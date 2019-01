Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ หนังสือเดินทางอาจเป็นกุญแจในการออกไปสำรวจโลก

มีกี่ครั้งที่คุณตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของคุณยังใช้เดินทางได้หรือเปล่า?

ในช่วงเวลาวันหยุดยาว ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกอาจจะกำลังตรวจสอบหนังสือเดินทางของตัวเองอยู่

สำหรับบางคน หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต เป็นเอกสารที่มีค่าในการเปิดประตูให้เขาได้ออกไปเดินทางและสำรวจโลก แต่สำหรับพลเมืองโลกอีกไม่น้อย มันคืออุปสรรคในการเดินทางอย่างเสรี

นี่คือเรื่องราวบางส่วนที่น่าสนใจ และบอกเราถึงที่มาว่าทำไมเราต้องใช้เอกสารพิเศษนี้เพื่อเดินทาง

1. คุณดูแสงเหนือได้...จากหนังสือเดินทางของชาติในแถบสแกนดิเนเวีย

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ชาติในแถบสแกนดิเนเวีย ใช้แสงออโรร่า บอเรลลิส หรือ แสงเหนือ มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือเดินทางด้วย

ถ้าคุณใช้แสงยูวีส่องบนหนังสือเดินทางของชาติในแถบสแกนดิเนเวีย แสงเหนือจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นบนหน้ากระดาษ

2. หนังสือเดินทางเล่มแรกอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ หน้ากระดาษที่ขาดรุ่งริ่งของตำราอายุ 300 ปีเล่มหนึ่ง

ในพระวรสารเนเฮเมียห์ (The book of Nehemiah) กษัตริย์อาร์ทาเซิร์กซีสที่หนึ่ง แห่งเปอร์เซีย (King Artaxerxes I of Persia) พระราชทานจดหมายให้แก่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง เพื่ออวยพรให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยตลอดเส้นทางที่ผ่านดินแดนยูเดีย (Judea)

3. หนังสือเดินทางกำหนดให้ติดรูปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ในอดีตคุณไม่จำเป็นต้องมีรูปในหนังสือเดินทาง

รูปในหนังสือเดินทางเป็นข้อกำหนดที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่สายลับที่ทำงานให้กับเยอรมนีคนหนึ่งเข้าอังกฤษโดยใช้หนังสือเดินทางปลอมของสหรัฐฯ

4. น้ำหนักลด ต้องทำหนังสือเดินทางใหม่

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ อุปกรณ์หรือเครื่องประดับที่ใช้สำหรับถ่ายรูปเพื่อความเพลิดเพลิน ไม่จำเป็นสำหรับรูปถ่ายในพาสปอร์ต

ในสหรัฐฯ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปในหนังสือเดินทาง ถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงมาก, มีการผ่าตัดที่ใบหน้า หรือถ้ามีการสักหรือลบรอยสักขนาดใหญ่ และเพิ่มหรือลดการเจาะบนใบหน้า

5. ภาพถ่ายครอบครัวเคยใช้ในหนังสือเดินทางได้

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ แค่เลือกภาพที่ดีที่สุดของคุณ

ในช่วงแรกที่มีการใช้รูปถ่ายในหนังสือเดินทาง คุณสามารถนำภาพอะไรก็ได้ที่คุณชอบและมีภาพคุณรวมอยู่ในภาพนั้นด้วยมาใช้ รวมถึงภาพถ่ายหมู่ครอบครัวด้วย

6. ทำหนังสือเดินทางใหม่ 6 เดือนก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ การไม่ยอมจัดการเอกสารสำคัญให้ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางได้

อย่าเสี่ยงกับวันหมดอายุของหนังสือเดินทางก่อนที่จะเริ่มออกเดินทาง

บางประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางควรต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจากเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงประเทศส่วนใหญ่ในแถบยุโรป

แต่เพื่อความแน่นอน คุณควรเผื่อไว้สัก 6 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หลายประเทศกำหนด เช่น จีน, อินโดนีเซีย, รัสเซีย, ซาอุดีอาระเบีย และอีกหลายประเทศ

ทั้งนี้เพื่อจะไม่ได้เกิดปัญหาติดอยู่ในประเทศนั้น โดยไม่สามารถเดินทางกลับได้

7. คุณไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางในการเข้าออสเตรเลียผ่านทางรัฐควีนสแลนด์...

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ความสัมพันธ์พิเศษ?

ถ้าคุณเป็นพลเมืองที่มาจากหนึ่งในเก้าหมู่บ้านริมชายฝั่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นพิเศษในปาปัวนิวกินี

พวกเขามีข้อตกลงพิเศษที่ทำให้เดินทางเข้าออสเตรเลียผ่านทางรัฐควีนส์แลนด์ได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปาปัวนิวกินีได้เอกราช

8. นครรัฐวาติกันไม่มีการตรวจคนเข้าเมือง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ใครถือหนังสือเดินทางหมายเลข 1 ของนครรัฐวาติกัน...

นครรัฐวาติกันไม่มีการตรวจคนเข้าเมือง ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงถือหนังสือเดินทางหมายเลข 1 ของนครรัฐวาติกัน

9. ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่มีหนังสือเดินทาง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐ ฯ ทุกคนที่ชอบเดินทางออกนอกประเทศ

กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐ ฯ ระบุว่า มีหนังสือเดินทางในสหรัฐ ฯ ประมาณ 121,512,341 เล่ม จากจำนวนพลเมืองอเมริกันราว 321,362,789 คน

10. ตองกาขายหนังสือเดินทาง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ตองกาเคยขายหนังสือเดินทาง

ตองกาเคยขายหนังสือเดินทางเล่มละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 640,000 บาท

มีรายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีเทาฟาอะเฮา ทูโพ ที่ 4 แห่งตองกา ซึ่งเสด็จสวรรคตแล้ว ทรงเคยขายหนังสือเดินทางของตองกาให้แก่ชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ

11. หนังสือเดินทางของฟินแลนด์และสโลวีเนียมีลักษณะเหมือนหนังสือกรีด (flicker-book)

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ เสน่ห์ของหนังสือกรีดคือการเห็นภาพที่เคลื่อนไหว

ถ้าคุณเบื่อเวลาต้องรออยู่ที่สนามบิน และถือหนังสือเดินทางของฟินแลนด์และสโลวีเนีย คุณอาจจะมีอะไรทำแก้เบื่อได้

กรีดหน้าหนังสือเดินทางจากแผ่นหลังมาด้านหน้า ภาพที่อยู่ตรงท้ายของหน้าหนังสือเดินทางแต่ละหน้าจะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว

12. หนังสือเดินทางของนิการากัวปลอมแปลงได้ยากที่สุด

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ หนังสือเดินทางของนิการากัวน่าจะเป็นหนังสือเดินทางที่ปลอมแปลงได้ยากที่สุดในโลก

หนังสือเดินทางของนิการากัวมีการออกแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกัน 89 จุด รวมถึงภาพโฮโลแกรม และลายน้ำ

ส่งผลให้มีรายงานว่า หนังสือเดินทางของนิการากัว เป็นเอกสารที่ปลอมแปลงได้ยากที่สุดในโลก

13. สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักร ทรงไม่มีหนังสือเดินทาง

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษทรงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งอังกฤษ ทรงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถือหนังสือเดินทาง เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อนุญาตให้ออกหนังสือเดินทางให้แก่พลเมืองของพระองค์ ส่วนพระองค์เองไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง

อย่างไรก็ตาม เอกสารลับของพระองค์ทำหน้าที่เป็นหนังสือเดินทางแทน

หน่วยงาน The Queen's Messengers จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่งเอกสารลับนี้ไปทั่วโลก และเอกสารเหล่านี้ถือเป็นหนังสือเดินทางในตัวมันเอง

มีรายงานว่า หนังสือเดินทางในลักษณะนี้มีอยู่จริงเพียง 15 ฉบับเท่านั้น