าใดนัก

Image copyright AFP คำบรรยายภาพ ออคตาเวีย สเปนเซอร์

Image copyright PA คำบรรยายภาพ คริสติน สก็อต โทมัส

Image copyright PA คำบรรยายภาพ มาร์โกต์ ร็อบบี

Image copyright PA คำบรรยายภาพ รูธ วิลสัน

หนังสือพิมพ์ The Sun รายงานว่า มีบางคนแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในครั้งนี้ ขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily Express และ The Times ชี้ว่า ริบบิ้นสีดำอาจเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนการเคลื่อนไหวของแขกในงานนี้

Image copyright Getty Images

เบธาน โฮลต์ ผู้อำนวยการข่าวแฟชั่นและสารคดีของหนังสือพิมพ์ The Telegraph เล่าว่า สาเหตุที่ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ไม่ฉลองพระองค์สีเดียวกับแขกส่วนใหญ่เพื่อสื่อถึงการเคลื่อนไหวทางสังคม Time's Up และ Me Too นั้นเพราะจะเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์ของราชสำนักอังกฤษที่สมาชิกราชวงศ์จะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองใด ๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์ทรงเลือกฉลองพระองค์เช่นนี้