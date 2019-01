เหตุวางระเบิด 2 ลูกซ้อนที่โบสถ์ในฟิลิปปินส์ ตาย 20 ราย

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

ทางการฟิลิปปินส์ระบุ เหตุวางระเบิด 2 ลูกซ้อนที่โบสถ์คาทอลิกทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคน

เหตุระเบิดลูกแรกเกิดขึ้นขณะมีการทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซา ที่โบสถ์ Cathedral of Our Lady of Mount Carmel ในเมืองโจโล ซึ่งเคยถูกโจมตีด้วยระเบิดมาแล้วในอดีต และเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งเหตุ ก็มีการจุดชนวนระเบิดอีกลูกบริเวณที่จอดรถของโบสถ์

เหตุวางระเบิดนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำประชามติเพื่อให้ตนเองมีอำนาจในการปกครองตนเองมากขึ้น เมืองโจโลเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธมาเป็นเวลานานแล้ว รวมถึงกลุ่มอาบูไซยาฟ แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาอ้างและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตี

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือน