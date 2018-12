บุคคลสำคัญที่ล่วงลับในปี 2018

รอบปีที่ผ่านมาโลกสูญเสียบุคคลสำคัญไปหลายคน บีบีซีไทยรวบรวมสาระบางส่วนมาให้ชมกัน

"ผมป่วยมาเกือบตลอดชีวิตวัยผู้ใหญ่ แต่ผมก็ยังสามารถมีครอบครัวที่สวยงามและประสบความสำเร็จในการงานได้ นั่นแสดงให้เห็นว่า คนเราต้องไม่สิ้นหวัง" - ศาสตราจารย์ สตีเฟน ฮอว์คิง (8 ม.ค. 1942-14 มี.ค. 2018)

ศ.ฮอว์คิงเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีและนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ผลงานทฤษฎีเรื่องหลุมดำและต้นกำเนิดของจักรวาลเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ซึ่งนำเราไปสู่ความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบจักรวาล เขายังเป็นเจ้าของงานเขียนวิทยาศาสตร์หลายเรื่อง อาทิ "ประวัติย่อของกาลเวลา" (A Brief History of Time) เขาเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย 76 ปี ที่บ้านพักใกล้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในสหราชอาณาจักร หลังต้องต่อสู้กับโรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (motor neurone disease-MND ) หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมาเกือบชั่วชีวิต

ศ.ฮอว์คิงป่วยเป็นโรคนี้มาตั้งแต่อายุ 22 ปี ในขณะนั้นแพทย์บอกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง 2 ปีเท่านั้น โรคดังกล่าวทำให้เขาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่บนรถเข็นและไม่สามารถพูดได้ยกเว้นผ่านเครื่องสังเคราะห์เสียง แม้ร่างกายจะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ แต่ ศ.ฮอว์คิง ยังคงมุ่งมั่นทำงานศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ในปี 1974 ศ.ฮอว์คิงในวัย 32 ปี ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การแผ่รังสีฮอว์คิง" (Hawking Radiation) ซึ่งหมายถึงการที่หลุมดำเกิดการรั่วไหลของพลังงานจนค่อย ๆ ระเหยหมดไปได้ในที่สุด โดยการค้นพบนี้และข้อเสนอทางจักรวาลวิทยาของเขาที่รวมเอาทฤษฎีสัมพัทธภาพและหลักกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกัน ทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียง โดยผู้คนต่างทึ่งกับวิสัยทัศน์ของศ.ฮอว์คิงในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ต้องคำนวณหรือทดลองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หลายคนมองว่า "ทฤษฎีแห่งสรรพสิ่ง" (Theory of everything) หรือแนวคิดที่ ศ.ฮอว์คิง เสนอว่าจักรวาลมีวิวัฒนาการมาตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชุดหนึ่ง เป็นแนวคิดที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปมากที่สุด

ในปี 2007 ศ.ฮอว์คิง กลายเป็นผู้ป่วยอัมพาตทั้งแขนและขาคนแรกที่ได้สัมผัสประสบการณ์ภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพไร้แรงโน้มถ่วงขึ้นบนโลกโดยเฉพาะ เขาบอกว่าเข้าร่วมเที่ยวบินดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการเดินทางในอวกาศมากขึ้น

ชีวิตของเขาถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ในปี 2014 โดยมี เอ็ดดี้ เรดเมย์น รับบทเป็น ศ.ฮอว์คิง

"แฟชั่นไม่ควรให้ความรู้สึกว่าต้องแต่งให้เต็มยศ"- เคท สเปด (24 ธ.ค. 1962 - 5 มิ.ย. 2018)

เคท สเปด ผู้เปลี่ยนชื่อของเธอให้เป็นตราสินค้าระดับโลก กลายเป็นเรื่องเล่าสุดคลาสสิกของหญิงชาวอเมริกันผู้สร้างตัวจนเป็นนักธุรกิจชั้นนำ เธอเริ่มก่อตั้งธุรกิจตัวเองจากอพาร์ทเมนท์ของเธอและสามี โดยใช้เงินสะสมที่ได้หลังออกจากงานประจำ เคทในวัย 55 ปี จบชีวิตตัวเองที่ห้องพักส่วนตัว

ข่าวการเสียชีวิตของเธอสร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วโลก เพราะเธอประสบความสำเร็จอย่างสูงบนเส้นทางที่เธอเลือก จากนักออกแบบสู่การเป็นนักธุรกิจชั้นนำ และดูเหมือนเธอจะ "มีทุกอย่าง" ในชีวิต พี่สาวของเธอออกมายอมรับว่าเคทต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้ว

เคท เป็นที่รู้จักจากการสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากแฟชั่นเฮาส์ชื่อดังในยุโรปอย่าง วาเลนติโน (Valentino) และชาแนล (Chanel) ในการให้สัมภาษณ์สื่อ เธอมักพูดอยู่บ่อย ๆ ว่าแรงบันดาลใจในการก่อตั้งบริษัทของตัวเองเกิดจาก "ความไม่ชอบ" กระเป๋าถือที่มีในยุคสมัยนี้ และปรารถนาจะทำให้มันดูเรียบง่าย หรือเรียกง่าย ๆ ว่าดูสามัญ

ในปี 1996 เคทในวัย 34 ปี และสามีเปิดร้าน "เคท สเปด" สาขาแรกในนิวยอร์ก ก่อนขยายกิจการไปทั่ว จนมีสาขากว่า 140 แห่งทั่วสหรัฐฯ และ 175 สาขาทั่วโลก

เมื่อกระเป๋าไนลอนทรงกล่อง หรือกระเป๋าหนังทรงโทท (tote) สีแดงและสีชมพูสดของเคทถูกนำไปในงานแสดงสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบาร์นีย์สในนิวยอร์ก ก็ดึงดูดสายตานักช็อปทันที ไม่นานกระเป๋าของเธอก็ได้รับความนิยมอย่างสูง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของแฟชั่นล้ำสมัยไปในที่สุด แม้แบรนด์ของเธอดูเรียบง่ายไม่สูงส่ง แต่ผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของเธอหลายคนเป็นคนดังร่ำรวย มีบรรดาศักดิ์ เช่น ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์

"การเป็นนักร้อง นับเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่ง มันหมายถึงว่าฉันได้ใช้ความสามารถได้เต็มเปี่ยมจากของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ฉัน ซึ่งฉันรู้สึกดีกับมัน" - อารีธา แฟรงคลิน (25 มี.ค. 1942-16 ส.ค. 2018)

อารีธา แฟรงคลิน มีน้ำเสียงทรงพลังโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการขนานนามว่าเป็น "ราชินีเพลงโซล" เธอเสียชีวิตในวัย 76 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมาตั้งแต่ปี 2010 ปีที่แล้วเธอประกาศอำลาวงการดนตรีเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

เธอเติบโตมากับเพลงประสานเสียงในโบสถ์ โดยพ่อของเธอเป็นนักเทศน์ ส่วนแม่เป็นนักร้องและนักเปียโน แม้จะได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงและออกอัลบั้มแรกตั้งแต่ตอนอายุ 14 ปี แต่ช่วงแรกเธอยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนกระทั่งในปี 1966 ขณะมีอายุ 24 ปี เธอได้เซ็นสัญญากับ Atlantic Records ซึ่งทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมาก มีบทเพลงสุดฮิตอย่าง I Say a Little prayer และ Respect

กว่า 50 ปีในวงการเพลง เธอเป็นที่รู้จักทั้งในสหรัฐฯและทั่วโลก มีเพลงติดอันดับหนึ่งในสหรัฐฯมากกว่า 20 เพลง คว้ารางวัลแกรมมี 18 รางวัล นอกจากนี้ ยังเป็นนักร้องหญิงคนแรกที่มีชื่ออยู่ในหอเกียรติยศร็อกแอนด์โรล นิตยสารโรลลิงสโตนยกให้เธอเป็นนักร้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล

"ผมเดินจากมาเช่นชายหนุ่มที่เชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน" - โคฟี อันนัน (8 เม.ย. 1938-18 ส.ค. 2018)

โคฟี อันนัน คือชายผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวแอฟริกันผิวดำคนแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ระหว่างปี 1997-2006 โดยเป็นการดำรงตำแหน่งสองสมัยซ้อน หลังหมดวาระ เขารับหน้าที่ทูตพิเศษด้านซีเรียของยูเอ็น โดยมีภารกิจสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ เขาเสียชีวิตในวัย 80 ปี ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายอันนันเกิดที่เมืองกุมาซี ในเขตอาณานิคมโกลด์โคสของอังกฤษ หรือประเทศกานาในปัจจุบัน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รวมไปถึงภาษาท้องถิ่นของแอฟริกา เขาคือหนึ่งในนักการทูตผู้เป็นที่จดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ จากการอุทิศตนทำงานส่งเสริมด้านสันติภาพ และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จากการอุทิศตนเพื่องานด้านมนุษยธรรม

เมื่อปี 2006 นายอันนัน ในฐานะเลขาธิการยูเอ็นขณะนั้น ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยมาโดยตลอดรัชสมัย อันเป็นรางวัลเกียรติยศที่ยูเอ็นริเริ่มขึ้นมาใหม่ในปีนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

"นึกถึงทุกปัญหา ทุกความท้าทายที่เราต้องประสบ ทางออกของทุกปัญหาเริ่มต้นที่การศึกษา" - จอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช (12 มิ.ย. 1924-30 พ.ย. 2018)

จอร์จ บุช ซีเนียร์ ประธานาธิบดี คนที่ 41 ของสหรัฐอเมริกา เป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช เขาเสียชีวิตขณะมีอายุ 94 ปี

เขาเป็นอดีตนักบินในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเศรษฐีบ่อน้ำมันแห่งรัฐเท็กซัส ก่อนจะเข้าสู่แวดวงการเมืองในปี 1964 ภายใต้สังกัดของพรรครีพับลิกัน ก่อนขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคมปี 1989 นาย จอร์จ บุช ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน เป็นเวลา 8 ปี

ช่วงเวลาที่นายจอร์จ บุช ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีในปี 1989-1993 ถือได้ว่านโยบายด้านการต่างประเทศเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดในสมัยของบุช เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกกำลังล่มสลายและการแยกตัวของสหภาพโซเวียต ซึ่งนั่นทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจหนึ่งเดียวในโลกในช่วงขณะนั้น

ทว่าในแง่เส้นทางการเมืองในประเทศ เขาถูกวิจารณ์ว่า เพิกเฉยต่อกิจการภายในประเทศและผิดสัญญาจากสิ่งที่เคยหาเสียงไว้ในช่วงการเลือกตั้งในประเด็นเรื่องการไม่ขึ้นภาษี ก่อนที่เขาจะพ่ายแพ้ต่อนายบิล คลินตัน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยต่อมาเมื่อปี 1992