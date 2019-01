Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ เราจะหาอัลกอริทึมที่ทำโจทย์คณิตศาสตร์นี้ได้หรือไม่?

งานของคุณน่าเบื่อ และจำเจหรือเปล่า? ถ้าใช่ คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องกังวล

"งานใดก็ตามที่เป็นงานที่ต้องทำอะไรซ้ำ ๆ และคาดเดาได้จะถูกใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เข้ามาทำงานแทนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า" จอห์น ปูกลิอาโน นักเขียนและผู้จัดการด้านการเงินกล่าว โดยเขาระบุว่า เรื่องนี้จะเกิดขึ้น ถ้าไม่ใช้ทั่วทั้งโลก ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

ปูกลิอาโน เป็นนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้คนถกเถียงกันหลายเล่มรวมถึง "The Robots are Coming: A Human's Survival Guide to Profiting in the Age of Automation" (อาจแปลเป็นไทยได้ว่า หุ่นยนต์กำลังมา: วิธีเอาตัวรอดของมนุษย์เพื่อให้มีงานทำในยุคอัตโนมัติ)

เขาบอกว่า มีอาชีพที่ตกอยู่ในความเสี่ยงหลายอาชีพ รวมถึงบางอาชีพที่ปัจจุบันถูกมองว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องผ่านการรับรองระดับสูง อย่างเช่นด้านการแพทย์และกฎหมาย

ปูกลิอาโน กล่าวกับบีบีซีภาคภาษาสเปนว่า "แพทย์และทนายความจะไม่หายไปไหน แต่งานด้านที่ต้องใช้แรงงานของพวกเขาจะลดลงบางส่วน"

นี่คือ 7 อาชีพที่จะได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีจากความเห็นของปูกลิอาโน นอกจากนี้เขายังระบุถึงบางอาชีพที่จะอยู่รอดด้วย

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ปูกลิอาโน บอกว่า แพทย์ฝึกหัดด้านเวชปฏิบัติทั่วไป (General practitioner) จะสูญเสียตำแหน่งงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต

1. แพทย์

นี่อาจจะดูไม่น่าเชื่อ เพราะแพทย์เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงอยู่ตลอดเวลา และจะเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น จากแนวโน้มของโลกที่กำลังมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น

แต่ปูกลิอาโน เชื่อว่า งานด้านการแพทย์บางด้าน จะเผชิญความเสี่ยงจากการวินิจฉัยโรคอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาดีขึ้น

เขากล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีความต้องการแพทย์และเจ้าหน้าที่การแพทย์ในห้องฉุกเฉินต่อไป รวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เช่น ศัลยแพทย์

2. ทนายความ

ปูกลิอาโน เชื่อว่า จะมีนิติกรที่จัดการเรื่องเอกสารและงานที่ต้องทำเหมือนเดิมซ้ำ ๆ ลดน้อยลงมากในอนาคต

งานด้านกฎหมายที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากนัก น่าจะถูกแทนที่ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ จอห์น ปูกลิอาโน ผู้เขียน บอกว่า มีเพียงงานด้านสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น จึงจะอยู่รอด

3. สถาปนิก

การออกแบบอาคารง่าย ๆ สามารถทำได้ด้วยซอฟต์แวร์

ปูกลิอาโน เชื่อว่า ในอนาคต จะมีเพียงสถาปนิกที่ต้องใช้ทักษะด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น ที่จะอยู่รอดในโลกธุรกิจ

4. นักบัญชี

ปูกลิอาโน บอกว่า ผู้ที่เชี่ยวชาญในงานเกี่ยวกับภาษีที่ซับซ้อนจะยังคงอยู่รอด ส่วนคนอื่น ๆ ที่ทำงานด้านภาษีที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษอะไรมาก จะหายไป เพราะเขาเชื่อว่า จะมีความต้องการคนทำงานในอาชีพนี้ลดลง

5. คนขับเครื่องบินรบ

ยานพาหนะทางอากาศที่ไม่ต้องใช้คนขับ (Unmanned aerial vehicles - UAV) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า โดรน กำลังเข้ามาทำหน้าที่แทนคนขับเครื่องบินในสถานการณ์เสี่ยงภัยต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะเป็นเช่นนี้ต่อไป เพราะการทำสงครามจะมีการใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ระบบตรวจตรา กำลังเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานจำนวนมาก ที่ปกติต้องใช้ตำรวจและนักสืบ

6. ตำรวจและนักสืบ

ตำรวจที่ทำหน้าที่ตรวจตราประจำวัน รวมถึงเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนที่ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญมาก กำลังถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

ปูกลิอาโน กล่าวว่า แม้ว่างานเหล่านี้จะยังคงอยู่ แต่ความต้องการผู้ที่ทำงานด้านนี้จะน้อยลง

7. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เหมือนกับธุรกิจรายย่อยอื่น ๆ การมีเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กำลังทำให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมทำเงินได้น้อยลง

อาชีพที่น่าจะสูญหายไปมากที่สุดคือ ผู้จัดการที่เป็นตัวกลางของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ เพราะงานของพวกเขาถูกคุกคามจากเทคโนโลยีโดยทั่วไปที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ นักพัฒนาในแวดวงปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence) และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที จะมีผู้ต้องการตัวมาก

อาชีพไหนที่มีอนาคตสดใสจากเทคโนโลยี?

ปูกิลอาโน เชื่อว่า ขณะที่บางอาชีพจะได้รับผลกระทบ แต่จะมีบางอาชีพที่มีโอกาสเติบโต

เขาบอกว่า อนาคตดูจะสดใสสำหรับนักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ รวมถึง วิศวกรที่มีทักษะในระบบปกป้องและซ่อมแซม

ปูกลิอาโน เชื่อว่า จะมีความต้องการคนทำอาชีพดั้งเดิมมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ช่างวางท่อ, ช่างไฟ และช่างก่อสร้างที่มีทักษะ อาชีพเหล่านี้น่าจะมีผู้ต้องการตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง