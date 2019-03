Image copyright PA

ประชาชนจำนวนหลายแสนคนออกไปร่วมเดินขบวนในย่านใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษอย่างคึกคักในวันนี้ (23 มี.ค.) เพื่อแสดงพลังต่อต้านการที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือเบร็กซิท

การเดินขบวน Put It To The People เริ่มขึ้นเมื่อเวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จัตุรัสด้านนอกอาคารรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดลงประชามติเรื่องเบร็กซิทอีกครั้ง

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ ภาพมุมสูงเผยให้เห็นการเดินขบวนต้านเบร็กซิทกลางกรุงลอนดอน

กิจกรรมครั้งนี้มีขึ้น 6 วันก่อนจะถึงกำหนดที่สหราชอาณาจักรต้องออกจากอียูในวันที่ 29 มี.ค.

บรรยากาศครั้งนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก จะเห็นได้จากการที่กลุ่มผู้เดินขบวน ซึ่งมีทุกเพศทุกวัยต่างใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำแผ่นป้ายที่มีข้อความต่อต้านเบร็กซิท และสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรอยู่เป็นสมาชิกอียูต่อไป ขณะที่บางคนแต่งกายด้วยชุดแฟนซีต่าง ๆ ด้านคณะผู้จัดกิจกรรมระบุว่า การเดินขบวนครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง 1 ล้านคน

อีกด้าน การยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์รัฐสภาสหราชอาณาจักรเพื่อขอให้ยกเลิกมาตรา 50 ที่จะนำไปสู่การแยกตัวจากอียูนั้น ก็มีประชาชนไปร่วมลงนามกันมากเป็นประวัติการณ์กว่า 4.3 ล้านคนแล้ว

