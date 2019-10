Image copyright AFP คำบรรยายภาพ กองกำลังของรัฐบาลซีเรีย เดินทางมาถึงเมืองทาล ทาเมอร์ (Tal Tamer)

กองกำลังรัฐบาลซีเรียยกพลขึ้นไปทางเหนือของประเทศแล้ว หลังจากตกลงที่จะช่วยกองกำลังชาวเคิร์ดต้านการบุกของตุรกี

สื่อของทางการซีเรีย รายงานว่า กองกำลังของรัฐบาลได้เข้าไปที่เมืองหนึ่ง ห่างจากพรมแดนไปทางใต้ราว 50 กม. เพื่อ "เผชิญหน้ากับการรุกรานของตุรกี"

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของชาวเคิร์ด ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่

ตุรกีเริ่มบุกทางเหนือของซีเรียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันกองกำลังชาวเคิร์ดให้ออกห่างจากพรมแดน

หลายพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังประชาธิปไตยซีเรีย (Syrian Democratic Forces--SDF) ซึ่งนำโดยชาวเคิร์ด ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ตุรกียึดเมืองสำคัญบริเวณพรมแดนได้ 2 แห่ง

พลเรือนและนักรบหลายสิบคนของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิต

สหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า กำลังถอนกำลังทหารทั้งหมดที่เหลืออยู่ออกจากทางเหนือของซีเรีย

การบุกของตุรกีและการถอนกำลังของสหรัฐฯ สร้างความไม่พอใจให้นานาประเทศ เพราะว่า SDF เป็นพันธมิตรหลักของชาติตะวันตกในการสู้รบต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State--IS) ในซีเรีย

เกิดความกังวลว่า กลุ่มไอเอสอาจจะกลับมาก่อความวุ่นวายในช่วงที่เกิดความไร้เสถียรภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทางการของชาวเคิร์ด ระบุว่าสมาชิกครอบครัวของ นักรบต่างชาติของกลุ่มไอเอสเกือบ 800 คน ได้หลบหนีออกจากอิน อีสซา ค่ายทางเหนือของซีเรีย

ตุรกีเห็นว่า กลุ่มชาวเคิร์ด เป็นกลุ่มก่อการร้าย และระบุว่า ต้องการจะผลักดันชาวเคิร์ดให้ออกห่างจาก "เขตปลอดภัย" (safe zone) ซึ่งอยู่ลึกเข้าไป 32 กม. ในซีเรีย

ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี หวังว่าจะส่งผู้ลี้ภัยชาวซีเรียราว 2 ล้านคนที่อยู่ในตุรกีในขณะนี้ ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตดังกล่าว จำนวนผู้ลี้ภัยเหล่านี้จำนวนมาก ไม่ใช่ชาวเคิร์ด และผู้ไม่เห็นด้วยได้เตือนว่า การทำเช่นนี้ จะนำไปสู่การล้างชาติพันธุ์ชาวเคิร์ดที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

รัฐบาลที่นำโดยชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรีย ระบุเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ได้บรรลุข้อตกลงให้รัฐบาลซีเรียส่งกำลังทหารเข้ามาตามแนวพรมแดน

การส่งกำลังทหารเข้ามาจะช่วย SDF ในการต่อต้าน "การรุกราน และปลดปล่อยพื้นที่ที่กองทัพตุรกีและทหารรับจ้างได้เข้ามา"

ถ้อยคำที่แน่ชัดของข้อตกลงเมื่อวันอาทิตย์ยังไม่มีความชัดเจน แต่ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของพันธมิตรของชาวเคิร์ด

แม้ว่าจะเผชิญกับการกดขี่หลายสิบปี กลุ่มชาวเคิร์ดกลุ่มหลัก ๆ หลายกลุ่มในซีเรียหลีกเลี่ยงที่จะเลือกข้างอย่างเปิดเผยในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียในปี 2011 เมื่อกองกำลังที่ภักดีต่อประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ถอนกำลังออกจากพื้นที่สำคัญของชาวเคิร์ด เพื่อต่อสู้กับกลุ่มกบฏที่อยู่ในพื้นที่อื่นในปีถัดมา กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดก็ได้ยึดครองพื้นที่ดังกล่าว

ในปี 2015 กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ด ได้กลายเป็นพันธมิตรสำคัญในพื้นที่ของกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยสหรัฐฯ ในการต่อต้านไอเอส สหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธและการโจมตีทางอากาศ ทำให้ชาวเคิร์ดสามารถผลักดันกลุ่มไอเอสออกจากไปพื้นที่กว่า 1 ใน 4 ของซีเรีย และได้ประกาศตั้ง "ระบบสหพันธรัฐ" เพื่อปกครองพื้นที่นั้น ขณะที่รัฐบาลซีเรียได้ปฏิเสธการประกาศดังกล่าว และต่อต้านการแทรกแซงของสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนการลุกฮือต่อต้านนายอัสซาด แต่รัฐบาลซีเรียก็ไม่ได้พยายามที่จะยึดพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของชาวเคิร์ดกลับคืนมา

กลุ่มชาวเคิร์ดที่ใหญ่ที่สุด ระบุว่า ไม่ได้ต้องการเอกราช แต่ยืนกรานว่า การแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อยุติสงครามกลางเมืองของซีเรียแนวทางใด ๆ ก็ตาม ต้องรวมถึงการรับประกันสิทธิของชาวเคิร์ดและการยอมรับการปกครองตนเองของชาวเคิร์ดด้วย แต่รัฐบาลซีเรียปฏิเสธข้อเรียกร้องในการปกครองตนเองของชาวเคิร์ด

จุดยืนของสหรัฐฯ ในขณะนี้คืออะไร

ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตัดสินใจถอนทหารหลายสิบนายออกจากพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเปิดทางให้ตุรกีบุกเข้ามาต่อต้านนักรบชาวเคิร์ด

ในช่วงนั้น SDF เรียกการกระทำเช่นนี้ของสหรัฐฯ ว่า "การแทงข้างหลัง"

เมื่อวันอาทิตย์ นายมาร์ก เอสเปอร์ รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ ประกาศว่า กระทรวงกลาโหมกำลังเคลื่อนทหาร 1,000 นายออกจากทางเหนือของซีเรีย หลังจากที่รู้ว่า ตุรกีกำลังบุกเข้ามาในซีเรียไกลกว่าที่คาดการณ์ไว้

เขาอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า "ต้านทานไม่ได้" และอ้างว่า เกรงว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะติดอยู่ระหว่าง "กองกำลัง 2 ฝ่าย ที่บุกเข้ามาปะทะกัน"

เมื่อวันอาทิตย์ ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ทวีตข้อความว่า เป็นเรื่อง "ฉลาดมาก" ที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสู้รบ "เพื่อความเปลี่ยนแปลง" และระบุว่า การเข้าร่วมของสหรัฐฯในความขัดแย้งในตะวันออกกลางในอดีตเป็นความผิดพลาด

ตุรกียึดอะไรได้แล้วบ้างจนถึงตอนนี้

ตุรกีได้บุกลึกเข้าไปจากพรมแดนทางเหนือของซีเรีย นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีแอร์โดอัน กล่าวว่า กองกำลังของเขาได้ยึดพื้นที่ไว้ได้แล้ว 109 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุม 21 หมู่บ้าน

เขาบอกนักข่าวว่า เมืองราส อัล-อิน ซึ่งเป็นเมืองสำคัญบริเวณพรมแดนอยู่ภายใต้การควบคุมของตุรกีแล้ว แม้ว่า SDF จะระบุว่า ได้ผลักดันกองกำลังของตุรกีกลับออกไปอยู่ที่รอบนอกของเมืองดังกล่าวแล้ว

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ ทำความรู้จักชาวเคิร์ด กลุ่มชาติพันธุ์ที่สู้รบกับตุรกีทางเหนือของซีเรีย

นายแอร์โดอัน กล่าวว่า กองกำลังของตุรกียังได้ยึดเมืองทาล อับยาด ซึ่งอยู่ห่างออกไป 120 กม. ได้ด้วย

กลุ่มสังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรีย (Syrian Observatory for Human Rights--SOHR) ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร ระบุว่า ตุรกี เกือบจะควบคุมที่นั่นได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งเมืองราส อัล-อิน และทาล อับยาด เป็นเป้าหมายสำคัญของตุรกีในการบุกโจมตี SDF

ตุรกีประกาศด้วยว่า พันธมิตรในซีเรียของตุรกีที่อยู่ในพื้นที่ได้ยึดทางหลวงสำคัญสาย M4 ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนไปทางใต้ราว 30-35 กม. ไว้ได้ด้วย

เมืองทาล ทาเมอร์ ซึ่งมีรายงานว่า กองกำลังของรัฐบาลซีเรียได้ยกทัพไปถึง อยู่ห่างจากเมืองราส อัล-อิน ราว 35 กม.

ตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตาย

พลเรือนของทั้งสองฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตาย:

SOHR ระบุว่า พลเรือนกว่า 50 คน และนักรบชาวเคิร์ดกว่า 100 คน เสียชีวิตทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย

SDF ระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตของกองกำลังชาวเคิร์ดอยู่ที่ 56 คน แต่ตุรกีระบุว่าอยู่ที่ 440 คน

ตามรายงานของตุรกี ระบุว่า พลเรือน 18 คนเสียชีวิตทางใต้ของตุรกี

ตุรกี ระบุว่า ทหารตุรกี 4 นาย และนักรบชาวซีเรียที่สนับสนุนตุรกี 16 คน เสียชีวิตในซีเรีย

สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs--OCHA) ระบุว่า พลเรือนราว 160,000 คน กำลังอพยพ และคาดว่า ตัวเลขจะสูงขึ้น นอกจากนี้ยังระบุว่า ทางสำนักงานมีความกังวลด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของ OCHA ที่อยู่ในภูมิภาคด้วย

ไอเอส อยู่ไหน ทำอะไรอยู่

การสู้รบได้เข้ามาในพื้นที่ที่ใกล้กับค่ายหลายแห่งที่ควบคุมตัวนักรบไอเอส

ความกังวลที่ว่า กองกำลังชาวเคิร์ดจะไม่สามารถควบคุมนักโทษไอเอสได้ ดูเหมือนจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการที่ค่ายอิน อีสซา ระบุว่า มีญาติของสมาชิกไอเอสชาวต่างชาติเกือบ 800 คน หลบหนีไป

อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้ การบุกโจมตีกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรียของตุรกี อาจทำให้กลุ่มรัฐอิสลามกลับคืนมาอีกครั้ง

ทางค่ายมีผู้พลัดถิ่นอาศัยอยู่ราว 12,000 คน โดยก่อนหน้านี้มีผู้หญิงและเด็กต่างชาติเกือบ 1,000 คน ซึ่งมีความเชื่อมโยมกับนักรบจีฮัด อยู่ในค่ายด้วย

SDF ระบุว่า ขณะนี้กำลังควบคุมตัวสมาชิกไอเอสต้องสงสัยกว่า 12,000 คนไว้ในเรือนจำ 7 แห่ง และในจำนวนนี้อย่างน้อย 4,000 คน เป็นชาวต่างชาติ

ไอเอสอ้างว่า เป็นผู้ก่อเหตุระเบิดรถยนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ และเมื่อวันเสาร์ก็ได้ประกาศปฏิบัติการรอบใหม่ในซีเรียด้วย

ด้านตุรกี ระบุว่า จะรับผิดชอบในการตามจับนักรบไอเอส หากมีการพบตัวระหว่างการบุก