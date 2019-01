Image copyright US Strategic Command คำบรรยายภาพ คลิปวิดีโอที่อยู่ในทวีตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มีผู้เข้ามาชมมากกว่า 170,000 ครั้ง ก่อนที่จะถูกลบทิ้ง

กองบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (US Strategic Command) ซึ่งดูแลอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ ออกมาขอโทษหลังทวีตข้อความว่า ทางกองบัญชาการ "พร้อมที่จะทิ้งอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่า" ลูกบอลที่ไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กมาก

ข้อความซึ่งถูกโพสต์ในคืนวันสิ้นปีตามเวลาท้องถิ่น มีคลิปวิดีโออยู่ด้วย เป็นคลิปเครื่องบินทิ้งระเบิด บี-2 กำลังทิ้งระเบิดอยู่

ต่อมา กองบัญชาการยุทธศาสตร์ได้ลบทวีตดังกล่าวทิ้ง โดยระบุว่า เป็นข้อความที่ "ไร้รสนิยม" และได้โพสต์ข้อความขอโทษ

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์ไม่พอใจ

ข้อความที่ถูกทวีตก่อนหน้านี้มีใจความว่า:

"ประเพณีหย่อนลูกบอลยักษ์ที่ #ไทม์สแควร์ เพื่อต้อนรับ #ปีใหม่...ถ้าต้องการให้ช่วย เรา #พร้อมทิ้งอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่ามาก"

ข้อความนี้ถูกโพสต์ทางออนไลน์หลายชั่วโมงก่อนที่จะมีการ "หย่อนลูกบอล" ประจำปีจากยอดตึกวันไทม์สแควร์ (One Times Square) ซึ่งเป็นตึกระฟ้าในนครนิวยอร์ก เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มต้นปีใหม่ ประเพณีนี้เริ่มขึ้นในปี 1907 โดยลูกบอลที่ส่องสว่างอยู่บนเสาจะค่อย ๆ ถูกหย่อนลงมา 43 เมตรภายในเวลา 60 วินาที ก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืน โดยลูกบอลจะหยุดนิ่งเมื่อปีใหม่เริ่มต้นขึ้น

Image copyright Twitter/US Strategic Command คำบรรยายภาพ ทวีตที่ถูกลบทำให้เกิดความไม่พอใจในโลกออนไลน์

ผู้ไม่เห็นด้วยได้ประณามการกระทำของกองบัญชาการยุทธศาสตร์

วอลเตอร์ เอ็ม ชอบ จูเนียร์ อดีตหัวหน้าสำนักงานจริยธรรมรัฐบาลของสหรัฐฯ (US Office of Government Ethics) ทวีตข้อความว่า "คนบ้าแบบไหนกันที่กำลังบริหารประเทศนี้อยู่?"

โจ ซีรินซีโอนี ผู้เขียนหนังสือเรื่อง 'Nuclear Nightmares, Securing the World before it is too late' กล่าวว่า "ตอนแรก ผมไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริง แต่มันเป็นอย่างนั้น" นอกจากนี้ยังระบุว่า เป็นมุกตลกที่อวดดีและน่ารังเกียจ เป็นเรื่องที่น่าอับอาย

กองบัญชาการยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในสิบกองบัญชาการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศออฟฟุตต์ ในรัฐเนบราสกา คำขวัญของกองบัญชาการนี้คือ "สันติภาพคืองานของเรา" (Peace is Our Profession) ซึ่งในทวีตที่มีปัญหานั้นก็ติดแฮชแท็กคำขวัญนี้ด้วย