นางแอนเจลา เคลลี ช่างตัดฉลองพระองค์ ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง มานานหลายปีได้เปิดเผยเรื่องราวน่าสนใจที่ผู้คนอาจไม่ทราบเกี่ยวกับประมุขแห่งสหราชอาณาจักรพระองค์นี้

ในหนังสือเรื่อง The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe นางเคลลี ได้เขียนเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานในฐานะช่างตัดฉลองพระองค์และข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีนาถฯ มากที่สุดคนหนึ่ง

ในคำนิยมของหนังสือเล่มนี้ ระบุว่า "สมเด็จพระราชินีนาถฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่แอนเจลาในการแบ่งปันเรื่องราวความผูกพันของทั้งคู่ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนต่อชาวโลก"

เนื้อหาและเกร็ดสนุกบางช่วงบางตอนของหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์อยู่ในนิตยสาร HELLO! ซึ่งบีบีซีได้รวบรวมเรื่องที่น่าสนใจมาดังนี้

1. สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงให้คนเอาฉลองพระบาทคู่ใหม่ไปใส่ก่อน เพื่อให้สวมใส่ได้สบายไม่มีปัญหารองเท้ากัด

ในหนังสือเล่มนี้นางเคลลี ซึ่งรับหน้าที่ช่างตัดฉลองพระองค์มาตั้งแต่ปี 2002 ยืนยันกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงว่าจ้างผู้ช่วยส่วนพระองค์มาทำหน้าที่ดังกล่าวนั้นเป็นความจริง และเป็นเธอเองที่ทำหน้าที่นี้

นางเคลลี เขียนเล่าว่า "สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงมีเวลาส่วนพระองค์เพียงน้อยนิด และไม่มีเวลาที่จะเอาฉลองพระบาทคู่ใหม่ไปใส่ให้นุ่มสวมใส่สบายด้วยพระองค์เอง และการที่เราทั้งคู่ใส่รองเท้าขนาดเดียวกันก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สุดที่จะทำแบบนี้"

2. สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงใช้เวลาเพียง 5 นาที ตัดสินพระทัยร่วมเล่นในหนังตลกสั้นคู่ เจมส์ บอนด์

Image copyright Reuters คำบรรยายภาพ ในหนังตลกสั้นที่ฉายในพิธีเปิดโอลิมปิกปี 2012 มีฉากที่นักแสดงบทผาดโผนแทนสมเด็จพระราชินีนาถฯ กระโดดร่มจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังสนามโอลิมปิกสเตเดียม พร้อมด้วยสายลับ 007

นางเคลลี ระบุว่า สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงตอบตกลงที่จะร่วมแสดงในหนังตลกสั้น ร่วมกับสายลับเจมส์ บอนด์ที่รับบทโดย แดเนียล เคร็ก ซึ่งนำไปฉายในพิธีเปิดมหกรรมโอลิมปิกที่สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2012 โดยที่ทรงใช้เวลาในการตัดสินพระทัยเพียง 5 นาทีเท่านั้น

"พระองค์ทรงพระสรวลไปกับความคิดดังกล่าว และตอบตกลงทันที ดิฉันทูลถามว่าพระองค์ทรงอยากมีบทพูดด้วยหรือไม่ ซึ่งพระองค์ทรงตอบอย่างไม่ลังเลว่า 'แน่นอน ฉันต้องพูดอะไรบ้างสิ เพราะเขา (เจมส์ บอนด์) มาช่วยฉันนี่นา' " นางเคลลี เล่า

"ดิฉันทูลถามว่าพระองค์จะตรัสว่า 'สวัสดียามเย็นเจมส์' หรือ 'สวัสดียามเย็นคุณบอนด์' และพระองค์ทรงเลือกอย่างหลัง เพราะทรงรู้จักภาพยนตร์เรื่องนี้...ภายในเวลาไม่กี่นาทีดิฉันก็นำข่าวดีไปแจ้ง (ต่อ แดนนี บอยล์ ผู้กำกับของเรื่อง) ดิฉันคิดว่าเขาแทบจะตกเก้าอี้ตอนที่ดิฉันแจ้งว่า เงื่อนไขเดียวของสมเด็จพระราชินีนาถฯ คือพระองค์จะตรัสว่า 'สวัสดียามเย็นคุณบอนด์'"

3. การเสด็จฯ ไปงานแข่งม้า Royal Ascot ของสมเด็จพระราชินีนาถฯ ไม่ได้มีแค่การพนันม้าเท่านั้น

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ สีพระมาลาของสมเด็จพระราชินีนาถฯ คือสิ่งที่ผู้คนใช้พนันขันต่อกันในงานแข่งม้า Royal Ascot

การเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมงานแข่งม้า Royal Ascot ของสมเด็จพระราชินีนาถฯ ที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ความสนุกไม่ได้อยู่ที่การพนันขันต่อม้าที่ลงแข่งขันเท่านั้น ทว่าผู้ที่ไปร่วมงานมักเล่นพนันสีพระมาลา (หมวก) ของสมเด็จพระราชินีนาถฯ ด้วย

นางเคลลีเล่าว่าหลังทรงทราบถึงเรื่องนี้ในปีหนึ่ง สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงตกลงกับหัวหน้าผู้รับแทงพนันถึงเวลาที่จะปิดรับแทงพนัน เพื่อป้องกันการโกง อีกทั้งให้มีการนำพระมาลาหลาย ๆ ใบมาวางในพระราชวังเพื่อไม่ให้มีใครรู้ล่วงหน้าถึงสีจริงของพระมาลาที่จะทรงสวมใส่ในวันนั้น

4. ทรงกอดทักทาย มิเชล โอบามา ไปตาม "สัญชาตญาณธรรมชาติ"

มีรายงานว่า สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรง "ละทิ้ง" กฎเกณฑ์ของราชสำนัก ตอนที่พระองค์ทรงกอดตอบ นางมิเชล โอบามา อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐฯ เมื่อปี 2009 ซึ่งนางเคลลี ชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนัก

"ในความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงแสดงความรักใคร่และนับถือผู้หญิงเก่งคนอื่น และอันที่จริงก็ไม่มีกฎราชสำนักใดที่ต้องยึดถือโดยละเมิดมิได้"

ในขณะที่นางโอบามา ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ใน Becoming หนังสือบันทึกความทรงจำของตนเอง ว่า ในตอนนั้นทั้งคู่เห็นตรงกันว่าการสวมรองเท้าส้นสูงทั้งวันทำให้เท้าเจ็บ

เธอเขียนเอาไว้ว่า เราก็แค่ "ผู้หญิงสองคนที่ต้องเป็นทุกข์กับรองเท้าของพวกเรา"

5. ความลับของชุดในพิธีบัพติศมาของสมาชิกราชวงศ์

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ เจ้าชายลูอีส์ ในชุดประกอบพิธีบัพติศมาที่ย้อมสีด้วยน้ำชา

นางเคลลีเผยถึงความลับในการทำชุดเลียนแบบชุดสำหรับใส่ประกอบพิธีบัพติศมา หรือพิธีศีลล้างบาป ในการเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชนของสมาชิกราชวงศ์วินด์เซอร์ ที่ใช้ครั้งแรกในพิธีของ เจมส์ ไวส์เคานท์เซเวิร์น พระโอรสในเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ลแห่งเวสเซ็กส์ ผู้มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดา (หลาน) ในสมเด็จพระราชินีนาถฯ เมื่อปี 2008

"การทำให้แน่ใจว่าชุดจะดูเหมือนของเก่าดั้งเดิมนั้น เราใช้วิธีย้อมมันด้วยชายอร์กเชียร์ (ซึ่งเข้มที่สุดที่เรารู้จัก)"

"เราแช่ผ้าลูกไม้แต่ละชิ้นในโถขนาดเล็ก จากห้องครัวของช่างตัดฉลองพระองค์ แล้วใส่น้ำเย็นกับถุงชาลงไป จากนั้นแช่ทิ้งไว้ราว 5 นาที หมั่นดูจนกว่าจะได้สีที่เหมาะสม"