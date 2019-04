ซีไอเอเปิดตัวอินสตาแกรม โพสต์รูปชวนคนไขปริศนา

Image copyright CIA คำบรรยายภาพ โพสต์แรกในอินสตาแกรมของซีไอเอ

สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ เปิดตัวบัญชีอินสตาแกรม โพสต์รูปชวนให้คนเข้ามาไขปริศนา

สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐฯ หรือซีไอเอ เป็นที่รู้จักในฐานะหน่วยงานลับและทำงานสืบข่าวกรองด้วยเทคนิคกระบวนการที่ลึกลับชวนกังขา แต่ก็เลือกเปิดตัวบัญชีอินสตาแกรมตัวเองด้วยอารมณ์เย้ยหยันขี้เล่น

อย่างไรก็ดี ซีไอเอเขียนประวัติตัวเองด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมอย่างที่คนรู้จักกันดีว่า "เราเป็นด่านความมั่นคงด่านแรกของประเทศ" โดยขณะนี้มีคนติดตามกว่า 1 แสนคนแล้ว

รูปแรกที่ซีไอเอโพสต์เป็นรูปโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยวัตถุสิ่งของแปลกตาหลายชิ้นวางไว้รวมกัน ตั้งแต่วิกผมหยิกสีเทาไปจนถึงธนบัตรเงินต่างประเทศ

รูปนี้ถ่ายที่สำนักงานใหญ่ซีไอเอที่เมืองแลงลีย์ รัฐเวอร์จิเนีย โดยเขียนคำบรรยายใต้ภาพอย่างปริศนาว่า "I spy with my little eye" ซึ่งเป็นประโยคที่ใช้ในเกมเดาสิ่งของของเด็ก

ดูเหมือนว่า ซีไอเอกำลังชวนให้คนระบุที่มาของสิ่งของชิ้นต่าง ๆ ในรูป โฆษกซีไอเอบอกกับช่องโทรทัศน์ซีบีเอสนิวส์ว่า ของหลายอย่างเป็นของเจ้าหน้าที่ซีไอเอในปัจจุบัน

การเปิดบัญชีอินสตาแกรมของซีไอเอเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เชื้อชวนให้คนรุ่นใหม่มาเข้าร่วมทำงานกับหน่วยงานมากขึ้น

โฆษกซีไอเอบอกว่า "การสมัครอินสตาแกรมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้แบ่งปันเรื่องราวของซีไอเอและชวนชาวอเมริกันที่มีความสามารถมาร่วมทำงานที่นี่ ...ด้วยบัญชีนี้ เราจะให้คุณได้แอบเห็นเบื้องหลังการทำงานของหน่วยงาน แต่ก็สัญญาไม่ได้ว่าจะถ่ายเซลฟี่จากสถานที่ลับมาให้ดู"

ผู้อำนวยการซีไอเอ จีนา แฮสเปล บอกว่า นี่เป็นตัวอย่างว่าหน่วยข่าวกรองพยายามจะปรับปรุงตัวให้ทันสมัยอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ซีไอเอไม่ได้เพิ่งมีบัญชีในโซเชียลมีเดีย โดยเริ่มมีบัญชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กตั้งแต่ปี 2014 แล้ว สำหรับทวีตแรก ซีไอเอระบุว่า "เราทั้งไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่านี่เป็นทวีตแรกของเรา" ซึ่งก็มาในลักษณะขี้เล่นเช่นกัน

คุณเดาออกบ้างหรือไม่ว่าสิ่งของต่าง ๆ คืออะไร

Image copyright CIA

และนี่คือเฉลยบางส่วน

1. ต้นไม้ อ้างอิงถึงคำว่า "plant" ซึ่งนอกจากแปลว่า ต้นไม้ ตามความหมายโดยตรงในภาษาอังกฤษแล้ว ยังแปลว่า สายลับ ได้เช่นกัน

2. เวลา 8:46 ที่นาฬิกาคือเวลาที่เครื่องบินพุ่งชนตึกเหนือของเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ในวันที่ 9 กันยายนปี 2001

3. แผนที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งหลักของสหรัฐฯ ในเอเชีย

4. ว่ากันว่า นกฮูกทองคำ เป็นสัญลักษณ์แทนอธีนา เทพีกรีกแห่งปัญญา โดยนกฮูกนี้เป็นของผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการของซีไอเอ นายแอนดี มาคริดิส

5. ดูเหมือนจะเป็นเครื่องรางที่มีรูปลักษณ์คล้ายดวงตาปีศาจ นี่อาจจะหมายถึงภัยอันตรายที่สายลับซีไอเอจะต้องเผชิญก็เป็นได้

6. งานศิลปะซึ่งเป็นภาพโทนี เม็นเดซ สายลับซีไอเอผู้ปลอมตัวเป็นผู้กำกับและเดินทางไปช่วยตัวประกันชาวอเมริกัน 6 คนจากอิหร่านในปี 1980

7.กระดุมข้อมือเสื้อหนึ่งคู่ ว่ากันว่าสายลับซีไอเอดูกันออกจากด้วยการสังเกตที่กระดุมข้อมือเสื้อ

8. วิกสีเทาอาจจะเป็นของที่สายลับซีไอเอใช้ก็เป็นได้

9. รูปบัตรประจำตัวที่มีรูปของ จีนา แฮสเปล ผู้อำนวยการซีไอเอ

10. ถุงกระดาษลับ เป็นถุงที่สายลับซีไอเอใช้ในการทำลายหลักฐาน