โควิด-19 : เลดี้กาก้า นำศิลปินดังร่วมแสดงคอนเสิร์ตขอบคุณคนแนวหน้าสู้โควิด-19

คอนเสิร์ต One World: Together At Home นี้จัดร่วมกับกลุ่มโกลบอล ซิตีเซ็น (Global Citizen) และ องค์การอนามัยโลก รายได้จากคอนเสิร์ตนี้จะนำไปสมทบในกองทุน Covid-19 Solidarity Response Fund ขององค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม เลดี้ กาก้า บอกว่า คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อเรี่ยไรเงินจากสาธารณชน แต่ต้องการมุ่งประเด็นไปที่ความบันเทิงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน