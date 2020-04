คำบรรยายภาพ

ภาพนี้ถ่ายจากมุมของผ่าน the Angle of the North ในเมืองเกทส์เฮด เนื่องจากดวงจันทร์เคลื่อนที่ใกล้กับโลกมากจึงทำให้ขนาดของดวงจันทร์ใหญ่กว่าปกติ 14% และส่องแสงสว่างมากกว่าปกติถึง 30%