Image copyright EPA คำบรรยายภาพ หลายชาติในตะวันตกที่ถอยห่างจากเมียนมาจากข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เดินทางเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำจีน เตรียมเซ็นสัญญาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูง หรือท่าเรือน้ำลึก ข้อตกลงเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา (CMEC) สร้างเส้นทางให้เชื่อมจีนไปสู่มหาสมุทรอินเดียตามแนวคิดเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (One Belt One Road) ที่จะขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและอิทธิพลของจีนไปทั่วโลก

ท่าทีเป็นมิตรนี้สวนทางกับหลายชาติในตะวันตกที่ถอยห่างจากเมียนมาจากข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา

สำนักข่าวเอเอฟพีสรุป 5 โครงการหลักที่จีนและเมียนมาจะเจรจากันดังต่อไปนี้

ท่าเรือน้ำลึก

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ โรงงานกลั่นน้ำมันของจีนที่เมืองเจ้าผิวในรัฐยะไข่ของเมียนมา

โครงการท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งรัฐยะไข่มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหัวใจหลักของโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา โดยท่าเรือ "เจ้าผิว" จะเป็นเส้นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียของจีน

เมียนมาได้เจรจาลดทุนสร้างลงมาจาก 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำเร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงติด "กับดักหนี้" กับจีน แต่อย่างไรก็ดี เมียนมาก็ต้องลงเงิน 30 เปอร์เซ็นต์ในโครงการนี้อยู่ดี

ในการสร้างท่าเรือนี้ จะมีการเปลี่ยนไร่นาและป่าสักโดยรอบให้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าและอาหารแปรรูป แม้ทางการบอกว่าชาวยะไข่จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับพิจารณารับเข้าทำงานบางตำแหน่งจากงานทั้งหมด 4 แสนตำแหน่ง แต่บางฝ่ายก็กังวลว่าจะเป็นคนจากนอกรัฐที่ได้รับผลประโยชน์

รถไฟความเร็วสูง

เส้นทางส่วนแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนที่ไม่มีทางออกทางทะเล ไปสู่ชายฝั่งทางฝั่งตะวันตกของพม่า

แต่ก็มีความกังวลเรื่องความมั่นคงเนื่องจากรัฐฉานของเมียนมาเต็มไปด้วยกลุ่มติดอาวุธและเป็นแหล่งผลิตยาไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน กลุ่มเหล่านี้จะต้องหาทางหาผลประโยชน์ ก่อนอื่น ทางการจะต้องทำให้พวกเขาแน่ใจว่าการสร้างทางรถไฟจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และความมั่นคงของพวกเขา

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ ความกังวลว่าจะมีการกลับมาสร้างเขื่อนอีกครั้งทำให้คนออกมาประท้วงอีกครั้งเมื่อเดือน เม.ย. ปี 2019

ความวุ่นวายที่พรมแดน

จีนและเมียนมาจะเจรจาโครงการเปลี่ยนพื้นที่พรมแดนรัฐฉานให้กลายเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง นี่จะเพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าทั้งสองประเทศ ทั้งธุรกิจที่ถูกและผิดกฎหมาย

ที่ผ่านมา มีการขนส่งสารตั้งต้นซึ่งใช้ในการนำไปผลิตสารเสพติดหลายชนิดซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมค้ายาไอซ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านพรมแดนประเทศอยู่แล้ว นี่หมายความจะยิ่งไม่มีข้อจำกัดทางพรมแดนระหว่างคู่ค้าของทั้งสองประเทศ แต่ก็อาจเกิดความรุนแรงโดยกลุ่มติดอาวุธที่จะพยายามต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ปรับโฉมย่างกุ้งใหม่

ทางการย่างกุ้งหวังว่าจะปฏิวัติตัวเองในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยการสร้างเมืองขึ้นใหม่ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำในเมือง โดยหวังว่าเมืองใหม่นี้จะแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ประชากรแออัด และการขาดไฟฟ้าและน้ำได้

แต่โครงการมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นี้ ก็ได้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคำครหาเรื่องการทุจริตแล้ว

เขื่อน

Image copyright Getty Images คำบรรยายภาพ แม่น้ำอิรวดีเป็นเหมือนเส้นเลือดสายใหญ่หล่อเลี้ยงประเทศ

โครงการเขื่อนมิตโสน มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 6,000 เมกะวัตต์ อาจเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในการมาเยือนของจีนในครั้งนี้ แต่สาธารณชนอาจออกมาประท้วงอีกครั้งหากมีท่าทีที่จะกลับมาทำโครงการนี้อีกครั้งหลังโครงการโดนระงับไปตั้งแต่ปี 2011

ผู้วิพาษ์วิจารณ์บอกว่า การสร้างเขื่อนนี้จะทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่ขนาดเท่าประเทศสิงคโปร์และจะทำลายแม่น้ำอิรวดี

เมียนมาได้อะไร

คิน คิน จอ จี ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันยุทธศาสตร์และนโยบายเมียน (The Institute for Strategy and Policy - Myanmar) มา บอกกับเว็บไซต์ข่าวเดอะอิรวดีในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า ในการเยือนในครั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง น่าจะกดดันให้เมียนมาเร่งดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผน

เธอบอกอีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเมียนมาจะยิ่งแนบแน่นกว่าเก่า ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม หากเมียนมาเริ่มสร้างโครงการจำนวนครึ่งหนึ่งของแผนทั้งหมดในโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา

แต่ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ก็เตือนว่าเมียนมาเองต้องวางแผนเรื่องนี้อย่างมียุทธศาสตร์

"จีนมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าต้องการอะไรจากเมียนมา รัฐบาลเมียนมาก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเช่นกันว่าเราอยากได้อะไรจากจีน เราจะได้ผลประโยชน์อะไรจากโครงการต่าง ๆ และเราจะดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างไรที่จะทำให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด"