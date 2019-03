Image copyright เพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน

ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่เข้มข้น สื่อสังคมออนไลน์ทำหน้าที่ไม่ต่างไปจากสื่อกระแสหลัก คอยเกาะติดความเคลื่อนไหวการเมือง สร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งครั้งนี้ หลายคำพูดที่ออกจากปากของผู้นำประเทศและนักการเมือง ได้รับการหยิบมาเล่นทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างล้นหลาม

บีบีซีไทยพาไปทำความรู้จักสื่อทางเลือกผู้พยายามพูดความจริงผ่านเสียงหัวเราะ

"นารูตู่"

เจ้าของเพจ "นารูตู่" เปิดเพจนี้มานานกว่าหนึ่งปี คุยกับบีบีซีไทยแบบไม่เปิดเผยตัว บอกว่าติดตามการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร และเมื่อเกิดรัฐประหารครั้งล่าสุด จึงเกิดอาการ "เซ็ง"

"เราก็เลยเซ็ง ๆ กับอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นมา และเป็นคนชอบอ่านการ์ตูน ก็เหมือนทำเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ส่วนหนึ่ง และอยากให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเมืองด้วย" เจ้าของเพจในวัยยี่สิบตอนปลายบอก

"เดี๋ยวปีนี้ ก็จะ 26 แล้ว อีก 4 ปีก็ 30 ใกล้แก่เหมือนกัน เดี๋ยวก็ตายแล้วทำอะไรช่วยประเทศสักหน่อยก็ดี" นารูตู่อธิบายพร้อมเล่าถึงที่มาของการ์ตูนแก๊กแต่ละตอนว่ายิ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยู่ในตำแหน่งนาน เขายิ่งคิดมุกยากขึ้น

"สมัยที่ คสช. มาใหม่ ๆ จะมีอะไรโป๊ะ ๆ เยอะ เราก็คิดได้เร็วเหมือนกัน แต่ว่าหลัง ๆ ผ่านมานานแล้วยิ่งเครียด มันไม่ค่อยตลกแล้ว"

แล้วตัวเขา ชอบการ์ตูนตอนไหนของตัวเองที่สุด คำตอบ คือ ฉากต่อสู้กันระหว่าง "ซาสึยุทธ" ปะทะ "ชินนาวะ อิทากิ" ซึ่งล้อเลียนตัวละครหลักในการ์ตูนเรื่องนารูโตะสองตัว คือ อุจิวะ ซาสึเกะ น้องชายผู้เกลียดแค้น อุจิวะ อิทาจิ พี่ชายของตัวเอง เข้ากระดูกดำจนต้องการอำนาจและพลังอันมืดดำเพื่อล้างแค้นพี่ชายให้จงได้

"ตัวลุงตู่เนี่ยให้เป็นซาสึเกะ เพราะมันต้องการอำนาจ ต้องการพลัง" เจ้าของเพจนารูตู่อธิบาย หมายถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ส่วนการให้นายทักษิณเป็นตัวละครนามอิทาจินั้นเป็นเพราะ "มันเหมือนเป็นความโกรธที่เขา [พล.อ. ประยุทธ์] ต้องการจะเอาชนะให้ได้มาตลอด จะทำยังไงก็ก้าวข้ามไม่ได้สักที แล้วเรื่องการเมืองมันอาจจะรู้จักกันก็ได้ เขาอาจจะไม่เกลียดกันขนาดนั้นหรอก"

สำหรับอนาคตของเพจ นารูตู่มองว่า หลังเลือกตั้ง พล.อ. ประยุทธ์น่าจะได้นั่งเก้าอี้นายกฯ ต่อ จึงอาจจะวาดการ์ตูนล้อเลียนได้อีกประมาณ 1 ปี แต่หากสถานการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะคิดดูอีกรอบว่าจะวาดต่อหรือเปลี่ยนชื่อเพจแล้วสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา นอกจากนี้ นารูตู่ยังมองการเมืองไทยในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่า "ผมก็คิดว่าเราควรไปตามกติกา ควรจะเลิกเล่นนอกกติกาสักที ไม่งั้นมันจะวนลูปไปเรื่อย ๆ"

"คาราโอเกะชั้นใต้ดิน" ที่โด่งดังในโลกออนไลน์

เพจทางเฟซบุ๊กที่ชื่อ "คาราโอเกะชั้นใต้ดิน" เป็นอีกเพจหนึ่งที่ได้รับเสียงตอบรับล้นหลามจากยอดผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านคน เดิมทีนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยการใช้ภาพประกอบเนื้อเพลงคาราโอเกะเชิงหยิกแกมหยอก เป็นที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์

เมื่อเข้าสู่ฤดูเลือกตั้ง คาราโอเกะชั้นใต้ดิน ก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นมาพูดถึงอย่างทันท่วงที แม้จะเป็นเพียงภาพและคำพูดสั้น ๆ ไม่ได้มีรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ แต่อย่างน้อยก็สร้างความตื่นตัวให้คนสนใจไปติดตามเรื่องนั้นๆ ต่อไป

เจ้าของเพจบอกกับบีบีซีไทยว่า แม้จะมีผลงานออกให้ชมอย่างต่อเนื่อง แต่เขาเป็นทีมงานเพียงคนเดียวของเพจ อีกทั้งมีความตั้งใจเพียงเพื่อสร้างความบันเทิง และเน้นตลก ขำขัน เท่านั้น ความที่เขาชอบฟังเพลงอยู่เป็นทุนเดิม และจำเนื้อเพลงได้มาก เมื่อลองนำมาทำเป็นมุกตลกก็ดูสนุก

เขายังบอกอีกว่า แต่เดิมประเด็นที่หยิบยกมานำเสนอจะเป็นเรื่องที่คนสนใจอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อใกล้เลือกตั้ง การเมืองจึงได้รับความสนใจเป็นพิเศษ โดยสิ่งหนึ่งที่เขาระมัดระวังเป็นอย่างมากและต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้ง คือ "พาดหัวข่าวปลอม"

มากกว่า"ขายหัวเราะ"

สื่อที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนไทยมายาวนานต่อเนื่องร่วม 40 ปี อย่าง "ขายหัวเราะ" เป็นอีกนิตยสารการ์ตูนที่ลงมาสร้างสีสันการเมือง จับกระแสวันเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาทุกที นำประเด็นตึงเครียดทางการเมืองไทยมาเล่าต่อผ่านมุกตลกโปกฮา

พิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป เจ้าของ ขายหัวเราะ กล่าวไว้ช่วงการเปิดตัวขายหัวเราะเล่มฉบับ 1476 "Game of ไทย เข้าคูหา ฮาเลือกตั้ง" ว่า นอกจากความขำขัน แล้ว Game of ไทย ยังมีส่วนพิเศษคือ "คู่มือการเลือกตั้ง" ฉบับการ์ตูนที่ย่อยให้เข้าใจกฎและกติกาการเลือกตั้งกันได้ง่าย ๆ

"ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ก็สามารถเข้าใจและสนุกกับเรื่องราวของการเลือกตั้งแง่มุมต่าง ๆ ผ่านอารมณ์ขันไปได้ด้วยกันทุกคน"

Image copyright ขายหัวเราะ

การ์ตูนตอนหนึ่งที่เป็นภาพตัวละครที่กำลังจะขีดเขียน และเผาป้ายหาเสียงเลือกตั้ง แต่ท้ายสุดก็ไม่ได้ทำ ด้วยด้านหน้าป้ายหาเสียงมีข้อความว่า "ทำลายป้ายนี้ ขอให้แฟนจับได้ว่ามีกิ๊ก" สะท้อนให้เห็นปัญหาการทำลายป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริง ผสมผสานกับการล้อเลียนคนไทยที่เชื่อเรื่องคำสาปแช่ง จึงออกเป็นผลงานดังกล่าว

Image copyright ขายหัวเราะ

ตัวละครของผู้สูงศักดิ์ที่นั่งอยู่บนบันลังก์ โดยมีชายคนนึ่งใส่สูทเดินเข้ามาพูดคุยด้วย พร้อมข้อความว่า "ดูเหมือนพวกเขาจะมาขอให้ท่านเป็นแคนดิ...เอ่อ..." พร้อมประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจด้านหลังถือป้ายพรรคขายหัวเราะ ถือเป็นการสื่อสารถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเลือกตั้งอย่างตรงไปตรงมา

นอกเหนือจากการ์ตูน ยังมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ อย่างครั้งหนึ่งในอเมริกาเคยมีการตั้งหน่วยเลือกตั้งนอกโลก เพื่อให้นักบินอวกาศที่อยู่ระหว่างทำงานได้ลงคะแนน หรือข้อมูลที่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะมีช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน

คำพูดเป็นนายเรา

"วิวาทะ V2" คือ เพจทางเฟซบุ๊กที่มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กกว่า 326,338 คน นำเสนอวาทะของบุคคลสำคัญของไทย โดยเฉพาะทางการเมือง ที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทำให้ผู้สนใจติดตามประเด็นและนำไปต่อยอด

เจ้าของเพจวิวาทะ V2 ให้สัมภาษณ์บีบีซีไทย โดยขอไม่เปิดเผยตัวตนว่า ทางเพจวิวาทะเคยถูกร้องเรียนให้ปิดตัวลงมาครั้งหนึ่ง เมื่อคราวเกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2557 แม้จะยื่นอุทธรณ์ต่อเฟซบุ๊กแต่ก็ไม่สามารถนำข้อมูลกลับมาได้ จนต้องเปิดตัวเป็นวิวาทะ V2 ขึ้นมา

เขากล่าวว่าเพจต้องการสื่อสารต่อสาธารณะ ให้เห็นข้อถกเถียงในสังคมที่กำลังเป็นประเด็น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบคำพูด และความคิดของบุคคลสาธารณะ และร่วมตั้งคำถามว่าเมื่อเวลาและบริบทเปลี่ยน คำพูดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยมีการค้นหาว่ามีใครโต้แย้งในประเด็นดังกล่าวบ้าง รวมทั้งบุคคลคนนั้นเองเคยพูดอย่างไรบ้างในอดีตแล้วเอามานำเสนอหากมีคำพูดย้อนแย้ง

"ใครก็แล้วแต่บันทึกเอาไว้ด้วย ในประวัติศาสตร์ พูดแล้วต้องทำตามนั้น" คำพูดของนายกฯ เมื่อ 25 ส.ค. 2558 ที่ถูกใช้เป็นภาพหน้าปกของเพจวิวาทะ V2 เป็นเครื่องย้ำเตือนการทำงานของเพจได้ดี

เขาให้เหตุผลว่ามีหลายกรณีมีการหยิบเอาคำพูดที่ปรากฏตามสื่อโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพูดจริงหรือไม่ ทำให้เข้าใจเป้าหมายการสื่อสารนั้นผิดไป ทางเพจเองก็มีหลายครั้งที่ผิดพลาด ทั้งการนำเสนอข้อมูลที่ผิดหรือการส่งต่อพาดหัวข่าวที่เกินจริง ก็ต้องออกมายอมรับและประกาศยืนยันความผิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

"ก่อนหน้าก็คือเข้าไปนั่งในใจแฟนเพจว่าเขาต้องการ quote อะไรแบบไหนในช่วงนั้นๆ เราก็เสิร์ฟให้เขา แต่ก็มี quote ที่เอามาขัดใจแฟนเพจบ้าง เพื่อให้เขาได้ถกเถียงโต้แย้งกับ quote นั้น ๆ"

"เจาะข่าวตื้น" เสียดสีข่าวลึก

เมื่อเราสามารถเข้าถึงสื่อได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รายการบนสื่อออนไลน์จึงกลายเป็นกระแสนิยม "เจาะข่าวตื้น" คือ แถวหน้าของรายการเล่าข่าวที่มีเนื้อหาวิจารณ์ การประเด็นทางสังคม อย่าตรงไปตรงมา จึงเป็นที่พูดถึงทันที

ที่ผ่านมารายการเจาะข่าวตื้น พากษ์วิจารณ์หลายประเด็นดัง เช่น "แหวนมารดา นาฬิกาเพื่อน" การอยู่ในอำนาจของ คสช.ของ พล.อ. ประยุทธ์ กรณีบ้านพักศาลเชิงดอยสุเทพ กรณีคำพิพากษาคดีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีเสือดำ และยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งเนื้อหาทางการเมืองจึงยิ่งเข้มข้น

วิญญู "จอห์น" วงศ์สุรวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการ ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีไทยว่า จุดเริ่มต้นสำคัญของการเริ่มทำรายการคือ การเริ่มทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่วัยรุ่น และการโดนเก็บภาษีย้อนหลังหลายล้านบาทในช่วงอายุ 20 กว่าทำให้ "ตาสว่าง" และเริ่มนึกถึงคนอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกันว่าตระหนักเรื่องการเสียภาษีและหน้าที่พลเมืองแค่ไหน

Image copyright เจาะข่าวตื้น คำบรรยายภาพ ณัฐพงศ์ เทียนดี หรือ "พ่อหมอ" พิธีกรร่วมกับ วิญญู (ขวา)

"มันก็เกิดจากความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับ... เราก็เป็นคนที่มีโอกาสได้เริ่มชีวิตการทำงานต่าง ๆ ก่อนเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกัน เราก็เลยรู้สึกว่า แล้วคนอื่นล่ะ เพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังโตออกไปอีกเยอะแยะมากมาย เขาไม่รู้เรื่องว่า คุณต้องเสียภาษีนะ คุณมีหน้าที่พลเมืองยังไง สิทธิเสรีภาพมีเรื่องอะไรบ้าง แล้วก็การเมือง การใช้งบประมาณต่าง ๆ ของรัฐเนี่ยมันก็เป็นเงินที่มาจากการใช้จ่ายของเรา ไม่ว่าจะการเก็บภาษีทางตรงหรือทางอ้อม เราก็เลยอยากทำรายการให้คนหันมาสนใจการเมืองและสนใจข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมของเราบ้าง"

เขาบอกว่า แทนที่จะทำรายการที่ดูเท่ การทำออกมาให้ตลก มีการเสียดสีประชดประชัน น่าจะสนุกและทำให้มีคนสนใจมากกว่า การเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในตอนนั้นทำให้เลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการเผยแพร่

แม้จะเป็นรายการแนวตลก แต่จริง ๆ แล้ว วิญญู ก็บอกว่ารู้สึก "จิตตก" เป็นประจำกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม อาทิ ความไม่เป็นธรรม

"มีคนในสังคมจำนวนเยอะมากที่โอเคกับการที่คนอื่นเดือดร้อนหรือโดนคุกคาม มีการใช้อำนาจของรัฐแล้วมันก็ควรจะต้องรับใช้ประชาชนแต่ไปคุกคามคนอื่น แต่มีคนที่โอเคกับสิ่งนั้น ผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้า ทุกวันนี้ก็มีคนโดนจับอะไรเยอะแยะมากมาย" วิญญู กล่าว และบอกต่อว่า เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำให้เขารู้สึกมีความหวังขึ้นเห็นได้จากความตื่นตัวทางประเด็นสังคมและการเมืองและมีการถกเถียงในประเด็นเหล่านี้มากขึ้น

เมื่อรายการโด่งดัง วิญญู ผู้ดำเนินรายการจึงกลายอินฟลูเอนเซอร์ไปโดยปริยาย ทุกการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเขาจะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึง ยิ่งช่วงในที่การเมืองร้อนแรง หลายคนจึงเกาะติดทวิตเตอร์ของเขาไม่คลาดสายตา เพราะมีไม่กี่คนที่จะกล้าวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้จัดเต็มทุกครั้ง

Image copyright BBC Thai

