ยุโรปหรือตุรกี ใครควรรับผู้อพยพและผู้ลี้ภัยหลายล้านคน

ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees--UNHCR) ระบุว่า ปัจจุบันตุรกีมีจำนวนผู้ลี้ภัยมากที่สุดในโลกคือเกือบ 4.1 ล้านคน ในจำนวนนี้ 3.7 ล้านคน หนีภัยสงครามมาจากซีเรีย ด้านสหราชอาณาจักรรับชาวซีเรียเข้ามาเพียง 17,000 คน เยอรมนีรับเข้ามาราว 600,000 คน