พิธีเสกสมรสแฮร์รี-มาร์เคิล กับ 15 คำถาม

คำบรรยายภาพ บีบีซีคาดว่าจะมีผู้ชมพิธีเสกสมรสหนนี้ทั่วโลกหลายร้อยล้านคน

ทั่วโลกจะจับจ้องมาที่สหราชอาณาจักรในอีกไม่ถึง 10 วันข้างหน้า เพื่อร่วมชื่นชมยินดีกับพิธีเสกสมรสของหนึ่งในสมาชิก ของราชวงศ์อังกฤษ กับดาราฮอลลีวูดสาวชาวอเมริกัน

พิธีแต่งงานที่เป็นดั่งความฝันของหลายคน สร้างคำถามมากมายทางโลกโซเชียล บีบีซีสรุปคำตอบมาให้ดังนี้

ใครกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานนะ

เจ้าชายแฮร์รี่ พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และพระโอรสพระองค์เล็กในเจ้าชายชาร์ลส์และไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ จะเข้าพิธีเสกสมรสกับนางสาวเมแกน มาร์เคิล ดาราฮอลลีวูด

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงอยู่ในอันดับที่หกของลำดับการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ ส่วนนางสาวมาร์เคิลคือดาราดังจากทีวีซีรีส์เรื่อง Suits ทั้งคู่พบกันผ่านเพื่อนในปี 2016 เจ้าชายแฮรี่ทรงเอ่ยปากขอแต่งงานขณะที่กำลังย่างไก่ในค่ำคืนหนึ่ง

พิธีจะถูกจัดขึ้นเมื่อไหร่

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018

เริ่มกี่โมง

พิธีจะเริ่มตอนเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่น (18.00 น. ในไทย) ที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางทิศตะวันตก 34 กิโลเมตร

คำบรรยายภาพ ทั้งคู่ประกาศว่าหมั้นกันแล้วในวันที่ 27 พ.ย. 2017

จะรับชมได้อย่างไร

บีบีซีไทยจะรายงานสดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา www.bbcthai.com โดยจะถ่ายทอดสดภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ และนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำบรรยายภาพ รถม้าแอสคอท แลนเดา ที่จะถูกนำมาใช้ให้คู่บ่าวสาวนำขบวนผ่านใจกลางเมืองวินด์เซอร์หลังเสร็จพิธีทางศาสนา

ตารางพิธีมีอะไรบ้าง

หลังพิธีเสกสมรสสิ้นสุดลง คู่บ่าวสาวจะนั่งรถม้าแอสคอท แลนเดา ผ่านใจกลางเมืองวินด์เซอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังวินด์เซอร์และเป็นหนึ่งในที่ประทับของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 อย่างเป็นทางการ รถม้าจะหยุดที่หน้าโถงเซนต์จอร์จ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับงานเลี้ยงแขก 600 คน

และในค่ำวันเดียวกัน ทั้งคู่จะเดินทางไปยังฟรอกมอร์เฮาส์ ซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงเพื่อใช้เวลาร่วมกับเพื่อนสนิทอีก 200 คน

คำบรรยายภาพ ฟรอกมอร์เฮาส์ อาคารที่ถูกสร้างในศตวรรษที่ 17 เป็นสถานที่ที่คู่บ่าวสาวจัดงานปาร์ตี้เพื่อเพื่อนสนิท

ทำไมต้องสนใจด้วยล่ะ

คุณเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่า เห็นงานแต่งงานแล้วซึ้งน้ำตาซึมไหม หรือชอบตามข่าวดารา เซเลบคนดังเป็นครั้งคราวหรือไม่ พิธีเสกสมรสครั้งนี้ตอบโจทก์ทุกข้อ งานจะหรูหรา น่าตื่นตาตื่นใจ และอบอวลไปด้วยความรัก

ไปดูที่อังกฤษเลยได้ไหม

เข้าร่วมในงานพิธีคงจะไม่ได้ แต่หากคุณอยู่ที่เมืองวินด์เซอร์ในขณะนั้น ก็สามารถดูขบวนพาเหรดร่วมไปกับประชาชนที่มาชื่นชมบนถนนได้

คำบรรยายภาพ พิธีเสกสมรสจะเริ่มเที่ยงตรงที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ในพระราชวังวินด์เซอร์

การจราจรในอังกฤษในวันนั้นจะเป็นอัมพาตเลยไหม

คงจะไม่ แต่หากคุณไม่ชอบฝูงชนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงเมืองวินด์เซอร์น่าจะดีที่สุด คนอังกฤษทั่วไปคงหย่อนใจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตามปกติ เพราะพิธีถูกจัดขึ้นในวันเสาร์

จะมีคนดูพิธีเสกสมรสครั้งนี้ประมาณกี่คน

ในปี 2011 คนอังกฤษมากกว่า 24 ล้านคนชมพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมและแคทเธอรีน มิดเดิลตันทางโทรทัศน์ หากนับตัวเลขคนที่ดูพระราชพิธีหนนั้นผ่านช่องทางอื่น รวมทั้ง ออนไลน์ ออนดีมานด์ ของบีบีซี มีคนดูประมาณ 34 ล้านคน บีบีซีคาดว่าน่าจะมีคนชมพิธีเสกสมรสครั้งนี้ทั่วโลกหลายร้อยล้านคน

คำบรรยายภาพ ประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายให้เข้ากับราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมในปี 2011 เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง

พิธีจะอยู่ในรูปแบบใด

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นประมุขของคริสตจักรแห่งอังกฤษ หรือเชิร์ชออฟอิงแลนด์ เป็นคริสตจักรหนึ่งในแองกลิคันคอมมิวเนียนทั่วโลก ซึ่งหมายความว่า สมาชิกในราชวงศ์ทุกพระองค์นับถือศาสนาคริสต์นิกายนี้ นางสาวมาร์เคิล ได้เข้าพิธีบัพติศมา หรือศีลล้างบาป และพิธีศีลกำลัง โดย อัครมุขนายกแห่งแคนเทอร์เบอรี เพื่อเปลี่ยนนิกายนับถือทางศาสนาเป็นเชิร์ชออฟอิงแลนด์ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว และในระหว่างพิธีเสกสมรส คู่บ่าวสาวจะใช้คำสัตย์สาบานจากหนังสือสวดมนต์ของนิกายศาสนาทางราชการของอังกฤษหรือ Book of Common Prayer

นางสาวมาร์เคิลจะได้เป็นเจ้าหญิงหรือไม่

ตอบยาก หลังพิธีเสกสมรส นางสาวมาร์เคิลจะมีคำนำหน้าชื่อว่า Her Royal Highness Princess Henry of Wales ไม่ใช่เจ้าหญิงมาร์เคิล ตามกฏมณเฑียรบาล ยศ "เจ้าหญิง" นำหน้าชื่อต้น จะสามารถใช้กับสมาชิกราชวงศ์ที่มีเลือดสีน้ำเงินเท่านั้น แม้แต่ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ ก็ไม่เคยดำรงยศอย่างเป็นทางการว่า เจ้าหญิงไดอานา แต่คำเรียกขานที่ถูกต้องคือ เจ้าหญิงแห่งเวลส์

เป็นไปได้ว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 จะสถาปนาให้คู่บ่าวสาวดำรงยศดยุคและดัชเชส ตามแบบเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาและแคทเธอรีน มิดเดิลตัน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์

นางสาวมาร์เคิลจะสวมมงกุฏไหม

หลังไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ สิ้นพระชนม์ ทรงทิ้งเครื่องประดับจำนวนมากให้พระโอรสทั้งสองพระองค์เพื่อนำไปมอบให้แก่คู่ชีวิตของทั้งคู่ นางสาวมาร์เคิลก็น่าจะสวมใส่มงกุฏหรือเครื่องประดับอื่นเข้าร่วมพิธี ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์เองก็เคยทรงเครื่องประดับของเจ้าหญิงแห่งเวลส์หลายชิ้น

คำบรรยายภาพ ไดอานา สเปนเซอร์ สวมมงกุฏของตระกูลสเปนเซอร์ ในงานพระราชพิธีเสกสมรสกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ในปี 1981

ใครได้รับเชิญบ้าง

นอกจากครอบครัวของคู่บ่าวสาวแล้ว น่าจะมีคนมีชื่อเสียงมาร่วมพิธีด้วย และแม้รายชื่อแขกที่มาร่วมงานจะไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการ บีบีซีก็พอจะคาดเดาว่ามีใครบ้าง เช่น

เซอร์เอลตัน จอห์น ที่ประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตของตนเองไปสองรายการในช่วงเดียวกับที่จะมีพิธีเสกสมรส หรือเมลบี หนึ่งในสมาชิกวงสไปซ์เกิลเคยแนะเป็นนัยว่าเธอและเพื่อน ๆ จะไปร่วมงาน และเซเรนา วิลเลียมส์ นักเทนนิสชื่อดังเพราะเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวมาร์เคิล

นอกจากดาราดังและคนมีชื่อเสียงแล้ว ประชาชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศจำนวน 1,200 คน ก็ได้รับเชิญด้วย

คำบรรยายภาพ ชาวอังกฤษกว่า 24 ล้านคนชมพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และแคเธอรีน มิดเดิลตันในปี 2011 ผ่านทางโทรทัศน์ ในขณะนั้น เจ้าชายแฮร์รี่ ทรงเป็นเพื่อนเจ้าบ่าว

ดีเจเปิดแผ่น หรือ วงดนตรี

บีบีซีไม่มีข้อมูลตรงนี้ แต่ขอเดาว่าน่าจะเป็นวงดนตรี หากข่าวที่เมลบี แห่งสไปซ์เกิร์ล พูดเป็นนัย ๆ ว่าจะไปร่วมงานเป็นความจริง วงสไปซ์เกิร์ลก็น่าจะขับกล่อมคู่บ่าวสาวด้วยเพลง Two Become One หรือเซอร์เอลตัน จอห์นจะครวญเพลง Can You Feel The Love Tonight มอบให้แก่คนทั้งคู่และแขกเหรื่อที่มาร่วมงานก็เป็นได้

หนังสือพิมพ์เดอะซัน ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์หัวสีของอังกฤษ รายงานว่า ทั้งคู่เลือกเพลง I Wanna Dance With Somebody ของวิทนีย์ ฮูสตัน เอาไว้ด้วย

พิธีเสกสมรสครั้่งนี้ต่างจากพระราชพิธีของเจ้าชายวิลเลียมอย่างไรบ้าง

เนื่องจากโอกาสที่เจ้าชายแฮร์รี่จะทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ ไม่มากเท่าเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐา พิธีเสกสมรสจึงไม่หรูหราเทียบเคียงได้ เช่น วันแต่งงาน เจ้าชายวิลเลียมเข้าพระราชพิธีเสกสมรสกับแคเธอรีน มิดเดิลตัน ใน วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2011 รัฐบาลอังกฤษประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสชมพระราชพิธีผ่านสื่อโทรทัศน์และร่วมฉลองได้ แต่วันที่ 19 พฤษภาคม หนนี้เป็นวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนอังกฤษอยู่แล้ว ประชาชนสามารถเลือกที่จะชมรายการก็ได้ หรือพักผ่อน ดำเนินชีวิตตามปกติก็ได้

คำบรรยายภาพ เจ้าชายวิลเลียม จะทำหน้าที่เพื่อนเจ้าบ่าวให้แก่เจ้าชายแฮร์รี

พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมถูกจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ในกรุงลอนดอน เพราะพระองค์ทรงอยู่ในลำดับที่สองของการสืบราชบัลลังก์อังกฤษ หลายคนเปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของงานครั้งนั้นกับพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายชาร์ลส์ พระบิดาและเลดีไดอานา สเปนเซอร์ พระมารดาของพระองค์

พิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี และนางสาวมาร์เคิลที่โบสถ์เซนต์จอร์จไม่หรูหราเท่า ที่แน่ ๆ จะมีความเป็นส่วนตัวกว่า เพราะขนาดตัวโบสถ์ที่เล็กกว่าและจุผู้คนได้เพียง 800 คน ซึ่งหากเทียบกับเวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ซึ่งรับได้ 1,900 คน ก็ถือว่างานนี้จะมีความใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกว่า