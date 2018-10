สาวนิรนามยืนยันจะเก็บภาพ “ความรักลงถังขยะ” ที่ขาดวิ่นของแบงก์ซีไว้

Image copyright Sotheby's คำบรรยายภาพ ภาพวาดเด็กสาวกับลูกโป่งสีแดงของแบงก์ซี "ทำลายตัวเอง" หลังจากที่มันถูกขายไปในการประมูล

หญิงสาวที่ประมูลซื้อภาพวาดเด็กหญิงกับลูกโป่งสีแดงของแบงก์ซีไปในราคากว่า 43 ล้านบาท ยืนยันจะเก็บรักษาผลงานดังกล่าวไว้แม้ว่ามันจะทำลายตัวเองไปแล้วก็ตาม

การประมูลผลงานของแบงก์ซีศิลปินกราฟิติ้ชื่อดังมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมาที่สถาบันการประมูล Sotheby's ในกรุงลอนดอน

หญิงชาวยุโรปผู้ไม่เปิดเผยนามรายหนึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลรูปภาพ "เด็กสาวกับลูกโป่ง" (Balloon Girl) ของศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังระดับโลกนาม "แบงก์ซี" (Banksy) โดยในนาทีที่เสียงเคาะค้อนประกาศว่าภาพดังกล่าวถูกประมูลไปแล้ว มันก็เริ่มทำลายตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยเครื่องทำลายเอกสารที่แบงก์ซีติดตั้งไว้ใต้ภาพ สร้างความตื่นตะลึงให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

"ตอนแรกฉันอึ้งไปเลย แต่ก็คิดได้ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็จะได้ครอบครองผลงานศิลปะชิ้นประวัติศาสตร์" หญิงสาวผู้ชนะการประมูลภาพดังกล่าวบอก

ด้านสถาบันการประมูล Sotheby's ในกรุงลอนดอนเปิดเผยว่า ผู้ชนะการประมูลรายนี้ซึ่งเป็นลูกค้าประจำมาอย่างยาวนาน ตกลงจ่ายเงินประมาณ 45 ล้านบาท (£1,042,000) เต็มจำนวน โดยภาพเด็กหญิงและลูกโป่งดังกล่าวจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ความรักลงถังขยะ" (Love is in the Bin) และถูกนำไปจัดแสดงในหอศิลปะของบริษัทเพื่อให้สาธารณะได้ชื่นชมจนถึงสุดสัปดาห์นี้

แบงก์ซีโพสต์วิดีโอทางอินสตาแกรมเป็นภาพชายสวมเสื้อยืดที่มีหมวกคลุมศีรษะกำลังติดตั้งเครื่องทำลายเอกสารดังกล่าว และอีกโพสต์หนึ่งมีข้อความว่า "เผื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะถูกนำไปประมูล" ก่อนหน้านั้นเขายังได้โพสต์ภาพผู้ร่วมประมูลที่ตกตะลึงที่เห็นภาพถูกทำลาย

แบงก์ซี เป็นศิลปินกราฟฟิตี้นิรนามชาวอังกฤษ ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวิธีการพ่นสีบนกำแพงและสถานที่ต่างๆ ตามท้องถนน เขามักจะแฝงมุกตลกร้ายเสียดสีสังคมและการเมืองลงในผลงานซึ่งปรากฎทั่วโลก