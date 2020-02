คำบรรยายภาพ

พาสควาเล บัสซัลโล จากอิตาลี คว้ารางวัล ช่างภาพใต้น้ำอนุรักษ์ทางทะเลยอดเยี่ยมแห่งปี (Marine Conservation Photographer of the Year) ด้วยภาพ Last Dawn, Last Gasp ซึ่งเป็นภาพของปลาทูน่าตัวหนึ่งที่กำลังถูกลากไปยังเรือลำหนึ่งที่อยู่นอกชายฝั่งของเมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี