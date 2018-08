งานวิจัยไขความลับ เดทออนไลน์อย่างไรให้เจอรัก

Image copyright Press Eye

บทวิเคราะห์ล่าสุดที่ทำในบริการเดทติ้งออนไลน์หลายแห่งในสหรัฐฯ ชี้ว่า การออกเดทกับคนที่น่าสนใจกว่าตัวคุณ หรือที่เรียกว่า "playing out of your league" คือกลยุทธ์แห่งความสำเร็จ

ผู้ชายจะรู้สึกประสบความสำเร็จมากขึ้น เมื่อพวกเขาสามารถตีสนิทกับผู้หญิงที่เชื่อว่า "เป็นที่ชื่นชอบมากกว่า"และ "เหนือกว่า" ตัวเอง

ผลการศึกษาใหม่นี้ถูกเผยแพร่ในวารสาร Science Advances

ในสหรัฐฯ การหาคู่เดททางอินเทอร์เน็ตกลายเป็นรูปแบบที่ทรงอิทธิพลต่อผู้คนที่กำลังแสวงหาความรัก โดยถือเป็น 1 ใน 3 ของวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนัดพบ เพื่อสานสัมพันธ์กันในระยะยาว ครึ่งหนึ่งของผู้มีอายุ 18-34 ปีใช้แอปพลิเคชันหาคู่

ในงานศึกษานี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ อัลกอริทึมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากระบบของกูเกิล เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของคนที่กำลังแสวงหาคู่ วิเคราะห์ข้อความที่ใช้ในการสื่อสารกัน และดูข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้งานในเมืองนิวยอร์ค บอสตัน ชิคาโก และซีแอตเทิล พบว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างเลือกติดต่อกับคู่สนทนาที่ "เป็นที่ชื่นชอบ"มากกว่าตัวเอง

การ "เป็นที่ชื่นชอบ" ในทีนี้นั้นวัดทั้งปริมาณและคุณภาพของข้อความที่คุณได้รับเพื่อขอทำความรู้จักหรือชวนไปออกเดท ในแง่ปริมาณคือจำนวนข้อความที่ได้รับ ส่วนในแง่คุณภาพคือใครเป็นผู้ส่งมา ถ้าข้อความถูกส่งจากผู้ที่ได้รับข้อความเป็นจำนวนมาก ก็จะทำให้เรตติ้งของคุณเพิ่มขึ้นไปด้วย

เคล็ด(ไม่)ลับในการหาคู่รักออนไลน์

ส่งข้อความให้มากเข้าไว้ - ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ตั้งเป้าหมายให้สูง/ให้ไกล - กลยุทธ "เด็ดดอกฟ้า" สามารถทำให้คุณชนะเลิศ

คุยให้สั้น - ข้อความสุดจริงใจที่พรรณนามายืดยาวอาจจะไม่ถูกเปิดอ่าน

อดทน - เดทในฝันของคุณอาจแค่เข้ามาสำรวจดูข้อมูลว่ามีใครที่น่าสนใจบ้าง ไม่ได้จริงจัง

เมื่อผู้หญิงเข้าหาฝ่ายชาย พวกเขามักได้รับการตอบสนองร้อยละ 50 ของที่ติดต่อไป แต่เมื่อฝ่ายชายตั้งท่าตีสนิทกับผู้หญิงที่เหนือกว่าตน มีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้นที่ได้รับการตอบกลับมา มันดูเหมือนเป็นตัวเลขที่ต่ำ แต่ทีมวิจัยชี้ว่านักรักออนไลน์ฉลาดที่จะเล่นเกมเสี่ยง

"ฉันคิดว่าการร้องเรียนที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานเว็บไซต์หาคู่เดทออนไลน์คือ พวกเขารู้สึกเหมือนกับไม่เคยได้รับการสนองตอบใด ๆ" ดร.อลิซาเบธ บรุช จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัย กล่าว

"เรื่องนี้อาจทำให้หมดกำลังใจ ทว่าแม้อัตราการตอบสนองจะต่ำ แต่จากการวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าร้อยละ 21 ของคนที่มาหาคู่ออนไลน์ ปรารถนาจะได้รับข้อความตอบกลับจากคนที่เหนือกว่าพวกเขา ดังนั้นก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง"

คำบรรยายภาพ นี่คือสูตรที่ใช้ในแอปพลิเคชันหาคู่อย่างทินเดอร์

โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่ได้รับข้อความตอบกลับไม่มากนัก มีเพียงหยิบมือเดียวที่ได้ข้อความจำนวนมาก หญิงคนหนึ่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาถูกกระหน่ำด้วยข้อความใหม่ทุกครึ่งชั่วโมง โดยมีมากกว่า 1,500 คนซึ่งแตกต่างกันในแต่ละเดือน

ด้วยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนผู้ใช้งาน ทีมวิจัยทำได้แค่คาดการณ์ว่าหญิงคนนี้ต้องเผชิญกับอะไรเมื่อตกเป็นที่สนใจจากผู้ชายจำนวนมาก

ย้ำความลับแห่งความสำเร็จ - คุยสั้น ๆ

ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างพยายามเขียนข้อความที่ยืดยาวเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามพอใจ บางครั้งเขียนยาว ๆ ติดต่อกัน 2 ข้อความ ทว่าผลการศึกษาพบว่าพวกเขาแทบจะไม่ได้รับการตอบสนองใด ๆ

ดร.บรุชบอกว่า "ฉันรู้สึกว่าเราสามารถช่วยพวกเขาจากการพยายามอย่างหนัก ด้วยการไม่ต้องเขียนอะไรที่ยืดยาว"

สถิติน่ารู้ในการหาคู่เดทออนไลน์ 70% ของโพร์ไฟล์ควรเกี่ยวข้องกับตัวคุณ 30% คุณกำลังมองหาคู่เดทแบบไหน 40 ตัวอักษรสูงสุดที่ใช้แชทกับคู่สนทนาในครั้งแรก

50% โอกาสที่ผู้หญิงจะได้รับข้อความตอบกลับหลังเปิดตัว

21% อัตราสูงสุดที่ผู้ชายได้รับข้อความตอบกลับจากฝ่ายหญิง Getty Images

ทำไมการเขียนข้อความยาว ๆ ถึงไม่ได้ผล

"เราไม่รู้จริง ๆ" หนึ่งในเหตุผลสำคัญอาจเพราะผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบมากได้รับข้อความจำนวนมากในกล่องของพวกเขา และไม่ได้อ่านมันทั้งหมด "ข้อความที่เขียนขึ้นด้วยความรักที่คุณส่งไปเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน อาจไม่ได้ถูกเปิดอ่าน" ดร.บุชกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับบีบีซี

อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้รับข้อความตอบกลับ โปรดอดใจรอ ศักยภาพในการหาคู่เดทของคุณอาจถูกตัดสินด้วยตลาด ก่อนที่จะข้อความตอบกลับมาทั้งหมด

งานศึกษาวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่า คุณมีโอกาสในการเลือกคู่เดทที่ดีที่สุดโดยการปฏิเสธคนที่อยู่ในร้อยละ 37 แรกของการจัดอันดับ "เป็นที่ชื่นชอบ" และควรจะเลือกคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ แอปพลิเคชันหาคู่เดทออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมในสหราชอาณาจักร

คำแนะนำจากคนในวงการเดทติ้งออนไลน์ของไทย

บีบีซีไทยได้คุยกับ กุลชุลี ทรัพย์สินอุดม ไนแลนเดอร์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบงคอก แมทชิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาคู่ที่ดำเนินการมาในเมืองไทย 14 ปี ซึ่งกุลชุลีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนักวิจัยในสหรัฐฯ ที่บอกว่า "ควรตั้งเป้าหมายให้สูง/ให้ไกล"

"ตามประสบการณ์ของเรา การที่เราพยายามเดทคนที่มีหน้าตาดี สถานะดีกว่าเรา จะก่อให้เกิดความผิดหวังมากกว่า และเมื่อผิดหวังมาก ๆ เข้า ก็อาจจะท้อและนำไปสู่ข้อสรุปว่าอยู่โดยไม่มีคู่น่าจะดีกว่า" เธอกล่าว

ความเป็นจริงที่กุลชุลีพบมาจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับลูกค้าก็คือ ผู้หญิงมักจะเลือกผู้ชายที่ให้ความมั่นคงในชีวิตแก่พวกเธอได้ ส่วนผู้ชายมักจะเลือกผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาเป็นหลัก "ไม่ว่าจะชนชาติใด ความต้องการเป็นเช่นนี้ทั้งนั้น"

Image copyright Getty Images

คำแนะนำของกุลชุลีในการที่จะประสบความสำเร็จในการเดทติ้งทั้งออนไลน์ และพบตัวกันจริง ๆ คือเลือกคนที่มีสถานะใกล้เคียงกัน

"คนที่ทัศนคติดีมองโลกอย่างเข้าใจ มองโลกด้วยความเป็นจริง จะเลือกคู่ที่มีสถานะใกล้กัน และมักจะประสบความสำเร็จมากกว่า"เธอกล่าว

อย่างไรก็ตามกุลชุลีเห็นด้วยในข้อที่ว่าต้องคุยให้สั้น กระชับใจได้ความ ไม่พรรณายืดยาว

"หากเราพรรณายืดยาว ก็อาจจะถูกมองว่าบุคลิกไม่ดี และหากได้คุยกันแล้วเรายังเล่าเรื่องตัวเองไปเรื่อย ๆ ก็อาจจะเผยข้อมูลด้านลบของตัวเองออกไป อย่างเช่น ปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งการสนทนาออนไลน์ที่ยังไม่ได้พบกันรู้จักกันแท้จริง อาจจะถูกมองไปว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตใจก็เป็นได้"