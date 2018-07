เลือกตั้งกัมพูชา: เปิดหีบแล้ว แต่ปราศจากคู่แข่งหลักเข้าชิงชัย

Image copyright AFP/Getty Images คำบรรยายภาพ สมเด็จฮุน เซนพร้อมภริยาเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมชูนิ้วมือที่เปื้อนหมึกเป็นสัญลักษณ์ของการลงคะแนนในกรุงพนมเปญ

การเลือกตั้งทั่วไปกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อช่วงเข้าที่ผ่านมา ขณะที่หลายฝ่ายคาดกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นเพียงความพยายามในการสืบทอดอำนาจต่อไปของ สมเด็จฮุน เซน ภายหลังจากกำจัดคู่แข่งทางการเมืองของพรรคหลัก ๆ ไปแล้วก่อนหน้านี้

ทุกสายตาในวันนี้ของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชา ซึ่งมีประชากรราว 16 ล้านคน แต่มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอยู่ราว 8.3 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ชาดชะตาของประเทศภายหลังถูกปกครองโดยสมเด็จฮุน เซนมาแล้วร่วมกว่า 33 ปี หรือนับตั้งแต่ปี 1985

อย่างไรก็ตาม บรรดานักวิเคราะห์การเมืองมองว่าจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากการสร้างฐานอำนาจในหมู่มวลพันธมิตรให้หยั่งรากลึกมากยิ่งขึ้น ขณะที่กลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระบุ เป็นการเลือกตั้งที่น่าละอายเพราะพรรคคู่แข่งพรรคกู้ชาติกัมพูชา (CNRP) ได้ถูกศาลสูงสุดมีคำสั่งยุบเมื่อ พ.ย. ที่ผ่านมา จนทำให้นานาชาติ อย่าง สหรัฐ ฯ และสภาพยุโรปตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่ 6 นับตั้งแต่ปี 1993

ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านคนสำคัญอย่างนายสม รังสี ซึ่งได้ลี้ภัยในฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี 2015 หลังจากถูกศาลกัมพูชาตัดสินให้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทและฐานสมรู้ร่วมคิดในการปลอมแปลงเอกสารราชการเพื่อยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบต่อความมั่นคงของชาติ ออกมาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาคว่ำบาตรการเลือกตั้ง โดยเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องหลอกลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตามการรายงานของศูนย์สื่ออิสระแห่งกัมพูชา (The Cambodian Center for Independent Media) ระบุว่า รัฐบาลกัมพูชามีคำสั่งให้ปิดกั้นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) จากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ข่าวอิสระอย่างน้อย 17 เว็บไซต์ เช่น วิทยุเอเชียเสรี (Radio Free Asia) วิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) และวิทยุเสียงประชาธิปไตย (Voice of Democracy) นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลายแห่งถูกปิดกั้นอีกด้วย

Image copyright AFP/Getty Images คำบรรยายภาพ บรรยากาศการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งกลางกรุงพนมเปญของกัมพูชา

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชายังยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม

"การเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการและพลังของชาวกัมพูชา ที่ต้องการรักษาความสงบและเสถียรภาพ" นายพาย สีพัน โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์

แม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีจำนวนพรรคเข้าร่วมไม่น้อยถึง 19 พรรคการเมือง แต่ก็ถือว่าไม่ใช่คู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับพรรครัฐบาลของสมเด็จฮุน เซน

จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ออกมาเรียกร้องฝ่ายโฆษกประจำตัว ให้รัฐบาลกัมพูชาให้หลักประกันสิทธิพลเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานประชาธิปไตย ทั้งในภาคประชาสังคม นักการเมือง

Image copyright WASAWAT LUKHARANG/BBC THAI คำบรรยายภาพ บรรยากาศคูหาเลือกตั้งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเสียมเรียบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ในช่วงค่ำคืนของวันนี้ (29 ก.ค.) ส่วนผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จราวกลางเดือน ส.ค.