เด็กหญิงพิการที่ใช้เสียงเพลงก้าวข้ามเสียงหัวเราะเยาะ

เด็กหญิงพิการชาวเคนยาไม่สนใจเสียงหัวเราะเยาะจากผู้คนรอบข้าง เดินหน้าทำงานเพลง ด้วยความรักจากแม่ จนมีผลงานของตัวเอง

"ฉันไม่เคยยอมรับตัวเอง แม่เคยบอกฉันทุกวันว่า 'แม่รักหนู, แม่รักหนู, แม่รักหนู'" แองเจิล วานจีรู อายุ 14 ปี กล่าว

วานจีรู อาศัยอยู่ในเคนยา เธอเกิดมาพร้อมกับภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองแต่กำเนิด (congenital hydrocephalus) ทำให้เธอมีศีรษะใหญ่กว่าคนอื่น จากนั้นเธอก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางสายดนตรี

"ในปี 2016 ฉันออกเพลงแรก ชื่อว่า 'I Want To Know' เพราะฉันเคยถามแม่มากมายหลายคำถาม "แม่คะ ทำไมหนูไม่เหมือนคนอื่น?" "ทำไมเวลาหนูเดินผ่าน คนถึงหัวเราะ?" เธอไม่มีคำตอบให้ฉันนอกจากเสียงเพลง เมื่อวาน มีคนหัวเราะฉัน เพราะรูปลักษณ์ที่ฉันเป็น แล้วฉันก็เริ่มร้องไห้"

คุณก้าวข้ามมันมาได้อย่างไร? ผู้สื่อข่าวถาม

"ไม่สนใจ ฉันเพิกเฉย คุณจะทำอะไรได้ล่ะ? สำหรับเด็กพิการ จงยอมรับตัวเองอย่างที่คุณถูกสร้างมา ไม่ว่าคนจะหัวเราะคุณอย่างไร อย่าไปใส่ใจมันมากนัก เพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่สร้างคุณมา พระเจ้าต่างหากที่สร้างคุณ ดังนั้นคุณจงยอมรับตัวเอง และอย่ายอมแพ้"