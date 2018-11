Image copyright Getty Images

กลุ่มอนุรักษ์นิยมทั่วโลกกำลังมีพลังมากขึ้น โดยแนวโน้มที่เกิดขึ้นคือกลุ่มคนทั้งรุ่นเก่า และใหม่ ต่างสนับสนุนการก้าวขึ้นมามีอำนาจของผู้นำฝ่ายขวา

การมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของนายชาอีร์ โบลโซนาโร ผู้นำสายขวาจัดคนใหม่ของบราซิล อาจทำให้ผู้สังเกตการณ์จำนวนหนึ่งรู้สึกประหลาดใจ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเสียทีเดียว ความสำเร็จของเขาเกิดขึ้นเพราะแรงสนับสนุนที่ได้รับมาเป็นเวลานานหลายปีจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่ทรงพลัง

กลุ่มเคลื่อนไหวที่ว่ายังพบได้ในอีกหลายประเทศตั้งแต่โปแลนด์ ไทย ไปจนถึงอินเดีย พลังของกลุ่มเหล่านี้มาจากคนธรรมดามากกว่านักการเมือง

และนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในช่วงสองสามปีมานี้หลายประเทศทั่วโลกมุ่งหน้าไปสู่การเมืองในแนวอนุรักษ์นิยมมากขึ้น

บ่อยครั้งที่มีการมองกันว่าพรรคการเมืองใหม่ ๆ หรือผู้นำที่มีบารมีคือผู้นำพาแนวคิดขวาประชานิยม อย่างนายวิกเตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการี ซึ่งประกาศตัวเป็นผู้ปกป้องประเทศและยุโรป จากผู้อพยพชาวมุสลิม

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ การชุมนุมของกลุ่มชาตินิยมในใจกลางกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทของกลุ่มเคลื่อนไหวระดับรากหญ้ามักจะไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง

ขณะที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ถูกเรียกว่า "ประชาสังคม" ซึ่งเป็นองค์กรหรือกลุ่มพลเมืองที่มีเป้าหมาย เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการปิดโรงเรียนไปจนถึงการล้มรัฐบาล

เป็นเวลานานที่ภาคประชาสังคมมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มเสรีนิยมที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน, การปฎิรูปประชาธิปไตย และปกป้องชนกลุ่มน้อย และแนวคิดที่ "ก้าวหน้า" เหล่านี้นี่เองคือสิ่ง ดึงดูดนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ให้เข้าร่วม

แต่ปัจจุบันภาคประชาสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนที่คนหลากหลาย และมีเป้าหมายทางการเมือง ที่ผสมผสาน โดยฝ่ายที่แนวคิดโน้มเอียงไปทางขวาเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ผู้ปกครองที่มาจากกองทัพของไทย ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลเมืองต่าง ๆ

กลุ่มอนุรักษ์นิยมเหล่านี้หลายกลุ่มมีความเชื่อในค่านิยม "แบบเก่า" เหมือนกัน ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ :

ความเชื่อทางศาสนา

ความเป็นชุมชน

เอกลักษณ์ประจำชาติ

การต่อต้านการอพยพ

การสนับสนุนหน่วยครอบครัว

แน่นอนว่ายังมีสิ่งอื่น ๆ อีกที่แบ่งแยกประชาสังคมฝ่ายอนุรักษ์ ในขณะที่กลุ่มต่าง ๆ ส่วนใหญ่ สนับสนุนประชาธิปไตย และเคลื่อนไหวภายในการเมืองกระแสหลัก มีเพียงกลุ่มน้อยที่สร้างความวุ่นวาย และบางครั้งก็กลายเป็นความรุนแรง ไม่ต่างจากบางกลุ่มของฝ่ายซ้าย

ไม่ว่าจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร งานวิจัยของคาร์เนกี ยุโรป (Carnegie Europe) แสดงให้เห็นว่า มีหลายประเทศที่กลุ่มประชาสังคมที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมได้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในประเทศ :

ในบราซิล แนวร่วมกลุ่มอนุรักษ์นิยมช่วยผลักดันให้ประธานาธิบดีดิลมา รุสเซฟฟ์ พ้นจากตำแหน่งในปี 2016 ผ่านการประท้วงต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นในวงกว้าง

กลุ่มนักเคลื่อนไหวชาตินิยมสุดโต่งจำนวนมากในยูเครนประท้วงต่อต้านการแทรกแซงของรัสเซียขณะที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่มุ่งเน้นค่านิยมของครอบครัวและศาสนาก็เติบโตขึ้น

ในประเทศไทย ขบวนการทางสังคมฝ่ายขวาที่ถูกมองว่าต่อต้านประชาธิปไตย ช่วยค้ำจุนบทบาทของกองทัพ

ในอินเดียกลุ่มชาตินิยมฮินดูมีอิทธิพลมากขึ้นในฐานะผู้สนับสนุนแนวนโยบาย ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี รวมถึงการเคลื่อนไหวเพื่อถอดสัญชาติของคน 4 ล้านคน

ประชาสังคมอิสลามในตุรกีเติบโตขึ้นตามการเติบโตของพรรคยุติธรรมและการพัฒนา

ในโปแลนด์ขบวนการทางสังคมฝ่ายขวาที่ทรงพลังทำงานกับหน่วยงานกฎหมาย และยุติธรรมของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดการนำมาตรการหลายอย่างมาใช้เพื่อควบคุมการ ทำงานด้านตุลาการอย่างเข้มงวดขึ้น

มีหลายประเทศที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมมีอิทธิพลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในจอร์เจียที่ต่อต้านการสาน สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป ไปจนถึงกลุ่มในยูกานดาที่ต่อต้านความเท่าเทียมกันทางเพศ

ในสหรัฐฯ กลุ่มต่อต้านการทำแท้งและกลุ่มฝ่ายขวาต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มแพทริออต เพรเยอร์ (Patriot Prayer) ที่ถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มขวาจัด แต่ทางกลุ่มแย้งว่าพวกเขารณรงค์เรื่องเสรีภาพและความสามัคคี ได้จัดการประท้วงใหญ่หลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มาจากพรรครีพับลิกัน เข้ารับตำแหน่ง

ในยุโรป กลุ่ม Génération Identitaire ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนฝรั่งเศส ถูกนำไปเปรียบกับกลุ่มขวาจัดในสหรัฐฯ ขณะที่กลุ่ม Pegida (Patriotic Europeans against the Islamisation of the West --ชาวยุโรปรักชาติต่อต้านอิสลามในตะวันตก) ซึ่งมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลเยอรมนีต้องจับตามอง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ คิม คาตากีรี (กลาง) ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาของบราซิล

ความแตกต่างของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าไม่อาจที่จะปฏิบัติต่อ กลุ่มเหล่านี้เสมือนเป็นกลุ่มเดียวกันได้ และไม่อาจมองอย่างผิวเผินว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเสียงของคนรุ่นเก่า หรือผู้ที่รู้สึกว่าถูกกีดกันออกจากกระแสสังคม แต่กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ กำลังดึงดูดนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ จำนวนมากในหลายประเทศ

มีตัวอย่างที่เห็นได้ในบราซิลซึ่งกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการหาเสียงของนายชาอีร์ โบลโซนาโร คือ ขบวนการปลดปล่อยบราซิล (Free Brazil Movement) ที่มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กราว 3 ล้านคน มีผู้กดติดตามทางยูทิวบ์มากกว่า 1 ล้านคน

สมาชิกคนหนึ่งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ คิม คาตากีรี วัย 22 ปี ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้กลายมาเป็นสมาชิก รัฐสภาที่อายุน้อยที่สุดของบราซิล

ในประเทศไทย อาสาสมัครลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scouts) ถูกกล่าวหาว่าคอยจับตามองการแสดง ความเห็นของประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดีย จากบทบาทที่สนับสนุนรัฐบาลทหาร, ค่านิยมแบบเก่าและสถาบันกษัตริย์

กลุ่มแนวร่วมในลักษณะเดียวกันนี้ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้โซเชียลมีเดียและกลุ่มอนุรักษ์นิยมยังเกิดขึ้นใน อีกหลายประเทศรวมถึงโมร็อกโกและตูนิเซีย

พัฒนาการดังกล่าวทำให้กลุ่มประชาสังคมฝ่ายขวาเคลื่อนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกครอบงำโดยกลุ่ม ก้าวหน้าและเสรีนิยม

และนั่นหมายถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาจะต้องต่อกรกันอย่างถึงพริกถึงขิงเพื่อช่วงชิงการยอมรับจากสังคมโดยรวม ไม่เพียงจากนักการเมืองเท่านั้น

