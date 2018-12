เซอร์ เดวิด แอตเทนบะระ นักธรรมชาติวิทยา ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในรอบหลายพันปี

เซอร์ เดวิด กล่าวด้วยว่า มันอาจนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมต่าง ๆ และการสูญพันธุ์ของ "สิ่งมีชีวิตจำนวนมากในโลก"

เขากล่าวที่พิธีเปิดการประชุมสภาพภูมิอากาศที่สหประชาชาติสนับสนุนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองคาโทวิเซอ ประเทศโปแลนด์

การประชุมนี้เป็นการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่มีการบรรลุความตกลงปารีส 2015

เซอร์ เดวิด กล่าวว่า "ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับหายนะระดับโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายพันปีก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

"ถ้าเราไม่ลงมือทำ การล่มสลายของอารยธรรมต่าง ๆ และการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากในโลกก็กำลังใกล้เข้ามา"

นักธรรมชาติวิทยาผู้นี้ เป็นตัวแทนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า COP24 โดยเขาจะทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและผู้กำหนดนโยบายที่การประชุมนี้

"ผู้คนในโลกพากันเปล่งเสียงแล้ว สิ่งที่พวกเขาบอกชัดเจน เวลากำลังหมดลง พวกเขาต้องการคุณ ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจต้องลงมือทำในตอนนี้" เขากล่าว

ส่วนนายอันโตนิโอ กูแตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวที่พิธีเปิดการประชุมว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็น "เรื่องของความเป็นความตาย" สำหรับหลายประเทศแล้วในขณะนี้

เขาอธิบายว่า โลก "ยังไม่เข้าใกล้จุดที่ต้องไปให้ถึง" ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (low-carbon economy)

แต่เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า การประชุมนี้เป็นความพยายามในการ "ควบคุมสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ" และเขาจะจัดประชุมสุดยอดสภาพอากาศในปีหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

ขณะที่ธนาคารโลกได้ประกาศว่าจะสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ที่ดำเนินการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกด้วยเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 6.6 ล้านล้านบาท ในช่วงเวลา 5 ปี

กรีนแลนด์จะเป็นอย่างไรถ้าไร้น้ำแข็ง?

การประชุมนี้ มีอะไรที่แตกต่าง?

การประชุมรัฐภาคี (Conference of the Parties - COP) ครั้งนี้เป็นการประชุมแรกที่จัดขึ้นนับตั้งแต่คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ออกรายงานเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่ 1.5 องศาเซลเซียส

IPCC ระบุว่า การรักษาเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียสนี้ไว้ รัฐบาลต่าง ๆ จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 45% ภายในปี 2030

แต่จากการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่า การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเป็นเวลา 4 ปี

อดีตประธานการเจรจาสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ 4 คน ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน

พวกเขาระบุว่า "การดำเนินการอย่างเด็ดขาดในช่วง 2 ปีข้างหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง"

ทำไมเราต้องกังวลกับการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก?

ขณะที่ ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ กำลังทำอยู่ และสิ่งที่จำเป็นต้องทำยังกว้างในระดับเดิม

ดังนั้นผู้เจรจาบางส่วนจึงได้เริ่มหารือกันตั้งแต่วันอาทิตย์ หนึ่งวันก่อนที่การประชุมอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น

ผู้นำโลกจะเข้าร่วมหรือไม่?

ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลราว 29 ประเทศ มีกำหนดกล่าวที่พิธีเปิดการประชุม แต่มีจำนวนน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการประชุมในกรุงปารีสปี 2015 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าผู้นำหลายประเทศกำลังเห็นว่า การประชุมนี้เป็นขั้นตอนทางเทคนิคของการก้าวไปสู่การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มากกว่าที่จะเป็นการประชุมที่สำคัญ

แต่การประชุมนี้มีความสำคัญสำหรับจีนและสหภาพยุโรป พวกเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงได้ผล แม้ในสมัยที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

การตัดลดคาร์บอนจะเป็นสิ่งที่การประชุมนี้ให้ความสำคัญเป็นหลักหรือไม่?

แทนที่จะใช้เวลาในการหาวิธีเพิ่มความมุ่งมั่นในการตัดลดคาร์บอนลง ผู้เข้าร่วมการประชุมดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การพยายามหาข้อสรุปของกฎเกณฑ์ที่จะทำให้ความตกลงปารีสใช้ได้ผลมากกว่า

Image copyright FABRICE COFFRINI คำบรรยายภาพ ภาพวาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนธารน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์

ขณะที่ความตกลงนี้มีประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศให้สัตยาบันมากเป็นประวัติการณ์ในปี 2016 แต่มันจะยังไม่ถูกนำไปปฏิบัติจนกว่าจะถึงปี 2020

ก่อนที่จะถึงเวลานั้น ผู้เข้าร่วมต้องกำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันในการประเมิน, รายงาน และตรวจสอบ (เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานที่ผิดพลาด) ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการจัดสรรเงินที่ใช้ในการต่อสู้กับปัญหาสภาพภูมิอากาศ

"เอกสารระเบียบกฎเกณฑ์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ขีดความสามารถส่วนใหญ่ของผู้เจรจาในการประชุม COP ปีนี้" คามิลลา บอร์น จาก E3G องค์กรวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าว

"ไม่มีมีอะไรน่าประหลาดใจเลย เพราะการตกลงกฎเกณฑ์ปารีสเป็นงานที่ยากทั้งในทางการเมืองและทางเทคนิค แต่มันคุ้มค่าที่จะทำ"

ปัจจุบัน เอกสารที่ระบุถึงระเบียบกฎเกณฑ์มีความยาวหลายร้อยหน้า และมีหลายพันวงเล็บ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อพิพาทในเรื่องต่าง ๆ

แล้วการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกล่ะ?

ตามความตกลงปารีส แต่ละประเทศต้องตัดสินใจเองว่าจะดำเนินการอย่างไร เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดลดคาร์บอนลง ผู้สังเกตการณ์บางส่วนเชื่อว่า สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความจำเป็นเร่งด่วนในด้านวิทยาศาสตร์จะทำให้เกิดการลงมือทำขึ้น

"เรากำลังหวังว่า ที่การประชุม COP24 นี้ ประเทศต่าง ๆ จะประกาศวิธีที่พวกเขาจะเพิ่มความมุ่งมั่นก่อนถึงปี 2020 นี่คือช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่ง" เฟอร์นันดา คาร์วาลโฮ จากกลุ่ม WWF กล่าว

"2 ปีเป็นช่วงเวลาที่สั้นในการทำให้เกิดขึ้น ประเทศต่าง ๆ ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว"

ทำไมกระบวนการของสหประชาชาติจึงล่าช้า?

ความล่าช้าทำให้ผู้รณรงค์บางส่วนรู้สึกไม่พอใจ พวกเขารู้สึกว่า บรรดานักการเมืองยังไม่เข้าใจถึงระดับภัยคุกคามจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ"

Image copyright HANNA FRANZEN คำบรรยายภาพ เกรทา ทุนเบิร์ก ซึ่งไม่ยอมไปโรงเรียนในสวีเดน เพื่อประท้วงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะเข้าร่วมการประชุม COP24 ด้วย

"รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก คงจะไม่สามารถปกป้องพลเมืองของตัวเองได้" โฆษกของกลุ่มเอ็กซ์ติงก์ชัน รีเบลเลียน (Extinction Rebellion) กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผลักดันให้มีการแก้ปัญหาสภาพอากาศ ระบุ

"พวกเขากลับหากำไรและธุรกิจขนาดใหญ่ เราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ เราต้องการมั่นใจว่า ที่การประชุม COP24 จะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ความตกลงปารีสในทางหลักการเท่านั้น แต่รัฐบาลต่าง ๆ จะต้องมองเห็นภาพที่กว้างกว่านั้น"

ผู้ที่เข้าร่วมกับกระบวนการของสหประชาชาติอื่น ๆ ระบุว่า ความก้าวหน้าที่แท้จริงกำลังเกิดขึ้นในการรับมือกับหนึ่งในปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกเคยเผชิญ

อาชิม สไตเนอร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) กล่าวว่า "วันนี้ เรามีเศรษฐกิจพลังงานหมุนเวียน 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 9.8 ล้านล้านบาท) มันเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการปฏิวัติด้านพลังงานที่เกิดจากกระบวนการเจรจาสภาพภูมิอากาศที่เป็นปัญหา"

เงินจะมีบทบาทมากแค่ไหนในการทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในโปแลนด์?

ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ เห็นว่า เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น พวกเขาได้รับคำมั่นว่า จะได้รับเงินสนับสนุนปีละ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 3.3 ล้านล้านบาท ตั้งแต่ปี 2020 ตามความตกลงปารีส

บางประเทศยังไม่มั่นใจในประเทศที่รำร่วย เมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งมอบเงิน ผู้เจรจาระบุว่า การผลักดันเรื่องการเงินเป็นความสำคัญของความก้าวหน้าในการประชุมนี้

"การค้นพบที่สำคัญในรายงานของ IPCC เมื่อไม่นานนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มักถูกมองข้ามอยู่บ่อย ๆ คือ ถ้าไม่มีการเพิ่มการจัดการด้านการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ การจำกัดอุณหภูมิที่ 2 องศาเซลเซียส (ยังไม่ต้องพูดถึงเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส) ก็จะเป็นไปไม่ได้" อัมจาด อับดุลลา หัวหน้าผู้เจรจาสำหรับกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (Alliance of Small Island States) กล่าว

ที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับประเทศที่พึ่งพาถ่านหินหรือไม่?

บรรดาผู้เจรจาของรัฐบาล และผู้สังเกตการณ์ มีความกังวลเรื่องนี้ การที่การประชุมนี้จัดขึ้นในภูมิภาคที่มีการใช้ถ่านหินมาก จัดขึ้นในเมืองที่เป็นที่ตั้งของบริษัทถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป เป็นปัญหาสำหรับหลายฝ่าย

รัฐบาลโปแลนด์ ระบุว่า ยังคงใช้ถ่านหิน และได้ประกาศว่า มีแผนการจะลงทุนสร้างเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในเมืองไซลีเซีย (Silesia) ปีหน้าด้วย ทำให้มีคนออกมาประณาม

เซบาสเตียน ดุยก์ ทนายอาวุโสที่ศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (Centre for International Environmental Law) กล่าวว่า "โชคร้าย โปแลนด์ ประธานการประชุม ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า จะให้บริษัทถ่านหินหลายแห่งร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุม COP ด้วย ทำให้เกิดความกังวลก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้นเสียอีก"

ประธานาธิบดีทรัมป์ และสหรัฐฯ จะมีบทบาทหรือไม่?

แม้ว่า สหรัฐฯ ได้ถอนตัวจากความตกลงปารีสไปแล้ว แต่จะยังไม่สามารถถอนตัวได้จนกว่าจะถึงปี 2020 ดังนั้นบรรดาผู้เจรจาของสหรัฐฯ จึงได้เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ และไม่ได้ขัดขวางกระบวนการนี้ อเมริกาได้รับการคาดหมายว่าจะเข้าร่วม COP24 ด้วย

อย่างไรก็ตาม การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ชื่นชอบถ่านหินมาก ได้มีรายงานว่า ทำเนียบขาวจะจัดงานในระหว่างการประชุมนี้เพื่อสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล งานคล้ายกันนี้ที่จัดขึ้นในการประชุม COP คราวที่แล้ว ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลายชาติไม่พอใจ

การประชุมสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ 3-14 ธ.ค. 2018

การประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้น 3 ปี หลังจากเกิดความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปี 2015 ซึ่งทุกประเทศเห็นชอบที่จะวางแผนลดการปล่อยคาร์บอนลง ปัจจุบันคือช่วงเวลาที่รัฐบาลต่าง ๆ ต้องเริ่มตัดสินใจว่า จะต้องทำอะไรเพื่อทำให้แผนการดังกล่าวเกิดขึ้นจริง