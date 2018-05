เมแกน มาร์เคิล สตรีผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ราชวงศ์อังกฤษ

Image copyright Getty Images

น.ส.เมแกน มาร์เคิล คือผู้หญิงที่กำลังถูกกล่าวถึงมากที่สุดในอังกฤษขณะนี้ เพราะเธอคือหญิงสาวผู้กุมหัวใจของเจ้าชายแฮร์รี รัชทายาทลำดับที่ 6 แห่งราชบัลลังก์อังกฤษ และเป็นผู้ที่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราชวงศ์ที่มีความอนุรักษ์นิยม เพราะเธอไม่เพียงจะเป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกัน แต่ยังเป็นหญิงที่เคยผ่านการสมรสมาแล้ว

น.ส.มาร์เคิล เกิดเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ปี 1981 โดยมีชื่อเต็มว่า "เรเชล เมแกน มาร์เคิล" อย่างไรก็ตาม เธอไม่เคยเปิดเผยว่าเหตุใดจึงมักใช้ชื่อกลางอย่าง "เมแกน" มาเป็นชื่อต้นให้คนทั่วไปใช้เรียกเธอ

เมแกน มาร์เคิล เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของราชวงศ์อังกฤษ

ชีวิตวัยเด็กแบบครอบครัวชนชั้นกลาง

ในวัยเด็กเธอเติบโตมาในย่านที่เรียกว่า "แบล็กเบเวอร์ลีฮิลส์" ของนครลอสแอนเจลิส และเข้าเรียนชั้นประถมฯ ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนคาทอลิกหญิงล้วน ก่อนสำเร็จการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐฯ ในปี 2003 ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง

ระหว่างที่เธอตระเวนคัดตัวหางานแสดงนั้น น.ส.มาร์เคิล ใช้ความสามารถทางศิลปะหารายได้พิเศษด้วยการเขียนอักษรวิจิตรบนการ์ดงานแต่งงาน

งานแสดงเรื่องแรกที่เธอได้รับคือในละครเรื่อง General Hospital ในปี 2002 จากนั้นก็เริ่มได้แสดงในซีรีส์ดัง ๆ อย่าง CSI, Without a Trace และ Castle ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่ เช่น Get Him to the Greek, Remember Me และ Horrible Bosses

ก่อนหมั้นหมายกับเจ้าชายแฮร์รี เมื่อเดือน พ.ย. 2017 เธอมีงานแสดงในซีรีส์เรื่อง Suits ที่เริ่มออกฉายเมื่อปี 2011 และถ่ายทำในประเทศแคนาดา ทำให้ระยะหลัง ๆ เธอต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นั่น

Image copyright DAILY MAIL/SOLO คำบรรยายภาพ น.ส.มาร์เคิล มักให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเป็นลูกสาวที่สนิทกับพ่อมาก

การสมรสครั้งแรก

น.ส.มาร์เคิล เคยแต่งงานกับนายเทรเวอร์ เอ็นเกลสัน โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์เมื่อเดือน ก.ย. ปี 2011 แต่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็จบลงด้วยการหย่าร้างในอีก 2 ปีต่อมา ปัจจุบัน นายเอ็นเกลสัน กำลังผลิตละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องสิทธิการปกครองบุตรกับอดีตภรรยาที่ไปแต่งงานใหม่กับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ

นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ว น.ส.มาร์เคิล ยังเคยทำแบรนด์และเว็บไซต์แนวไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ชื่อ The Tig มานาน 3 ปีก่อนที่จะปิดตัวไปในเดือน เม.ย.2017 ทำให้เกิดกระแสคาดคะเนว่าเธอกำลังเตรียมตัวหมั้นหมายกับเจ้าชายแฮร์รี

ที่ผ่านมาเธอมักเป็นกระบอกเสียงและผู้ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง-ชาย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่สนใจงานด้านมนุษยธรรมเช่นเดียวกับเจ้าชายแฮร์รี โดย น.ส.มาร์เคิล รับหน้าที่ทูตสันถวไมตรีของเวิล์ดวิชันแคนาดา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อยกระดับการศึกษา อาหาร และบริการสาธารณสุขให้แก่เด็กทั่วโลก

ล่าสุด นิตยสารไทม์ จัดให้เธอเป็นหนึ่งใน 100 บุคคลทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปี 2018

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ มาร์เคิล อายุมากกว่าเจ้าชายแฮร์รี 3 ปี

อายุที่แตกต่างกัน

น.ส.มาร์เคิล และเจ้าชายแฮร์รี ถูกมองว่าเป็นคู่รักที่มีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อย หนึ่งในนั้นคือเรื่องของอายุ โดยปัจจุบัน น.ส.มาร์เคิล มีอายุ 36 ปี ในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี มีพระชันษา 33 ปี

นักแสดงหญิงชาวอเมริกันผู้นี้ยังถือเป็นสะใภ้ราชวงศ์อังกฤษที่มีอายุมากที่สุดขณะแต่งงาน ก่อนหน้านี้ตำแหน่งดังกล่าวเคยเป็นของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ที่ทรงเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมขณะมีพระชันษา 29 ปี

ครอบครัวหลากเชื้อชาติ

นอกจากเรื่องที่ น.ส.มาร์เคิล เป็นหญิงที่เคยผ่านการสมรสมาแล้ว การที่เธอเป็นลูกครึ่งผิวดำก็ยังเป็นอีกประเด็นที่ทำให้เธอถูกจับตามองอย่างมาก เพราะการเข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี ทำให้เธอกลายเป็นสะใภ้ราชวงศ์วินด์เซอร์คนแรกที่ไม่ใช่คนผิวขาว

น.ส.มาร์เคิล เป็นบุตรของนายโธมัส มาร์เคิล ซึ่งมีเชื้อสายดัตช์ อังกฤษ และไอริช กับนางดอเรีย แรคแลนด์ ผู้มีเชื้อสายแอฟริกัน-อเมริกัน

นายมาร์เคิล วัย 73 ปีเคยทำงานเป็นผู้กำกับแสงให้ละครโทรทัศน์ชื่อดังของฮอลลีวูด แต่เมื่อ 2 ปีก่อนได้ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย ส่วนนางแรคแลนด์ วัย 60 ปี เคยทำงานมาหลายอาชีพ อาทิ ช่างแต่งหน้า แอร์โฮสเตส ครูสอนโยคะ และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

น.ส.มาร์เคิล มักพูดถึงตัวเองว่าเป็นลูกสาวที่สนิทกับพ่อมาก เพราะในวัยเด็กพ่อจะเป็นคนดูแลเธอเวลาที่แม่ต้องจากบ้านเพื่อไปทำงาน แม้พ่อกับแม่ของ น.ส.มาร์เคิล จะหย่าขาดกันตอนเธออายุได้เพียง 6 ขวบ แต่ทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่าง น.ส.มาร์เคิล กับพี่ต่างมารดา 2 คน ซึ่งเป็นลูกติดของนายมาร์เคิล จากการสมรสครั้งแรกนั้น กลับไม่ค่อยราบรื่นนักโดยเฉพาะในระยะหลังมานี้ โดยนางซาแมนธา มาร์เคิล และนายโธมัส มาร์เคิล จูเนียร์ ได้แสดงความไม่พอใจที่พวกตนไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแต่งครั้งนี้ของน้องสาว และออกมากล่าวโจมตี น.ส.มาร์เคิล หลายครั้ง

นายโธมัส มาร์เคิล จูเนียร์ วัย 51 ปี เคยเขียนจดหมายเตือนเจ้าชายแฮร์รีให้ทรงยกเลิกพิธีเสกสมรสกับน้องสาวของเขาที่มีเบื้องหลังไม่น่าอภิรมย์นัก เขากล่าวหา น.ส.มาร์เคิล ว่าเป็นคนเสแสร้งตลบตะแลง และหลงลืมรากเหง้าของตัวเองนับตั้งแต่ได้เป็นดาราฮอลลีวูด