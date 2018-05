อยากตาย นักวิทยาศาสตร์วัย 104 ปี บินจากออสเตรเลียไปจบชีวิตตัวเองที่สวิตเซอร์แลนด์

Image copyright ABC คำบรรยายภาพ เดวิด กู้ดออล บอกว่า เขาต้องการยุติชีวิตของเขาอย่างมีศักดิ์ศรี

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เดวิด กู้ดออล นักวิทยาศาสตร์ วัย 104 ปี ได้เดินทางออกจากบ้านในออสเตรเลีย บินข้ามโลกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อจบชีวิตของเขาที่นั่น

นักพฤกษศาสตร์และนักนิเวศวิทยาที่ได้รับการยกย่องผู้นี้ ไม่ได้เจ็บป่วยระยะสุดท้าย แต่เขาปรารถนาจะเผชิญกับความตาย เขาระบุว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจเช่นนี้คือ อิสรภาพที่ลดน้อยถอยลงของเขาเอง

"ผมรู้สึกเสียใจที่มีอายุมาถึงขนาดนี้" ดร. กู้ดออล กล่าวในวันเกิดของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว ในการให้สัมภาณ์กับสถานีโทรทัศน์ออสเตรเลียบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชัน หรือ เอบีซี

"ผมไม่มีความสุข ผมต้องการตาย มันไม่ได้น่าเศร้าอะไรนักหรอก สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ ถ้าความตายถูกห้ามต่างหาก"

การตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นเรื่องถูกกฎหมายในรัฐหนึ่งของออสเตรเลีย หลังจากมีการอภิปรายการที่ไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้ว แต่บุคคลที่ต้องการทำดังกล่าวจะต้องป่วยระยะสุดท้าย ส่วนในรัฐอื่นของออสเตรเลียถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ดร. กู้ดฮอล กล่าวว่า เขาจะเดินทางไปยังคลินิกแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อยุติชีวิตของเขาอย่างสมัครใจ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า เขารู้สึกไม่พอใจที่ต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียเพื่อทำเรื่องนี้

ชีวิตที่กระฉับกระเฉง

นักวิชาการที่เกิดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังในแฟลตเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ธ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย จนกระทั่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน

เขาเลิกทำงานเต็มเวลาในปี 1979 แต่ยังคงทำงานในด้านที่เขาถนัดอย่างหนักเช่นเดิม

ในบรรดาความสำเร็จที่เขาได้รับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้แก่ การที่ ดร. กู้ดออล บรรณาธิกรหนังสือชุด 30 เล่มที่ชื่อว่า ระบบนิเวศของโลก (Ecosystems of the World) และจากผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของเขายังทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Member of the Order of Australia อีกด้วย

ในปี 2016 ขณะที่มีอายุ 102 ปี เขาชนะการต่อสู้เพื่อให้เขาได้ทำงานในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอีดิธโควาน (Edith Cowan University) ในเมืองเพิร์ธต่อไป ซึ่งเขาทำงานเป็นนักวิจัยกิตติมศักดิ์โดยไม่รับค่าจ้างที่นั่น

ในการเดินทางเมื่อวันพุธ คารอล โอนีล เพื่อนของดร. กู้ดออล ได้เดินทางไปพร้อมกับเขาด้วย เธอเป็นผู้แทนจากกลุ่มเอ็กซิท อินเตอร์เนชั่นแนล (Exit International) ที่สนับสนุนการตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์

Image copyright EXIT INTERNATIONAL คำบรรยายภาพ คารอล โอนีล เดินทางไปยุโรปพร้อมกับ ดร. กู้ดออล ด้วย

นางโอนีล กล่าวว่า ข้อพิพาทในปี 2016 เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของ ดร. กู้ดออล ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างมาก ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อทางมหาวิทยาลัยมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนายกู้ดออล รวมถึงความสามารถในการสัญจรของเขา

นางโอนีล กล่าวว่า แม้ว่าสุดท้ายแล้ว ดร. กู้ดออล จะชนะ แต่เขาก็ถูกบังคับให้ทำงานในสถานที่ที่ใกล้กับบ้าน มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เขาถูกบังคับให้เลิกขับรถและแสดงละครด้วย

"มันเป็นการเริ่มต้นของจุดจบ" เธอกล่าวกับบีบีซี

"เขาไม่ได้เห็นหน้าเพื่อนร่วมงานและเพื่อน ๆ ที่สำนักงานเดิมอีกต่อไป เขาแค่ไม่มีกะจิตกะใจอย่างที่เคยมี และเริ่มเก็บหนังสือทุกเล่มของตัวเอง มันคือการเริ่มต้นของการไม่มีความสุขอีกต่อไป"

การล้มอย่างรุนแรงที่อะพาร์ตเม้นต์ของเขาเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ ดร. กู้ดออล ช่วยทำให้เขาตัดสินใจเพื่อยุติชีวิตของตัวเองเร็วขึ้น ไม่มีใครพบเห็นเขานาน 2 วัน ต่อมา แพทย์ระบุว่า เขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และต้องย้ายไปอยู่บ้านพักคนชรา

"เขาเป็นคนรักอิสระ เขาไม่อยากให้มีคนมาอยู่รายรอบตลอดเวลา มีคนแปลกหน้ามาทำหน้าที่ผู้ดูแล เขาไม่ต้องการเช่นนั้น" นางโอนีลกล่าว

"เขาอยากพูดคุยเรื่องที่ได้ใช้สมอง และยังสามารถทำอะไรเหมือนเดิมได้ เช่น ขึ้นรถบัสเข้าเมืองเอง"

การอภิปรายที่ไม่ลงรอย

สวิตเซอร์แลนด์ ได้อนุญาตให้คนฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 1942 หลายประเทศและเขตแดนได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้คนสมัครใจยุติชีวิตตัวเองได้ แต่ยังมีเงื่อนไขว่าต้องมีการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย

สมาคมการแพทย์ออสเตรเลีย ยังคงต่อต้านการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างหนักแน่น ซึ่งทางสมาคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมทางการแพทย์

"แพทย์ไม่ได้ฝึกมาเพื่อฆ่าคน จริยธรรมในส่วนลึกและการฝึกอบรมของพวกเราบอกว่า นั่นไม่เหมาะสม" นายแพทย์ไมเคิล กันนอน ประธานสมาคม กล่าว ระหว่างการอภิปรายทางกฎหมายในรัฐวิคตอเรียเมื่อปีที่แล้ว

"ตอนนี้ ไม่ใช่แพทย์ทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้" เขากล่าวเพิ่มเติม จริง ๆ แล้ว การสำรวจของสมาคมการแพทย์ออสเตรเลียซึ่งเป็นสมาคมด้านการแพทย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของออสเตรเลีย พบว่า สมาชิก 4 ใน 10 คนสนับสนุนนโยบายสิทธิในการตาย

นางโอนีล กล่าวว่า ความปรารถนาหลักของ ดร. กู้ดออล คือ การตายอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี

"เขาไม่ได้ซึมเศร้า หรือ โศกเศร้า เพียงแต่ไม่รู้สึกมีชีวิตชีวาเหมือน 2-3 ปีก่อนแล้ว" เธอกล่าว

Image copyright EXIT INTERNATIONAL คำบรรยายภาพ ญาติใกล้ชิดจะเดินทางไปสมทบกับ ดร.กู้ดออล ในสวิตเซอร์แลนด์

การร้องขอทางออนไลน์ช่วยระดมเงินได้ 2 หมื่นดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 477,000 บาท ให้แก่นักวิทยาศาสตร์สูงวัยรายนี้เดินทางด้วยเครื่องบินชั้นบิสสิเนสไปยังยุโรป เขาจะเยี่ยมครอบครัวในฝรั่งเศส ก่อนที่จะเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับญาติใกล้ชิด

"พวกเขา [ครอบครัวของผม] รู้ว่า ชีวิตของผมที่นี่ไม่ได้น่าพอใจนัก น่าผิดหวังในเกือบทุก ๆ ด้าน" ดร. กู้ดออล กล่าวกับ เอบีซี "ยิ่งยุติลงได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี"

นางโอนีล กล่าวว่า เขาได้ใช้เวลาในช่วงไม่กี่วันนี้ แก้ไขจดหมายฉบับสุดท้ายของตัวเอง และพูดคุยกับคนในครอบครัว รวมถึงหลาน ๆ หลายคนของเขา

เรื่องของ ดร. กู้ดออล ได้รับความสนใจจากคนในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย รัฐที่เขาอาศัยอยู่อย่างมากในขณะนี้ ทำให้มีการพิจารณาว่า ควรจะอภิปรายกันเรื่องออกกฎหมายให้คนฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์หรือไม่

รัฐบาลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียได้แสดงความเห็นใจต่อ ดร. กู้ดออล แต่ได้ระบุว่า การเสนอกฎหมายใด ๆ จะต้องครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้น

"ผมรู้สึกว่า คนแก่อย่างตัวผมควรจะมีสิทธิพลเมืองอย่างเต็มที่ รวมถึง สิทธิในการฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์" ดร. กู้ดออล กล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว

เขากล่าวกับ เอบีซี ว่า เขาหวังว่า ประชาชนจะเข้าใจการตัดสินใจของเขา โดยกล่าวว่า "ถ้าใครเลือกที่จะฆ่าตัวเอง ก็คงจะชอบธรรมพอ ผมคิดว่าคนอื่นไม่ควรเข้าไปแทรกแซง"

ที่ไหนบ้างที่อนุญาตให้มีการฆ่าตัวตายภายใต้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้?

การฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางการแพทย์ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการจงใจช่วยคนอีกคนหนึ่งในการฆ่าตัวตาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดหาวิธีการในการทำเช่นนั้นให้ ส่วนใหญ่ที่เห็นกันทั่วไปก็คือ การสั่งจ่ายยาที่ทำให้ถึงแก่ความตาย

การฆ่าตัวตายภายใต้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ต่างจาก การุณยฆาต ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในการยุติชีวิต เพื่อบรรเทาความทนทุกข์ทรมาน อย่างเช่น เมื่อแพทย์จ่ายยาให้ในปริมาณที่ถึงแก่ความตาย