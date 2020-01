ฝึกวิ่งมาราธอนช่วยชะลอวัยหลอดเลือด ทำให้อ่อนเยาว์กว่าอายุจริง 4 ปี

Image copyright Getty Images

ผลวิจัยทางการแพทย์ล่าสุดพบว่า นักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการฝึกฝนเตรียมตัวเพื่อลงแข่งเป็นครั้งแรก ๆ นั้นได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนร่างกายเป็นเวลานานหลายเดือน โดยหลอดเลือดจะกลับมามีสภาพที่แข็งแรงและยืดหยุ่นมากขึ้น คล้ายกับย้อนวัยให้เหมือนหลอดเลือดของคนที่มีอายุน้อยกว่าราว 4 ปี

ทีมนักวิจัยจากยูนิเวอร์ซิตี คอลเลจ ลอนดอน หรือยูซีแอล (UCL) รวมทั้งวิทยาลัยการแพทย์และทันตแพทย์แห่งลอนดอนและบาร์ตส์ (Barts) ของสหราชอาณาจักร ตีพิมพ์ผลการศึกษาข้างต้นลงในวารสาร Journal of the American College of Cardiology โดยระบุว่าการฝึกซ้อมเพื่อวิ่งมาราธอนเป็นเวลานาน 6 เดือน ทำให้หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นเหมือนของวัยรุ่นหนุ่มสาว ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้

มีการติดตามศึกษาข้อมูลสุขภาพของนักวิ่งมาราธอนหน้าใหม่ 138 คน ที่กำลังเตรียมตัวลงวิ่งในรายการสำคัญอย่างลอนดอนมาราธอน จนพบว่านอกจากสุขภาพหลอดเลือดของพวกเขาจะดีขึ้นมากแล้ว ค่าความดันโลหิตก็ลดลงเทียบเท่ากับการที่แพทย์สั่งยาลดความดันให้รับประทานเลยทีเดียว

บรรดานักวิ่งมาราธอนที่เข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ ใช้เวลาวิ่งโดยเฉลี่ยครั้งละ 4.5 - 5.5 ชั่วโมง สำหรับการวิ่งมาราธอนเต็มรูปแบบเป็นระยะทางราว 42 กิโลเมตร

ดร. ชาร์ล็อตต์ แมนิสที ผู้นำทีมวิจัยบอกว่า "แม้จะเคยมีกรณีนักวิ่งมาราธอนหัวใจวายและเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันมาก่อน แต่ก็หาพบได้ยากมาก และส่วนใหญ่มีอาการของโรคหัวใจอยู่ก่อนแล้ว คนที่มีปัญหาสุขภาพจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มฝึกฝนร่างกายแบบหนักหน่วง"

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิหัวใจอังกฤษ (BHF) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ชี้ว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับที่เบากว่าการฝึกวิ่งมาราธอนเล็กน้อย ก็น่าจะให้ผลดีต่อสุขภาพในแบบเดียวกัน

ทีมผู้วิจัยยังแนะนำให้ผู้ที่สนใจฝึกวิ่งมาราธอน เริ่มการฝึกซ้อมก่อนวันลงแข่งมาถึงเป็นเวลานานหลาย ๆ เดือน ให้เริ่มต้นการฝึกทุกครั้งด้วยการอบอุ่นร่างกาย และค่อย ๆ เพิ่มระยะทางการวิ่งขึ้นทีละน้อย และควรมีวันหยุดพักบ้าง เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อได้ฟื้นฟูตนเองจนมีความแข็งแกร่งขึ้น