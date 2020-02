"ชนชั้นปรสิต" (Parasite) ภาพยนตร์เสียดสีสังคมเกาหลีใต้กวาด 4 รางวัลใหญ่ใน รวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 92 จะจัดขึ้นที่นครลอสแอนเจลิส ในสหรัฐฯ วันนี้ (10 ก.พ.) ตามเวลาประเทศไทย

ขณะที่ วาคีน ฟินิกซ์ คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องโจ๊กเกอร์ (Joker) ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของตัวร้ายและศัตรูตัวฉกาจของแบทแมนและได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุด 11 รางวัล

ต่อไปนี้คือภาพยนตร์ ผู้กำกับ และนักแสดงที่ได้รับรางวัลใหญ่ ๆ ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 92

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ชนชั้นปรสิต (Parasite)

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

วาคีน ฟินิกซ์ จากเรื่อง โจ๊กเกอร์ (Joker)

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

เรเน เซลเวเกอร์ จากเรื่อง Judy

รางวัลนักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยม

ลอรา เดิร์น จากเรื่อง แมริเอจ สตอรี่ (Marriage Story)

รางวัลนักแสดงสบทบชายยอดเยี่ยม

แบรด พิตต์ จากเรื่อง กาลครั้งหนึ่ง… ในฮอลลีวูด (Once Upon a Time... in Hollywood)

