มลพิษทางอากาศอาจทำลายสติปัญญา

งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ทำขึ้นในประเทศจีนพบหลักฐานบ่งชี้ว่ามลพิษทางอากาศอาจสร้างความเสียหายต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของคนเรา

ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences โดยเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งของจีน และมหาวิทยาลัยเยล ในสหรัฐฯ ซึ่งทำการประเมินทักษะด้านคณิตศาสตร์และทักษะด้านการพูดของอาสาสมัครในจีนอายุ 10 ปีขึ้นไปจำนวน 20,000 คน เป็นระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างปี 2010-2014)

นอกจากการประเมินดังกล่าว นักวิจัยได้วัดระดับสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในบริเวณที่กลุ่มอาสาสมัครอาศัยอยู่ด้วย และพบว่ามลพิษทางอากาศอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพด้านการคิดและสติปัญญาของอาสาสมัคร โดยพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นเท่าใดก็จะส่งผลเสียต่อทักษะด้านการพูดมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลเสียต่อชายที่มีการศึกษาต่ำมากที่สุด เพราะคนกลุ่มนี้มักเป็นผู้ใช้แรงงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งและสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังพบว่า มลพิษทางอากาศจะเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคความเสื่อมถอยต่าง ๆ (Degenerative disease) เช่น โรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อม ด้วย