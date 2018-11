Image copyright Reuters คำบรรยายภาพ นายเขียว สัมพัน และนายนวน เจีย ถูกจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วในฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

นายเขียว สัมพัน และนายนวน เจีย สองผู้นำเขมรแดง ถูกพิพากษามีความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หลังจากถูกจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วในฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

นายนวน เจีย อดึตผู้ช่วยนายพอล พต ผู้นำเขมรแดง ในวัย 92 ปี และนายเขียว สัมพัน ในวัย 87 ปีอดีตผู้นำรัฐ ถูกพิพากษาโดย ศาลพิเศษคดีเขมรแดง หรือ The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติในข้อหามุ่งกำจัดประชากรกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายเวียดนาม และชาวมุสลิมเชื้อสายจาม นี่เป็นการตัดสินความผิดในฐานข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งแรกตามนิยามของกฎหมายนานาชาติ

เชื่อกันว่ามีชาวกัมพูชาถูกสังหารไป 2 ล้านคนในสมัยการปกครองอันโหดร้ายของนายพอล พต อดีตผู้นำเขมรแดง ในช่วงปี 1975-1979

โจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวบีบีซีประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่า การสังหารชาวกัมพูชาเกิดอย่างมากมายเสียจนไม่อาจใช้คำนิยาม "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ที่กำหนดโดยนานาชาติเพราะคำนี้มีความหมายแคบกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกัมพูชามากนัก ดังนั้นก่อนหน้านี้พวกเขาจึงถูกดำเนินคดีในฐานอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแทน

การตัดสินในวันนี้ทำให้พวกเขาถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตอีกครั้งหนึ่ง