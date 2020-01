Image copyright Warner Bros คำบรรยายภาพ วาคีน ฟินิกซ์ ได้รับการเสนอชื่อรางวัลนี้เป็นครั้งที่ 4 จากบทบาทใน โจ๊กเกอร์ (Joker)

โจ๊กเกอร์ (Joker) ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของตัวร้ายและศัตรูตัวฉกาจของแบทแมน ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุด 11 รางวัลด้วยกัน รวมถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม และนักแสดงนำยอดเยี่ยม

รองลงมาคือ คนใหญ่ไอริช (The Irishman), 1917 และ กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด (Once Upon a Time... in Hollywood) ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเรื่องละ 10 รางวัล

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอีกครั้งที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นผู้ชายทั้งหมด ผู้กำกับดาวรุ่งอย่าง เกรตา เกอร์วิก ซึ่งกำกับภาพยนตร์เรื่องสี่ดรุณี (Little Women) ไม่ได้รับการเสนอชื่อในปีนี้ แต่เมื่อปี 2018 เธอได้รับการเสนอชื่อรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง Lady Bird

ที่ผ่านมา มีผู้กำกับหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์เพียง 5 คนเท่านั้น โดยแคเธอรีน บิกเกอร์โล ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่อง The Hurt Locker เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยชนะรางวัลนี้

เน็ตฟลิกซ์ บริษัทให้บริการดูภาพยนตร์และซีรีส์ออนไลน์ยักษ์ใหญ่ ผู้ผลิต คนใหญ่ไอริช (The Irishman), The Two Popes และ แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรวมกัน 20 รางวัลด้วยกัน

Image copyright Netflix/Fox คำบรรยายภาพ สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story) และรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Jojo Rabbit

เมื่อปีที่แล้ว โบฮีเมียน แรปโซดี (Bohemian Rhapsody) ภาพยนตร์ชีวประวัติเฟรดดี เมอร์คิวรี หัวหน้าวง Queen คว้ารางวัลไปมากที่สุด 4 รางวัลด้วยกัน ส่วน กรีนบุ๊ค (Green Book) ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

งานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 92 จะจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิส ในสหรัฐฯ วันที่ 9 ก.พ. นี้

และนี่คือภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ ๆ

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด (Once Upon a Time... in Hollywood)

คนใหญ่ไอริช (The Irishman)

ชนชั้นปรสิต (Parasite)

1917

แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story)

Jojo Rabbit

โจ๊กเกอร์ (Joker)

สี่ดรุณี (Little Women)

ใหญ่ชนยักษ์ ซิ่งทะลุไมล์ (Ford v Ferrari)

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

วาคีน ฟินิกซ์ จากเรื่อง โจ๊กเกอร์ (Joker)

อดัม ไดรฟ์เวอร์ จากเรื่อง แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story)

ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ จากเรื่อง กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด (Once Upon a Time... in Hollywood)

อันโตนิโอ แบนเดอรัส จากเรื่อง Pain and Glory

โจนาธาน ไพรซ์ จากเรื่อง The Two Popes

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

เรเน เซลเวเกอร์ จากเรื่อง Judy

ชาร์ลิซ เธอรอน จากเรื่อง Bombshell

สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน จากเรื่อง แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story)

เซอร์ชา โรแนน จากเรื่อง สี่ดรุณี (Little Women)

ซินเธีย เออร์ริโว จากเรื่อง Harriet

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

มาร์ติน สกอร์เซซี จากเรื่อง คนใหญ่ไอริช (The Irishman)

บองจุนโฮ จากเรื่อง ชนชั้นปรสิต (Parasite)

เควนติน ทารันติโน จากเรื่อง กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด (Once Upon a Time... in Hollywood)

แซม เมนเดส จากเรื่อง 1917

ทอดด์ ฟิลลิปส์ จากเรื่อง โจ๊กเกอร์ (Joker)

Image copyright Sony คำบรรยายภาพ แบรด พิตต์ และ ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจากภาพยนตร์เรื่อง กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด

รางวัลนักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยม

ลอรา เดิร์น จากเรื่อง แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story)

มาร์โกต์ ร็อบบี จากเรื่อง Bombshell

ฟลอเรนซ์ พิวห์ จากเรื่อง สี่ดรุณี (Little Women)

สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน จากเรื่อง Jojo Rabbit

เคธี เบตส์ จากเรื่อง Richard Jewell

รางวัลนักแสดงสบทบชายยอดเยี่ยม