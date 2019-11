Image copyright Getty Images

ผลวิจัยเผย การเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าทำให้สุขภาพหัวใจของผู้สูบบุหรี่ดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

งานวิจัยซึ่งใช้เวลาศึกษานานหนึ่งเดือนและมีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมการทดลอง 114 คน ชี้ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มช่วยลดความเสี่ยงเกิดอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างไรก็ดี ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดันดีย้ำว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ปลอดภัย เพียงแต่ให้โทษน้อยกว่าการสูบบุหรี่

สารเคมีในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวแคบลงเมื่อไปรวมตัวกับตะกอนไขมัน และทำให้เส้นเลือดตีบตันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การสูบบุหรี่จึงเพิ่มความเสี่ยงหัวใจวายเป็นสองเท่า

นักวิจัยบอกว่า หลักฐานที่บ่งชี้โทษของบุหรี่ไฟฟ้ามีน้อยมาก และมักจะวัดผลกระทบของสุขภาพหัวใจจากบุหรี่ไฟฟ้ามวนเดียว

การทดลองนี้เป็นการตรวจวัดหลอดเลือดหลังจากผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้หนึ่งเดือน โดย ดูว่าหลอดเลือดขยายตัวได้ดีแค่ไหนเมื่อมีเลือดไหลเวียน ยิ่งหลอดเลือดขยายตัวได้มากเท่าไหร่ สุขภาพหลอดเลือดก็ดีเท่านั้น

ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยโรคหัวใจอเมริกัน (Journal of the American College of Cardiology) ชี้ว่า :

ผู้ไม่สูบบุหรี่ซึ่งมีสุขภาพดีได้คะแนน 7.7 เปอร์เซ็นต์

ผู้สูบบุหรี่ได้คะแนน 5.5 เปอร์เซ็นต์

ผู้สูบบุหรี่ซึ่งเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้คะแนน 6.7 เปอร์เซ็นต์

การวิจัยนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่าผลของการเปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนในระยะยาวจะเป็นอย่างไร ศ.จาค็อบ จอร์จ บอกว่า "ข้อสรุปที่ได้คือเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง และคนที่ไม่สูบบุหรี่และเด็กไม่ควรลอง… ตอนนี้เรามีหลักฐานที่แน่ชัดแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา"

ตัวอย่างสำคัญของภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าคือกรณีของวัยรุ่นชายชาวอังกฤษที่เกือบเสียชีวิตจากภาวะปอดล้มเหลวอย่างรุนแรง หลังจากสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่ถึง 1 ปี

หน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบธรรมดาจากยาสูบถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และแนะนำให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทน ส่วนผู้ที่ไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วก็ไม่ควรริเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิหัวใจแห่งสหราชอาณาจักรบอกว่า การเลิกบุหรี่เป็นหนทางเดียวที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพหัวใจ